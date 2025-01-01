Špičkové smartphony jsou plné superlativů. Do rukou se nám dostala téměř kompletní sestava loni představených top modelů, na které si můžeme ukázat, čím které telefony vynikají a jaké funkce dotáhli inženýři a konstruktéři dosud nejdále.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Obrovské displeje s obřími rozlišeními, ještě extrémnější rozlišení fotoaparátů, velké baterie, vysoké výkony. Smartphony se neustále zlepšují, toto jsou top parametry, kterých dosáhly v roce 2025.
Špičkovým smartphonem s největší baterií na našem trhu se loni stalo Oppo Find X9 Pro. Jeho baterie s kapacitou 7 500 mAh je vskutku obří a smartphonu s vysokým výkonem dodává perfektní výdrž.
Jen o malinko za oppem je z hlediska kapacity baterie sourozenec OnePlus 15. Jeho 7 300 mAh je opět v praxi velmi parádní kapacita.
OnePlus přidává do svého výčtu rekordů i extrémní výkon nabíjení. Ten činí 120 W, zatímco sourozenec od Oppa má „jen“ 80 W. OnePlus tak z hlediska kombinace kapacity baterie a rychlosti jejího plnění jasně vede.
Jak však ukazuje Apple, nejde jen o kapacitu. Jeho iPhone 17 Pro Max má sice baterii s kapacitou 4 823 mAh, tedy nejmenší ze všech top smartphonů, ale v praxi je právě on díky vyladění systému rekordmanem ve výdrži.
Do velkých těl smartphonů se kromě velké baterie vejdou samozřejmě i obří displeje. Tady loni vládl Samsung Galaxy S25 Ultra spolu s telefonem Apple iPhone 17 Pro Max. Displej samsungu má méně oblé rohy, a tedy větší využitelnou plochu.
Spousta superlativů špičkových smartphonů se týká fotoaparátů. Nejvíc jich ve své sestavě z loňských top modelů má Xiaomi 15 Ultra, kterému dali konstruktéři hned 5 objektivů: hlavní, dva zoomové, širokoúhlý a k tomu ToF senzor.
U Samsungu Galaxy S25 Ultra to vypadá, že je jeho sestava podobná jako u xiaomi – ale tím pátým senzorem je jen čip pro laserové ostření. Zato Samsung vede v rozlišení hlavního fotoaparátu, to činí 200 megapixelů.
Dvě stě megapixelů využívají i někteří jeho loňští soupeři: ti však tento obří počet pixelů zvolili pro zoomový objektiv. Konkrétně takové rozlišení mají Oppo Find X9 Pro, Vivo X300 Pro a Xiaomi 15 Ultra.
Z hlediska „velikosti“ optického zoomu pak v loňské sestavě vede Huawei Pura 80 Ultra. Jeho speciální optika (ještě se k ní dostaneme) má až 9,4násobné přiblížení.
Selfie kameru s nejvyšším rozlišením má hned trojice smartphonů: Oppo Find X9 Pro, Vivo X300 Pro a Nothing Phone 3 nabídnou ve všech případech 50 megapixelů.
Ovšem nejchytřejší čelní kameru má iPhone: nejenže u ní vlastně nezáleží na orientaci telefonu, ale umí i chytře zoomovat a zabírat ty, kdo skutečně jsou v obraze.
Někdo má displej velký, někdo zase s vysokým rozlišením. Ovšem nejjemnější displej z loňské sestavy top modelů má Xiaomi 15 Ultra, které se může chlubit 522 pixely na palec. To díky vysokému rozlišení 3 200 × 1 440 pixelů a úhlopříčce 6,73 palce.
Nejjasnější displej pak mají Vivo X300 Pro a Nothing Phone 3. Jejich panely se umějí rozsvítit až na lokální maximum 4 500 nitů.
Ne vše je však o jasu. Pokud můžeme přidat jeden subjektivní superlativ, tak u nás vedou displeje Samsungu Galaxy S25 Ultra a iPhonu 17 Pro Max s jejich antireflexní úpravou. U samsungu je výraznější.
Smartphonem s největší pamětí se loni stal Apple iPhone 17 Pro Max, který si kromě standardních kapacit jako 256 a 512 GB můžete pořídit s 1 TB paměti, ale také rovnou se 2 TB.
Apple iPhone 17 Pro Max je díky dostupnosti extrémní paměťové varianty zároveň také nejdražším top modelem loňské sestavy. Verze s 2TB pamětí stojí 58 990 korun.
Nejodolnější displeje by pak měla mít dvojice Samsung Galaxy S25 Ultra a Xiaomi 15 Ultra – jejich panely kryje sklo s tvrdostí podle Mohs stupnice na úrovni 6. U samsungu je to Corning Gorilla Glass Armor 2, u xiaomi jeho Shield Glass 2.0.
Vyhlásit můžeme také top smartphony s nejpodivnějšími funkcemi. Nothing Phone 3 má malý kruhový zadní displej pro efekty a notifikace, Samsung Galaxy S25 Ultra své dotykové pero a Huawei Pura 80 Ultra udiví dvojí optikou foťáku pro jeden jeho čip. Přepínání optiky mění úroveň zoomu a dostupné rozlišení.
I když už v případě některých loňských top modelů přicházejí jejich nástupci, stále mají loňské špičkové smartphony co nabídnout. Jediným, který se se svými superlativy do popředí v konkurenci soupeřů nedostal, je Google Pixel 10 Pro XL. Ale to neznamená, že by za konkurencí zaostával, jen vlastně ničím nevyčnívá.
