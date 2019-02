Jeden z nejnadupanějších smartphonů pořád trochu ladí. Test Mate 20 Pro

Když Huawei na začátku loňského roku představoval model P20 Pro, jasně se zařadil na vrchol aktuální produkce. A novinku měl od počátku až překvapivě dobře vyladěnou, dokonce tak, že se rovnou pochlubil třeba výsledky v testu DxO Mark ohledně kvality fotoaparátu. Telefon byl prostě tak dobrý, že nás to příjemně překvapilo.

To u typu Mate 20 Pro byla situace při jeho představení trochu jiná. Výsledky testu fotoaparátu vlastně neznáme dodnes, což naznačuje, že Huawei zatím není tak spokojený s jeho schopnostmi, aby ho do testu pustil. Mate 20 Pro tak od svého uvedení dostali již několik softwarových updatů, které postupně pomohly jeho fungování a třeba i kvalitu foťáku vylepšit.

Ale je vidět, že by mohl Huawei dokázat ještě víc. Nejspíš je to daň za premiérové využití nového čipsetu Kirin 980, který sice přináší parádní výkon, ale vývojáři se s ním musí přeci jen trochu popasovat a asi na to neměli tolik času jako u předchozích generací.

Celkově tedy Mate 20 Pro na jednu stranu ukazuje, co dnes všechno mohou mobilní telefony umět, a opravdu patří k tomu nejlepšímu na trhu. Ale zároveň naplno odhaluje, kde mají současné smartphony ještě rezervy a kam se mohou posunout. O to víc je to vlastně fascinující špičkový smartphone.

V čem je lepší než jiní?

Huawei Mate 20 Pro je parádní především v kombinaci špičkové techniky, kterou v něm najdeme. Jeden z nejvýkonnějších mobilních čipů je tu kombinován s novým Androidem a s prvky, jako jsou zahnutý AMOLED displej s vysokým rozlišením, čtečka otisků prstů v displeji, 3D odemykání obličeje, bezdrátové dobíjení nebo reverzní bezdrátové dobíjení, díky němuž lze nabít jiné zařízení s funkcí bezdrátového nabíjení. Foťák má pak nebývalý rozsah záběru od širokého úhlu po trojnásobný zoom.

Na trhu jsou dnes smartphony, které mají buď jen něco, nebo dokonce hodně z těchto funkcí, ale žádný, který má právě takovou kombinaci. V tom je Mate 20 Pro jedinečný, proto budí takovou pozornost.

Je však tato kombinace k něčemu?

Je to oprávněná otázka. Ale ano, ona kombinace k něčemu je. Byť přesně ukazuje, že pokrok někdy může být vykoupen mírnými potížemi. Vezměme třeba ono 3D odemykání obličeje: zpočátku čelil Huawei kritice, že lze funkci obejít, třeba obličejem dvojníka. To byl vzhledem k tomu, že by mělo jít o nejbezpečnější způsob uzamčení telefonu, velký problém. Ale Huawei od té doby vydal potřebné aktualizace a zdá se, že potíže jsou ty tam. Nemáme to ovšem jak ověřit, nicméně nové zprávy o tom, že by problémy pokračovaly, ze světa nepřišly.

Plusy a minusy Proč koupit? špičková výbava

výborné zpracování

vysoký výkon

výborný fotoaparát

bohaté možnosti ovládání

výborná výdrž baterie

Proč nekoupit? software stále trochu nedoladěný

zahnutý displej není pro každého

vysoká cena Kdy? V prodeji Za kolik? 24 990 Kč

A tak je teď funkce odemykání obličejem v Matu 20 Pro jedním z nejlepších provedení této možnosti na trhu. Funguje bleskurychle a výrazně zastiňuje onu čtečku otisků prstů v displeji. Ačkoli ta nám při prvních dojmech z telefonu přišla dostatečně dobrá, rychlosti a spolehlivosti odemykání obličejem se nevyrovná. Ale kombinace těchto dvou funkcí je podle nás velmi lákavá, obzvlášť když čtečku bude uživatel používat jen občas.

Oblíbili jsme si třeba i funkci reverzního bezdrátového dobíjení. Využíváme ji nejen u drobného příslušenství, které se umí dobíjet bezdrátově, ale třeba i u druhého telefonu, který spolu s matem občas nosíme. Tedy v případě, že lze dobíjet i bezdrátově. Dobíjení není extrémně rychlé, ale přes noc bez problémů jiný telefon takto dobijeme a i Mate 20 Pro je ráno, pokud je připojen v nabíječce, nabitý.

Nepřijde vám některá z novot zbytečná?

Inu, trochu rozpačití jsme ze zahnutého displeje. A ne kvůli kauze se zbarvováním do zelena, která je izolovanou záležitostí a již Huawei řeší u dotčených kusů v běžné reklamaci. Zahnutý displej je prostě módní záležitost a zajišťuje tu především módní design, nikoli žádnou praktickou funkci. V kombinaci s novým způsobem ovládání, tedy kompletně za pomoci gest dovede být zahnutý displej i trochu nepraktický.

Je sice hezky přirozeným místem pro začátek gesta tahem z boku displeje (návrat zpět), jenže pokud kluzký telefon, který je celý vlastně ze skla, umístíte do průhledného gumového pouzdra, prst se tu bude o jeho hranu vlastně trochu zadrhávat. Totéž platí pro gesto návratu na domovskou obrazovku při tahu ze spodního okraje displeje. Je to tedy trochu nedomyšlenost, na kterou si buď zvyknete (jako my), nebo budete telefon používat bez pouzdra. Další možností je zapnutí klasického ovládání s lištou ovládacích tlačítek, což také Mate 20 Pro umožňuje.

Ono ovládání gesty má u Matu 20 Pro ještě jednu nedoladěnost. V režimu na šířku se aplikace opouští tahem právě ze zahnutí displeje a systém uživatele vyzve, aby tah zopakoval ještě jednou – aby nedocházelo k nechtěnému zavření aplikace. To je fajn pojistka, jenže tah někdy napodruhé nezafunguje, a je tak třeba prstem „šmrdlat“ třikrát nebo dokonce čtyřikrát. A to už může být otravné.

Jedna drobnost se týká i kombinace způsobů odemykání. Pokud používáte telefon pro placení, je potřeba ho pro bezproblémové proběhnutí platby odemknout čtečkou otisků prstů. V případě předchozího odemčení obličejem vyžaduje terminál autorizaci opakovat, buď po zadání PIN, nebo právě odemčení čtečkou.

A jaký je vlastně ten displej?

Displej jako takový je velice povedený. Obrovská úhlopříčka 6,39 palce je tu kombinována s parádním rozlišením 1 440 x 3 120 pixelů a AMOLED technikou. Výsledek je velmi působivý, obzvlášť v kombinaci s minimálními rámečky. Na druhou stranu výřez v horní části nemusí být po chuti každému, my jsme si na něj zvykli a vzhledem k jinak minimálním rámečkům jsme ani nevyužívali možnost jeho skrytí.

Displej má funkci Always-on, kterou je v menu opět potřeba trochu hledat (to je celkově problém nadstavby EMUI, některé položky se stále špatně v menu hledají), i když je to tentokrát i díky jakýmsi kontextovým nápovědám v menu trochu snazší. Spotřebu energie tato funkce nijak vlastně nezvyšuje, takže je praktická.

Jen je trochu škoda, že nelze displej probudit poklepáním, probudí se třeba zvednutím, ale to už se rovnou může aktivovat odemykání obličejem, což pro prohlédnutí notifikací nemusí být ideální. Ale v menu lze zapnout i variantu, kdy se odemčení obličejem ještě musí potvrdit posunutím odemykací obrazovky vzhůru (jako u iPhonů). Uživatel si tak může vybrat, co potřebuje víc: rychlost a pohotovost, nebo přehlednější práci s notifikacemi.

Ještě zpět k výřezu. Je docela široký, notifikací se tak na displej vejde docela málo, takže je často potřeba stahovat lištu s nimi. Na to tu bohužel chybí nějaké gesto, takže je nutné sahat prstem k hornímu okraji obrazovky.

Takže ovládání není ideální?

Řekněme to jinak: v ovládání má Huawei Mate 20 Pro spoustu různých možností, voleb a specialit a je trochu těžké to vše vzájemně ideálně sladit. Chvilku to tedy potrvá, ale když si uživatel zvykne, funguje telefon výborně. Třeba ona gesta jsou vynikající a rychle přejdou do krve, jsou hodně pohotová a zrychlují práci s telefonem.

Mate 20 Pro je navíc samozřejmě velmi rychlý přístroj, který díky vysokému výkonu a Androidu 9.0 Pie funguje parádně plynule. Ale opět tomu tak nebylo od počátku našeho testování, teprve aktualizace zajistila skvělou plynulost ovládání a fungování telefonu. Navíc pro absolutní plynulost doporučujeme v menu aktivovat výkonný režim telefonu. Standardně je zapnut úspornější, kdy ale může telefon sem tam působit váhavě. Ve výkonném režimu není s jeho rychlostí problém a výdrž baterie podle našich zkušeností také nijak netrpí, takže není důvod, proč ho nezapnout. Úplně zbytečné se pak z tohoto hlediska jeví snižování rozlišení displeje v nastavení.

Celkově je vidět, že na vyladění systému se vývojáři Huaweie tentokrát trochu více nadřeli a stále ještě své dílo vylepšují. Mate 20 Pro se tak postupem času stává dokonalejším smartphonem, než byl na počátku. Uvidíme, jak dlouho firmě tato snaha vydrží.

Co ten fotoaparát, jaký je?

I foťák byl předmětem velkého ladění a nadále by ještě mohl být. Huawei u Matu 20 Pro trochu změnil koncepci oproti špičkovému P20 Pro, který má trojnásobný zoom a k tomu černobílý snímač. Ten nejenže zajišťuje skvělé černobílé fotky s dokonalou Leica vizáží, ale také pomáhá vyrábět bezkonkurenční noční snímky, na které nemá stále ani nejnovější iPhone XS nebo Google Pixel 3.

Mate 20 Pro nicméně o černobílý čip přišel, místo něj tu je širokoúhlá kamera. Znamená to nicméně trochu ústupků v kvalitě nočních snímků – někdy větší, někdy menší, záleží na konkrétní scéně. Opět se kvalita foťáku s updaty trochu vylepšila, takže je kolísání kvality menší. Aby bylo jasno: i Mate 20 Pro fotí v noci skvěle a drtivá většina nejnovějších smartphonů na něj mít nebude, ale zrovna pixel a iPhone by si na něj mohly brousit zuby.

Širokoúhlé a běžné snímky z Huawei Mate 20 Pro

Navíc je to podle nás ústupek, se kterým se dá žít, protože širokoúhlý snímač je naopak příjemnou novinkou. Ten u Matu 20 Pro je podle nás zdaleka nejlepším širokoúhlým fotoaparátem v mobilu, jaký je zatím na trhu. I když tu je soudkovité zkreslení, je menší než u konkurence a projevuje se více jen v rozích snímku. Širokoúhlý záběr dává uživateli novou perspektivu a je podle nás mnohdy užitečnější než zoom. A v této kombinaci je pak Mate 20 Pro nepřekonatelný, takový rozsah záběrů žádný jiný smartphone nenabídne.

Širokoúhlé a běžné snímky z Huawei Mate 20 Pro

Na druhou stranu s jednou z aktualizací zmizel ze standardních voleb u fotoaparátu i pětinásobný hybridní zoom, což je opět věc, kterou u P20 Pro pomáhal zajišťovat černobílý snímač. Mate 20 Pro funkci z počátku měl také, ale teď ji tu nenajdeme. Neznamená to, že nelze pětinásobné přiblížení využít, ale už je třeba ho „ladit“ ručně prsty, nikoli přepínačem. A také to možná naznačuje, že v této konfiguraci Huawei hybridnímu zoomu tolik nevěří.

Ukázka zoomu u Huawei Mate 20 Pro (1x, 3x a 5x hybridní)

Rozlišení snímačů je následující: hlavní má 40 megapixelů, širokoúhlý 20, teleobjektiv pak 8 megapixelů. Výsledkem jsou opět většinou snímky s rozlišením 10 megapixelů. Uživatel si ovšem může zapnout i nativní rozlišení čipů, tím nicméně přijde o vylepšování snímků za pomoci umělé inteligence. A že chytré algoritmy fungují opravdu skvěle. Pravda, další vylepšení pomocí umělé inteligence, kterou Huawei nazývá Mistr AI, jsme však většinou vypínali: tráva je pak až příliš zelená, obloha až nepřirozeně modrá, standardní výstup z Matu 20 Pro se nám v tomto ohledu líbí mnohem víc. A foťák je hodně univerzální.

Selfie fotoaparát pak díky oné kameře pro 3D odemykání obličejem přináší i možnosti jako různé animované doplňky obličeje nebo rovnou animované emoji, které opakují vaše grimasy v reálném čase. Z dalších funkcí zmiňme třeba i superzpomalené natáčení videa (960 snímků za sekundu), které nicméně stále nefunguje tak, jak bychom si přáli (nelze počátek určit manuálně a celé video má vždy jasně danou délku). Nechybí funkce manuálního focení, noční režim, černobílý režim (není přece jen tak působivý, jako u P20 Pro), režim clony a další spousta kreativních možností.

Jaká je výdrž baterie?

Parádní, tady patří Huawei Mate 20 Pro na absolutní špičku. Kapacita akumulátoru je hodně solidních 4 200 mAh a díky tomu jsme telefon rozhodně nemuseli nabíjet každý den. I ty nejpernější dny zvládne na jedno nabití, dva dny bez nabíječky pak nejsou větší problém.

VIDEO: Huawei Mate 20 Pro se představuje

Po zapnutí všech možných úsporných opatření (vypnutí Always-on, snížení rozlišení a výkonu) by se mohla výdrž ještě prodloužit. K tomu je tu sada pro Digital wellbeing (tady nazývaná česky Digitální zůstatek), která může pomoci uživateli určit, jestli telefon nepoužívá až příliš a případně některé aplikace omezit. Praktická také může být funkce, kdy displej v určité hodiny zešedne, to aby šetřil znak a naznačil uživateli, že je čas jít spát a telefon odložit. I to může ušetřit energii.

K tomu tu jsou zmíněné funkce jako bezdrátové dobíjení nebo možnost dobíjet přes Mate 20 Pro jiný přístroj s touto funkcí. Nechybí ani rychlé dobíjení, samozřejmě je tu moderní USB-C konektor.

Mám si ho pořídit?

Huawei Mate 20 Pro je nepochybně naprosto špičkový smartphone, který patří k tomu nejlepšímu na trhu. Kombinace jeho prvků výbavy, výkonu i schopností softwaru momentálně nemá obdoby. Kdo tedy touží po tom nejlepším, tady rozhodně nesáhne vedle.

Na druhou stranu je tu několik drobných „ale“. Mate 20 Pro je telefon, který dává uživateli nepřeberné množství možností a někdy si z nich vybrat tu pravou nemusí být snadné. Ale pokročilejší uživatelé by to měli spíš přivítat než lamentovat. Větším „ale“ je v tomto případě cena, která je stanovena na 24 999 korun. To je hodně, na druhou stranu to očividně zájem uživatelů neomezuje: česká pobočka nestíhá telefon prodejcům dodávat.

To ovšem znamená, že kdo nehodlá čekat, až přijede z Číny nová várka telefonů do prodeje (dostupnost by se měla asi v lednu stabilizovat), má spoustu jiných možností, často za mnohem nižší cenu. Jsou tu tradiční volby jako Samsung Galaxy S9+ nebo Note 9 (od 24 490 nebo 25 990 korun) a iPhone XS Max (od 32 990 korun), u kterých vlastně neušetříte.

Ale na trhu najdeme i cenově atraktivní modely jako OnePlus 6T, různé modely Xiaomi (Mi 8 Pro, Mi Mix 3) či atraktivní PocoPhone F1, LG G7, Meizu 16th a Asus Zenfone 5z. Nebo třeba modely, které přišly na trh už zkraje loňského roku jako třeba HTC U12+, špičková sony a mnoho dalších, které však stojí klidně i méně než polovinu. Jenže kombinaci vlastností Mate 20 Pro u nich nenajdete.