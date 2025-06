Část 1/6

Realme GT 7

Značka Realme má vybudovanou pověst především mezi levnějšími zařízeními, do prémiového segmentu se jí na globálních trzích příliš nechce. Má k tomu však pádný důvod, jelikož už nějakou dobu umí produkovat telefony, které mají prémiový segment svou výbavou prakticky na dosah, ale za výrazně příznivější cenu.

Model Realme GT 7 je přesně takový případ. Výbavou je v podstatě těsně pod špicí toho, co lze od prémiového smartphonu čekat, ale zároveň lze pořídit za cenu, za kterou seženete leda loňskou prémiovku ve výprodeji. Navíc má pořádně silné eso v rukávu: bezkonkurenční kapacitu baterie. Pojďme si telefon v dnešním testu představit podrobněji.

Bude se mi líbit?

Designem nejspíše model GT 7 díru do světa neudělá, ale to od něj koneckonců ani nikdo nečeká. Telefon se nesnaží zaujmout žádnými divokými barevnými variantami ani speciálními grafickými prvky na zádech (od toho je tu žlutá verze modelu GT 7T), je to zkrátka buď černý nebo světle modrý smartphone s obdélníkovým modulem pro zadní trojici fotoaparátů. Lehce to ozvláštňuje pouze červené boční tlačítko a červený proužek okolo onoho modulu s fotoaparáty.

Pochvalu si zaslouží především matná úprava zad. Díky tomu na nich nezůstávají otisky prstů. Naopak je trochu zklamáním, že boky telefonu nejsou kovové, kryje je plast. Záda jsou lehce zaoblena po stranách, ovšem boky telefonu jsou ploché. Hmotnost přístroje je 206 gramů, rozměry pak 162,4 × 76,1 × 8,3 mm.

Vítanou vlastností je také odolnost proti vodě a prachu, a to navíc s poměrně robustním krytím IP69, což znamená nejenom odolnost proti ponoření do vody, ale také proti vysokotlakému proudu vody. Jde o certifikaci, kterou stále využívají hlavně odolné modely.