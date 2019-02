Nejlevnější smartphone může i nemusí být nouzovka. Test Alcatelů 1 a 1X

Levné smartphony bývají plné kompromisů a jsou určeny pro nenáročné uživatele. I tady nicméně najdeme lepší a horší přístroje. Důkazem toho je dvojice modelů Alcatel 1 a 1X. Typ 1 je smartphone za 1 990 korun, model 1X je z procentuálního hlediska o dost dražší. Konkrétně o 20 procent, stojí totiž

2 390 korun.

Avšak onen čtyřsetkorunový příplatek se podle nás rozhodně vyplatí. V absolutních číslech to totiž není tak moc a uživatel za to dostane mnohem lepší smartphone. Kompromisů je tu také spousta, ale jsou snesitelné, zatímco u typu 1 jsou některé z nich jen pro otrlé.

Jaká je výbava?

Alcatel 1 a 1X jsou obyčejné smartphony se základní výbavou: je tu slabý procesor MediaTek MT6739 a k tomu pouhý 1 GB RAM paměti. Použití takového hardwaru je trochu vykompenzováno odlehčeným systémem Android Oreo Go Edition. Čekat nemůžeme jakoukoli pokročilou výbavu, chybí NFC, není tu ani čtečka otisků prstů, odemykání obličejem, USB-C ani nic dalšího. Zapomeňte na duální foťáky, fotoaparát je tu opět jen základ.

Čím se liší?

Rozdílů je za těch 400 korun docela dost. Tím hlavním je displej. V obou případech je tu moderní poměr stran 18:9 a rozlišení pouhých 480 x 960 pixelů, což je sice málo, ale alespoň díky tomu netrpí výkon telefonu. Typ 1 má panel s úhlopříčkou 5 palců, dražší 1X s úhlopříčkou 5,3 palce. Na první pohled by tedy levnější typ mohl být lepší, protože má displej mírně jemnější.

Plusy a mínusy Alcatel 1 Proč koupit? nízká cena

výměnná baterie

dual-SIM

Proč nekoupit? špatný displej

málo paměti

fotoaparát k ničemu Kdy? V prodeji Za kolik? 1 990 Kč

Jenže, jemnost je u obou nanicovatá (203 pixelů na palec u 1X, u modelu 1 pak 215 PPI), pro toho, kdo chce ostrý obraz, to není pravá volba. Ale! Panel typu 1X je snesitelný a dá se na něm i koukat na nějaké to video. To panel typu 1 je nepovedený, tak špatný displej jsme dlouho neviděli. A nepomůže ani to, že disponuje vyšším jasem než model 1X. Displej hraje všemi barvami, ale ne v dobrém smyslu slova: pozorovací úhly jsou neskutečně mizerné a s každým stupněm natočení se barevnost displeje mění. Při sledování videa v režimu naležato má levá a pravá polovina displeje úplně jiné barvy a ještě záleží na tom, kde se zrovna nachází zdroj okolního osvětlení.



To panel dražšího typu 1X je na tom lépe. Ano, i tady jsou pozorovací úhly mizerné, ale panel jen bledne nebo tmavne, barvy jakž takž zůstávají stálé. Navíc tento displej disponuje automatickou regulací podsvícení, která u levnějšího alcatelu chybí. Oba telefony mají i režim pro odfiltrování modrého světla (noční režim), v něm nicméně displeje vypadají příšerně (u typu 1 hůř), takže jeho aktivace je jen pro otrlé.

A co jinde?

V malých, ale podstatných rozdílech, můžeme pokračovat. Tak třeba typ 1 má jen 8 GB vnitřní paměti, což je i s Oreo Go dost málo. Model 1X má dvojnásobnou porci, s tím už se dá pro začátek žít, samozřejmě je tu vždy slot na MicroSD kartu. Tady přichází malá výhoda levnějšího typu: Alcatel 1 je dvousimkový se samostatným slotem, 1X podporuje jen jednu SIM. 1X má foťák s větším rozlišením (8 vs. 5 megapixelů) a autofocusem (typ 1 ho postrádá).

Plusy a mínusy Alcatel 1X Proč koupit? příjemné zpracování

na danou cenu slušný foťák

dobrá výdrž

Proč nekoupit? displej stále nenadchne

jen na jednu SIM Kdy? V prodeji Za kolik? 2 390 Kč

Jednička má baterii výměnnou s kapacitou 2 000 mAh. Model 1X pak disponuje 2 460 mAh, přístroj má unibody konstrukci, což spolu s trochu větším tělem umožnilo vestavět větší akumulátor. Z hlediska výdrže baterie to znamená slušnou převahu pro větší model. Hodně záleží na způsobu používání, i levnější typ přežije dva dny na jedno nabití, ale 1X u nenáročných uživatelů zvládne i tři dny a možná i trochu více. U levnějšího modelu nám vadí i microUSB konektor umístěný v rohu namísto ve středu těla telefonu.

Zpracování je jaké?

U obou telefonů na danou cenu solidní, ale typ 1 ničím nepřekvapí. Rozebíratelné tělo je plastové a působí elegantně, byť trochu obyčejně. To typ 1X s unibody tělem je pevnější a navíc má záda z neobvyklého hrubšího materiálu, který je příjemný na omak a neklouže v ruce. Telefon se ohýbá pod tlakem výrazně méně než levnější model 1. Celkově to vypadá, že typ 1X je bytelnější a vydrží toho trochu více než levnější kousek. Díky konstrukci s displejem 18:9 a příjemně malými rámečky jsou oba levné alcately příjemně kompaktní.

Jaké jsou ty fotoaparáty?

No, spíš do počtu, ale pokud chcete foťák občas použít, určitě je mnohem lepší ten u modelu 1X. Nejde tak ani o rozdíl v rozlišení, ale o přítomnost automatického ostření a o to, že 1X má přeci jen i lepší optiku. Ostatně, světelnost hlavní čočky f/2,0 není vůbec špatná.

Fotografie pořízená smartphonem Alcatel 1

Foťák je tak u 1X příjemným překvapením. Sice v horším světle docela šumí, ale není za danou cenu vůbec špatný. Ne, nečekejte opět zázraky, kontrasty nejsou jeho silnou stránkou, ostření bývá pomalé a nepřesné a různé AI funkce jsou mu cizí, ale výsledky jsou za danou cenu solidní. Fotoaparát umí vytvářet panoramata, zvládá HDR a má i jakýsi nočním režim.

Fotografie pořízená smartphonem Alcatel 1x

To u modelu Alcatel 1 je situace podobně zoufalá jako u displeje. Foťák je tu jen z povinnosti, celkově je na nic. Bližší předměty nevyfotíte kvůli absenci ostření, snímky mají pramálo detailů a světlo je jako by „rozpíjí“. Lepší je to v HDR režimu, ale v tom jsou pak foťáky obou strojů dost pomalé.

Mám si některý z nich pořídit?

Ultra levné smartphony většinou považujeme za trochu zoufalou zbytečnost. Možná je pár uživatelů, kteří takový přístroj ocení, ale půjde především o takové, kteří ani nechtějí smartphone.

Pro ty uživatele, kteří chtějí takový přístroj používat jako chytrý telefon, jsou většinou nejlevnější modely přílišným kompromisem. V redakci nám jich také neprojde rukama ročně tolik jako telefonů vyšších tříd, takže nemáme v této kategorii tak dokonalý přehled.

Nicméně bychom se v této kategorii určitě vyhnuli lákavým přístrojům neznámých čínských značek, které většinou přináší jen zklamání. To Alcatel je z tohoto hlediska určitá jistota, i když jeho levná dvojice ukazuje, že i tady mohou panovat obří rozdíly.

1X je docela dobrý smartphone a nenáročným uživatelům může posloužit dobře. Typ 1 je zbytečnost, jsou to vyhozené peníze. Vždyť se ani na jeho displej nedá koukat déle než 30 sekund, pak vám z něj doslova začnou přecházet oči.

Skutečných soupeřů mají tyto alcately málo. Ale třeba Honor 7s boduje cenou 2 499 korun, duálním foťákem a displejem s HD rozlišením. Jenže má stejný dýchavičný procesor MT6739 a ani 2 GB RAM to nezachrání, protože Android je tu v plné verzi ještě s nadstavbou EMUI.

To už vypadá lákavěji Asus Zenfone Live se Snapdragonem 425, byť s „jednookým“ foťákem. Cena je opět 2 499 korun. Starší Nokia 2 má slabý hardware, ale aspoň čistý Android a velkou baterii (4 100 mAh), opět vyjde na 2 499 korun. O trochu levnější je Motorola E5 Play, která se opět může chlubit HD displejem, snapdragonem a jen jedním GB RAM. Vyjde na 2 299 korun.