Tecno je relativně mladá značka smartphonů, která se v roce 2023 objevila i na našem trhu, ale zrovna útokem ho nevzala. Její levnější modely v Česku sem tam koupíte, ale značka do své přítomnosti na trhu v zásadě nijak neinvestuje, takže je u nás v podstatě neviditelná. Přitom značka sama ví, jak zaujmout.

Už v roce 2023 nás na veletrhu MWC v Barceloně zaujala třeba nezvyklým designem a provedením těla svých telefonů, v průběhu téhož roku firma ukázala i koncept telefonu s rolovacím displejem. Loni zase v Barceloně u Tecna zaujali svým robotickým psem. A pozoruhodný koncept ukázala firma i letos. Je jím smartphone s označením Phantom Ultimate 2, který navazuje na již zmíněný Phantom Ultimate s rolovacím displejem. Do Barcelony přivezla firma funkční prototyp, první informace a snímky o modelu odhalila už loni na podzim.

Namísto rolování, které se zatím zdá být sériové výrobě vzdálenější, Tecno zvolilo trochu realističtější technologii. Jde totiž o smartphone s ohebným displejem, přičemž displej má dva klouby, takže se skládá na tři díly. Podobnou koncepci má Huawei Mate XT, který už jde koupit, Tecno Phantom Ultimate 2 je ovšem jen koncept. Nicméně teoreticky by do výroby něco podobného značka poslat mohla, na rozdíl od jiných výrobců, kteří jen ukazují koncepty, totiž Tecno v nabídce běžné přístroje s ohebným displejem (a jedním kloubem) má. A to navzdory tomu, že se značka profiluje jako spíš cenově dostupnější.

Koncept firma vystavovala na stánku za sklem, ale pravidelně ho zaměstnanci vyndavali a ukazovali jeho fukčnost, případně umožnili i krátce přístroj vyzkoušet. To se nám poštěstilo, ale naše dojmy jsou jen kraťoučké a stručné: Phatom Ultimate 2 je ve složeném stavu příjemně kompaktní zařízení a ono dvojité skládání funguje v praxi dobře.

Celkově přístroj překvapuje svou tenkostí. Ve složeném stavu má tloušťku asi 11 milimetrů, což je méně než Samsung Galaxy Z Fold 6 s jedním kloubem. Displej se skládá ve tvaru písmene Z, dvě části se tedy složí displejem k sobě, jedna pak „ven“, takže tvoří v zavřeném stavu vnější displej.

Nejjednodušší a nejpřirozenější je otevřít telefon celý, ale dá se otevřít i ona část se dvěma třetinami displeje zvlášť. Telefon jde v tomto stavu normálně používat, malou „zadní“ část displeje v tu chvíli vypne. Přístroj má i další různé módy používání, jedna část displeje třeba může sloužit jako klávesnice, druhá jako zobrazovací plocha a třetí jako opěrka.

V rozloženém stavu je telefon opravdu velmi tenoučký, to v důsledku vytváří trochu dojem křehkosti přístroje. Něco na ní možná bude, i proto byli u Tecna na vzorek opravdu opatrní. Dvojité skládání displeje vytváří na displeji docela jasné rýhy v místě skladu, ale není to o nic dramatičtější, než u prvních přístrojů se skládacími displeji před pár lety.

Tecno zvolilo z hlediska velikosti přístroje cestu podobnou té, jakou si vybral Samsung u svých smartphonů Z Fold. V zavřeném stavu má tedy Phantom Ultimate 2 úzký hlavní displej a přístroj skvěle padne do ruky. Úhlopříčka displeje je v tu chvíli 6,48 palce, po rozložení je tu veliký 10palcový panel s 3K rozlišením a poměrem stran 4:3.

Další technické detaily o přístroji neznáme, zrovna tak nevíme nic o plánech Tecna na výrobu podobného přístroje. Firma se drží spíše cenově dostupnějších telefonů, ale na druhou stranu inovativní techniku do svých modelových řad zavádí. Třeba se tedy podobné skládačky této značky v budoucnu dočkáme i v prodeji.