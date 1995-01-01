náhledy
Značka Tecno na veletrhu v Barceloně předvedla koncept modulárního smartphonu v té asi nejpokročilejší formě, jakou jsme kdy viděli. Jde sice jen o prototyp, ale nabízí široké možnosti, jak si sestavit smartphone přesně podle vlastních přání.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Značka Tecno je již několik let vyhlášená svými technologickými koncepty, kterými umí zastínit konkurenty na veletrhu MWC v Barceloně. A letos máme další úlovek z portfolia fantazie designérů firmy.
Koncept ani nemá jméno, jde totiž spíš o demonstraci toho, jak by mohl vypadat model, který nabídne uživateli plnou modularitu. Tecno ho tedy pojmenovalo Modular Magnetic Interconnection Technology, tedy modulární magnetická spojovací technologie.
Princip je jednoduchý, hledejte za ním magnety, pomocí kterých na tělo telefonu připnete moduly s různou funkcionalitou.
Tělo telefonu je extrémně tenké, má jen 4,9 mm. Je tak výrazně tenčí než iPhone Air (5,6 mm) nebo Samsung Galaxy S25 Edge (5,8 mm).
Nevejde se sem dokonce ani obvyklý USB-C konektor. Má to však svůj důvod.
Základní tělo tohoto konceptu totiž obsahuje jen opravdu malou baterii (neprozradili nám, jaká je její kapacita), další pak dostanete ve formě přídavného modulu. Jeho kapacita je 3000 mAh, což sice není moc…
…modulárně si však můžete přidat ještě další, a máte najednou mobil s nadprůměrnou výdrží.
Byť jsme to vyzkoušet nemohli, teoreticky můžete takto na sebe připevnit klidně deset baterií a najednou to bude rekordman ve výdrži. To, že se vám pak mobil už do kapsy nevejde, je druhá věc.
Přídavná baterie je však jen začátek. Modulární systém nabízí tolik možností, že vám půjde hlava kolem.
Na zadní optiku fotoaparátu se dá magneticky přichytit třeba telekonvertor, na zadní plochu pak další vychytávky, jako je reproduktor či anténa pro vysílačku.
Připravte se však, že po nasazení více modulů naráz už z futuristického smartphonu uděláte celkem neforemného ošklivce.
Další volitelné moduly na záda pak zahrnují třeba klips, který poslouží i jako stojánek…
… nebo tento naprosto obrovský fotoaparát s teleobjektivem. Fantazii Tecno opravdu meze neklade.
Zrovna případ tohoto modulu je celkem bizarní, ale jinak se zdá, že by koncept mohl mít i své přednosti.
Telefon si můžete poskládat opravdu podle svých představ: mít přesně tolik foťáků, kolik využijete, a přesně tak velkou baterii, jak chcete.
Zástupci výrobce dokonce zvažují i variantu, že pomocí magnetického modulu vylepšíte i hardware telefonu: přidáte třeba další operační paměť a úložiště pro data.
Samozřejmě stejně jako u jiných konceptů je třeba počítat s tím, že se na trh nikdy dostat nemusí. Stejný osud potkal třeba také Project Ara od Google, který měl podobnou myšlenku už v roce 2014.
Na další kreativní kombinace modulů na zádech telefonu se podívejte ve zbytku naší galerie. A dejte nám vědět do diskuze, zda byste si takový telefon v budoucnosti chtěli pořídit.
