Tecno odhalilo na veletrhu MWC novou řadu smartphonů Camon, mezi kterými je nejvybavenějším modelem typ Camon 40 Pro 5G. Ani to ovšem není kdovíjak drahý kousek, Tecno cenu zatím nezveřejnilo, ale měla by se pohybovat asi kolem 300 dolarů, takže u nás by se telefon s daní mohl vejít s rezervou do deseti tisíc korun, možná i do devíti.

Za tuto cenu dostanou zájemci slušně vybavený smartphone vyšší střední třídy s procesorem Mediatek Dimensity 7300, Androidem 15 a 6,78palcovým FullHD+ AMOLED displejem s obnovovací frekvencí 144 Hz a velkou 5 200mAh baterií. Největším překvapením telefonu je fotoaparát, i když to na první pohled tak vůbec nevypadá. Tecno totiž dalo telefonu na první pohled vcelku běžný 50megapixelový hlavní foťák a ten doplnilo jen osmimegapixelovým širokoúhlým.

Fotomobily do 10 000 korun v žebříčku DxO Mark 138 – Tecno Camon 40 Pro 5G

136 – Google Pixel 8a

115 – Motorola Edge 50 Neo

108 – Samsung Galaxy A55

106 – Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

104 – Samsung Galaxy A35 5G

103 – Xiaomi Redmi Note 14 5G



Jenže i tato sestava je podle DxO Mark vynikající. Organizace zveřejnila skóre tohoto fotomobilu a je to skutečně příjemné překvapení. Model totiž dostal výtečných 138 bodů, což je podle DxO Mark nejvyšší hodnota v segmentu telefonů do 400 dolarů. A co víc. Za samotné focení hlavním foťákem má Tecno Camon 40 Pro 5G skóre 146 bodů, což je nejvíc ze všech telefonů s cenou pod 600 dolarů. A toto skóre překonává i mnohé daleko dražší smartphony, však třeba nový Samsung Galaxy S25 Ultra má v testu DxO Mark za focení hlavním foťákem 144 body, tedy o dva méně než Tecno. A iPhone 16 má v této disciplíně 149 bodů, o tři víc než Tecno.

Celkových 138 bodů má v hodnocení DxO Mark třeba loňské Xiaomi 14 a Tecno svým skóre překonává i etalon cenově dostupných fotomobilů, Pixel 8a. Ten má celkové skóre 136 bodů a za focení hlavním foťákem získal 141 bod. O tom, že je Camon 40 Pro 5G výborný fotomobil tedy není pochyb.

Kompromisy tu samozřejmě jsou. Docela dobře si Tecno vede v oblasti bokeh efektu, ale za soupeři i špičkovými fotomobily zaostává především v oblasti zoomu. Nejen, že tu chybí teleobjektiv, ale zmíněný osmimegapixelový širokoúhlý foťák se také nemůže s hlavním fotoaparátem rovnat ani zdaleka. To u natáčení videa je situace veselejší a Tecno opět míří vysoko. Svými 134 body překonává již zmiňovaný Pixel 8a (128) a má úplně stejné skóre, jako špičkové Xiaomi 15 Ultra (u něj je 134 bodů v této oblasti zklamáním). Za Samsungem Galaxy S25 Ultra zaostává o devět bodů.

Tecno Camon 40 Pro 5G tak ukazuje, že výtečný fotomobil nemusí být drahý a že dobrých výsledků se dá docílit i s relativně jednoduchou výbavou. Určitě by bylo zajímavé zjistit, jak by si v takovém testu vedly někteří o něco vybavenější soupeři. Nové Realme 14 Pro+ i Nothing Phone (3a) Pro mají také podobný hlavní fotoaparát a k tomu ještě teleobjektiv s trojnásobným zoomem a optickou stabilizací.