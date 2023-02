Přestali se chlubit a míří jinam. Čínský výrobce smartphonů cítí změnu

Zhruba před rokem to od nás TCL dost schytalo. Značku jsme „pokárali“ za to, že se neustále chlubí něčím zajímavým, zejména telefony s ohebnými displeji ve všemožných provedeních, ale produkty pro zákazníky v této kategorii stále žádné nemá. A to navzdory tomu, že se s nimi chlubí už od roku 2019 a už od té doby tvrdí, že v podstatě jen čeká, až bude daná technika cenově pro zákazníky přijatelná.

Teď je však kolem ohebných displejů u TCL až překvapivě ticho. Značka, která původně prohlašovala, že čeká na to, až bude možné telefony s ohebným displejem prodávat za méně než tisíc dolarů (tedy dle dnešního kurzu za méně než 22 500 korun), jako by na ně zanevřela. Nedomníváme se, že v TCL vyslyšeli naši kritiku a teď své ohebné novinky poctivě chystají potichu. Spíš to zavání změnou strategie, která je vidět i při pohledu na celé portfolio výrobce.

Ano, TCL se pořád dovede chlubit a ukazuje inovace, které jsou možná až nečekaně okrajovou záležitostí. Ale rozdíl je v tom, že tyto inovace ukazuje v prakticky použitelné podobě a že očividně existují plány, jak je co nejdřív dostat na trh.

Tak třeba brýle pro rozšířenou realitu TCL RayNeo X2 jsou zatím sice určeny jen pro vývojáře, ale to má jasný důvod: TCL chce, aby nejprve pro brýle existoval dostatek softwaru, teprve pak je začne prodávat uživatelům. Bez softwaru by totiž byly brýle k ničemu. V tomto případě také můžeme doufat, že k zákazníkům poputuje až nějaká vylepšená budoucí generace brýlí, která nebude tak těžkopádná jako aktuální koncept.

Velmi nás u TCL zaujala také další koncepční novinka, smartphone Nxtpaper Phone. Telefon s „displejem jako papír“ však vůbec nepůsobí jako koncept, jedinou nezvyklou částí přístroje je právě jeho matný displej, který je ovšem zároveň jeho obrovským trumfem. Celé zařízení je jinak hotový produkt a TCL podle nás na MWC jen testuje reakce odborné veřejnosti na tuto novinku. Nedivili bychom se tomu, že když ji firmě „odkýve“ většina návštěvníků veletrhu jako povedenou, bude schopná tento mobilní telefon uvést na trh v následujících měsících. Toto chlubení TCL teď vypadá úplně jinak než stavění vzdušných zámků s ohebnými displeji.

TCL, zdá se, se najednou drží při zemi. A ne, nebude to proto, že by si někdo ve firmě přečetl náš někdejší komentář. To se spíš ozývá ekonomická realita. Stačí se podívat na celé letošní portfolio smartphonů značky. Jsou to výhradně mobilní telefony nižší třídy s cenou do 5,5 tisíce korun, nejlevnější kousek stojí dokonce jen 2 290 korun. Nic dražšího na poli mobilů teď TCL nenabídne, snad jen ten NxtPaper Phone na nás celkově působil jako telefon trochu vyšší kategorie, ale s jakou výbavou a cenou kam zamíří, na to si ještě budeme muset počkat.

Všechny aktuálně představené smartphony TCL mají také společný jmenovatel: jejich displej, ať už má jakoukoli úhlopříčku, má vždy jen HD+ rozlišení. Někdy daný telefon dostal podporu 5G sítí, jindy se chlubí třeba 50megapixelovým fotoaparátem, ale u některých kousků jde očividně jen o co nejnižší cenu. U displejů přitom TCL používá různé technologie, které zlepšují jejich čitelnost a zároveň šetrnost k očím uživatele za různých podmínek, to je něco, nač klade firma důkaz. A musíme uznat, že i přes nízké rozlišení displeje některé z nových kousků skutečně nevypadají špatně.

V TCL se jednoduše rozhodli soustředit na produkty, které si můžou zákazníci značky dovolit. Na produkty, jež se firmě, třeba ještě pod značkou Alcatel, kterou u nás přestala používat před několika lety, vždy docela dobře prodávaly. Ano, TCL umělo udělat i lépe vybavené kousky, ale ty nikdy žádnou díru do světa neudělaly. Navíc pro značku nehrály ani tak zásadní roli nositelů image, protože nikdy nešlo o úplně špičkově vybavené přístroje, které by mohly soupeřit s tím nejlepším od Applu a Samsungu.

U TCL to tak ve vyšších patrech vzdali a pozornost zákazníků lákají jinak: produkty řekněme okrajovými, jako jsou třeba právě různé AR a XR brýle, nebo teď technologií matných displejů NxtPaper. A zatímco ony brýle mohou ještě dlouho zůstat jen jako jakási praktická ukázka dovedností firmy (stejně jako tomu bylo u těch ohýbacích displejů), NxtPaper je záležitost, která si může získat širší pozornost. Podle nás totiž v aktuální podobě už skutečně stojí za to.

A dočkáme se od TCL někdy těch smartphonů s ohebným displejem? Inu, těžko říct. Možné to je, ale my máme dojem, že tato technologie teď není u firmy úplně na pořadu dne. TCL jako by teď chtělo zaujmout ty zákazníky, které trápí aktuální inflace a kteří si žádné smartphonové výstřelky dovolit nemohou. Na ně se teď firma soustředí především. Ohebné displeje se možná jednou do úvah TCL vrátí, nejspíš to však bude ve chvíli, kdy se na celý trh se smartphony (a nejen na něj) vrátí ekonomický optimismus. A to může chvíli trvat.