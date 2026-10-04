Za displej dáváme novince 80 %, nelíbí se nám cena. Test TCL P80 Ultra
Displej je jedním z hlavních prodejních argumentů TCL už po řadu let. Jeho technologie NxtPaper zajišťuje špičkovou čitelnost panelů za jakýchkoli podmínek a bez nutnosti „hnát“ jas displeje do extrémních hodnot. Jenže dosud TCL v případě jeho NxtPaper displejů, které vybrané modely značky nabízí, něco chybělo.
TCL P80 Ultra
Smartphone se špičkovým displejem, který ovšem dělá za danou cenu v další výbavě příliš kompromisů
Teď je tu nové TCL P80 Ultra, které přináší změnu. Jde totiž o první model značky, který při zachování matného povrchu displeje namísto tradičnějšího lesklého zároveň využívá AMOLED techniku, což přináší líbivější a zářivější barvy, i onen vyšší jas. P80 Ultra tak zachovává špičkovou čitelnost a zároveň v očích mnohých uživatelů dohání konkurenci i v určité líbivosti displeje.
A musíme uznat, že panel působí opravdu skvěle. Chválili jsme už předchozí generace s klasickou IPS technologií, ale teď je NxtPaper panel modelu P80 Ultra na skutečně špičkové úrovni po všech stránkách. Ovšem TCL si za to nechá už docela dost zaplatit. Zatímco dosud patřily NxtPaper smartphony k dostupnějším zařízením, s cenou 14 299 korun je P80 Ultra vcelku prémiovým modelem značky.
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