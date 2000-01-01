náhledy
Už několik let vsází značka TCL především na smartphony a tablety s displejem s vlastní Nxtpaper technologií. Panely zajišťují díky antireflexní úpravě skvělou čitelnost za všech podmínek. Dosud ale nebyly moc zářivé. To mění prototyp, který TCL ukázala na veletrhu MWC v Barceloně.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Prototyp smartphonu tak dostal nový Nxtpaper displej, který je namísto na stávající IPS-LCD technologii založený na OLED technice. Ta přináší zásadní změnu, a to především vyšší jas a zářivé barvy.
S těmi zářivými barvami to prototyp TCL možná trochu přeháněl, ale cílem bylo jednoduše ukázat, že nová technika je výrazně odlišná od té původní. Až se toto řešení dostane do výroby, nemusí být barvy tak přesaturované.
Zde je přímé porovnání stejné fotografie na telefonu s běžným Nxtpaper displejem (vlevo) a s novým OLED Nxtpaper displejem. Focení dalším telefonem sice rozdíly trochu tlumí, ale jsou viditelné.
A ještě jedno porovnání: vlevo je sériový smartrphone TCL Nxtpaper 70 Pro s IPS-LCD Nxtpaper panelem, vpravo pak prototyp s novým OLED Nxtpaper panelem. Rozdíl v jasu je rozhodně výrazný.
Výrazný je i rozdíl v saturaci barev, jak ukazuje toto porovnání. Vlevo opět sériová novinka Nxtpaper 70 Pro, vpravo prototyp s OLED displejem.
Nový smartphone i prototyp jsme porovnali i s novým Samsungem Galaxy S26 Ultra, který je jedním z mála dalších telefonů, co v praxi nabízejí antireflexní displej. Vlevo tedy opět TCL Nxtpaper 70 Pro a vpravo S26 Ultra.
Ultra má antireflexní vrstvu na svém Super AMOLED displeji a i tady je vidět posun k sytějším barvám. Říkáme to dlouho – Nxtpaper panely od TCL mají vlastně velmi přirozené barvy. Ale ty nemusí být pro řadu uživatelů tak líbivé, navíc mají omezení v maximálním jasu.
Omezení jasu padá právě u nového OLED Nxtpaper displeje. Tady je jeho porovnání s displejem S26 Ultra: vlevo je Samsung, vpravo prototyp od TCL. Jeho displej září ještě víc než maximum, které nabízí Samsung.
Všimněte si, jak se displeje vypořádávají s odlesky: světlé pozadí na prototypu samozřejmě trochu odstranění odlesků světlého okna pomáhá, ale je vidět, že OLED Nxtpaper panel odlesky vyruší ještě lépe než antireflexní displej samsungu.
Prototyp nového displeje od TCL vypadá opravdu skvěle. Jeho parametry se samozřejmě mohou do výroby hodně změnit, vše záleží na konkrétním nastavení hodnot. Vystavený kousek byl svým způsobem extrémní, praxe může být přece jen o něco „tlumenější“.
Technika ale ukázala, kam TCL míří a že Nxtpaper technologie má před sebou ještě rozvoj. Displej například zachovává vizuálně trochu „hrubou“ strukturu, která z něj dělá onen „displej jako papír“. Vidět to je i v porovnání se Samsungem Galaxy S26 Ultra.
Vysoký jas a zářivé barvy mohou přijít vhod nejen na přímém slunci, ale také při fotografování, kdy je důležité vůbec vidět, co uživatel zabírá.
Panel má výtečné pozorovací úhly a zatím ho nešlo přepínat do černobílého režimu přepínačem na boku: ale to vše v praxi samozřejmě nebude problém.
Displej měli u TCL zabudovaný v těle běžného smartphonu, takže se zdá, že výrobě nic nebrání. Kdy se do ní novinka dostane, to zatím nevíme, ale naše zkušenosti říkají, že smysluplné inovace, které TCL v Barceloně ukazuje, si většinou najdou cestu do produkce zhruba během jednoho roku.
