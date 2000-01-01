Značka TCL u svých smartphonů dlouhodobě sází na skvělé displeje. Platí to i pro novinku Nxtpaper 70 Pro, která by se měla brzy dostat i na český trh. Telefon bude podstatně levnější než loňský typ Nxtpaper 60 Ultra, přitom jeho výbava není oproti němu moc osekaná.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Zatímco loňské TCL 60 Ultra stojí 12 900 korun, novinka bude podstatně levnější. Oficiální ceny v eurech jsou 299 eur za verzi s 256 GB paměti a 359 eur za variantu s 512 GB, v Česku se nejspíš bude prodávat jen levnější varianta, a to za 7 999 korun.
Výbava obou modelů je přitom podobná: Typ 70 Pro má sice starší procesor Dimensity 7300 místo provedení 7400 u 60 Ultra a také šetří na RAM (8 GB místo 12), to ale pro uživatele nemusí být zásadní.
Důležité je, že kapacita baterie 5 200 mAh, výkon nabíjení 33 W i základní sestava fotoaparátů zůstává zachována. S drobnými ústupky je tedy model 70 Pro výrazně levnější a tedy výhodnější.
Jeho hlavní výhoda v podobě skvělého displeje Nxtpaper přitom zůstává zachována. Panel má úhlopříčku 6,9 palce, tedy o tři desetiny palce menší než extrémní typ 60 Ultra. Rozlišení je 2 340 × 1 080 pixelů.
Displej má skvělou čitelnost za všech podmínek. V zásadě nevadí, že má jas maximálně 900 nitů: na slunci pomáhá s dobrou čitelností právě matná povaha Nxtpaper panelu. Displej také umožňuje snadnou změnu režimů.
Režimy jde vybírat v menu, nejsnazší je ale přepnutí pomocí posuvného přepínače na pravém boku telefonu. Při změně jeho polohy nabídne telefon na výběr ze tří možností.
Po výběru režimu se displej pomocí animaci promění do požadovaného módu.
TCL Nxtpaper 70 Pro
Barvy postupně mizí a telefon se přepíná do jednoho ze dvou černobílých režimů.
Standardní černobílý režim umožňuje v podstatě používat všechny funkce telefonu bez omezení, jen s černobílým zobrazením, které se hodí třeba pro čtení textů. To jsou opravdu skvělé hodnoty.
V Max Ink módu pak telefon omezí některé funkce, zároveň ale dojde k maximálnímu prodloužení výdrže baterie. TCL slibuje v tomto módu až 26 dní výdrže na příjmu a sedm dní čtení textu.
Smartphone s vynikající výdrží baterie přitom není nijak přerostlý: tloušťka je jen 8 mm, na výšku měří Nxtpaper 70 Pro 169,4 mm a na šířku 80,1 mm.
Telefon také dostal vcelku solidní sestavu fotoaparátů, která nepoužívá žádné „falešné“ čočky. Hlavní foťák má 50 megapixelů, jako je tomu u typu 60 Ultra, nechybí mu stabilizace a má dobrou světelnost.
Druhý fotoaparát je širokoúhlý a má stejně jako u staršího sourozence rozlišení 8 megapixelů, opět nechybí automatické ostření. Oproti sourozenci se musí Nxtpaper 70 Pro obejít bez teleobjektivu.
Zpracování telefonu je poměrně kvalitní, záda jsou matná plastová a také rámeček, který má kovový vzhled, je z plastu. Telefon ovšem nabízí odolnost podle IP68.
Na pulty obchodů by se novinka měla dostat ještě v průběhu března a bude rozhodně zajímavou alternativou k běžným smartphonům střední třídy.
