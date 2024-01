Je to ideální levný tablet nejen do postele. Recenze TCL Nxtpaper 11

Technologii Nxtpaper TCL postupně vyvíjí. První přístroje s „displejem“ jako papír měly displej bez podsvícení a jejich využití tak bylo poměrně omezené, byly to takové lepší čtečky elektronických knih. Časem však firma techniku vylepšila a nejnovější generace přístrojů s displeji Nxtpaper jsou univerzální zařízení určená pro široké způsoby využití. A v některých ohledech mají před konvenčními přístroji navrch.

To platí i pro TCL Nxtpaper 11, nejnovější tablet s matným displejem od TCL. Právě v onom displeji tkví zásadní výhody zařízení. Matné displeje dnes nejsou u tabletů příliš obvyklé a už vůbec ne v provedení, v jakém techniku nabízí TCL. Přitom mají své výhody: jsou šetrnější ke zraku uživatele, z dlouhodobého sledování takového displeje nebolí tolik oči a jsou na nich méně vidět odlesky, ale i otisky prstů a další nečistoty, takže jsou obecně dobře čitelné za širšího spektra světelných podmínek.

Je ten displej tak dobrý?

Lesklý displej vypadá atraktivněji a nabízí živější a věrnější podání barev a teoreticky i lepší pozorovací úhly, to ale platí v ideálních podmínkách. TCL Nxtpaper 11 je ovšem tablet střední třídy s cenou kolem pěti tisíc korun a tady žádný tablet nemá ideální displej. Většinou jde o přístroje s lesklými IPS panely, které nemají kdovíjaký maximální jas ani další techniky, které by čitelnost dovedly vylepšit. V kontrastu s těmito zařízeními je tedy displej Nxtpaper 11 skutečně skvělý. V porovnání s tablety podobné cenové hladiny totiž nepozorujeme žádné snížení pozorovacích úhlů nebo zhoršení podání barev, které by stálo za řeč.

Plusy a minusy Proč koupit? skvělý displej

dobrá cena

dobrá velikost Proč nekoupit? vcelku základní hardware

horší dostupnost příslušenství

foťáky spíš do počtu Kdy? V prodeji Za kolik? 5 tisíc Kč

Přitom čitelnost displeje je výrazně lepší, než u lesklých panelů. A je jedno, zda chcete obraz číst venku, kde se v displejích obvykle odráží vegetace nebo slunce, zda máte tablet položen na kuchyňské lince při vaření a odráží se v něm světlo z digestoře, nebo jestli si zrovna čtete před spaním a v displeji se zrcadlí světlo lampy z nočního stolku. Nic z toho u TCL Nxtpaper 11 uživatel řešit nemusí, matný displej veškeré tyto zdroje světla a odlesky příjemně rozptýlí a zajistí výbornou čitelnost bez nutnosti dívat se na displej z vhodného úhlu, ze kterého se tu nic nezrcadlí.

Ano, v potemnělé místnosti při sledování filmů a videí dovede tablet s lesklým displejem vykouzlit o trochu atraktivnější uživatelský zážitek, ale to je asi jediná situace, kdy má tradiční technika oproti Nxtpaper panelu navrch. Platí to zejména v rámci dané cenové kategorie, špičkové tablety s parádními OLED displeji a intenzivním jasem dovedou nabídnout obecně ještě atraktivnější podívanou, nicméně třeba při čtení před spaním to stejně není ono a TCL tu exceluje.

Jednoduše proto, že v takové situaci nestojí uživatel o vysoký jas displeje, stejně často zapíná různé režimy pro šetření očí, které posouvají barevné spektrum a přitom se stále nemohou zbavit odlesků. Ty však u Nxtpaper 11 nejsou a oči šetří displej sám o sobě, přitom tu lze zapnout ještě šetrnější režimy. Kromě odfiltrování modrého světla, které mají i konkurenti, tu je čtecí režim, který tablet přepne do černobílého módu. Smartphone TCL 40 Nxtpaper to má ještě vychytanější (struktura pozadí víc připomíná papír a volit se dá z barevného a černobílého čtecího režimu), ale i toto řešení je výborné. Displej je tedy skutečně perfektní. A mimochodem, má jemné rozlišení 2 000 x 1 200 pixelů. A je velký tak akorát, 11 palců je příjemná úhlopříčka na sledování obsahu, přitom tablet zůstává s hmotností 462 gramy i dostatečně lehký.

A co zbytek?

Zbytek už je v podstatě takový normální tablet pro běžné domácí použít. Hardware v podobě procesoru MediaTek Helio P60T a 4 GB RAM určuje tento přístroj spíš pro méně náročné uživatele, kteří se chtějí občas na tabletu věnovat prohlížení webu, čtení knih, sledování videa a dalším běžným činnostem. Na práci a intenzivní multi-tasking to moc není, tady je vidět, že tablet se slabším hardwarem tolik nestíhá. Ale při poměrně přímočarém využití výkon dostačuje, jako tablet na noční stolek se zdá být TCL Nxtpaper 11 dostatečně vybaveným kouskem.

Ukázkové fotografie z tabletu TCL Nxtpaper 11: za krásného počasí, běžný podzimní den (i s ukázkou 2× digitálního zoomu), noční snímek, makro a fotografie interiéru za dne, s bleskem a pod žárovkou.

Proto ani není tak důležité, že osmimegapixelová hlavní kamera i čelní kamera se stejným rozlišením jsou tu spíš tak nějak z povinnosti – tabletem stejně fotí minimum uživatelů a občasný hovor přes WhastApp nebo jinou aplikaci tablet zvládne, byť to nebude ten nejlepší zážitek. Co trochu zamrzí, je horší dostupnost příslušenství, TCL alespoň tablet nabízí s flipovým pouzdrem, které umí posloužit jako stojánek, to by mělo většině uživatelů stačit. Ale kdo by chtěl třeba pouzdro s integrovanou klávesnicí, má trochu smůlu – nicméně už jsme řekli, že toto úplně není pracovní tablet, takže absence tohoto příslušenství nebo třeba dotykové tužky většinu zájemců mrzet nebude.

Z hlediska mobility je důležité zmínit, že baterie má velmi solidní kapacitu 8 000 mAh, a tak na cestách tablet vydrží s mírným používáním nabitý i déle než tři dny. Z hlediska konektivity se však uživatel musí spolehnout na wi-fi, protože podporu sítí mobilních operátorů tablet nemá. Zpracování přístroje je solidní, běží v něm lehce upravený Android 13, co je však otazníkem, je podpora aktualizací, tady TCL vlastně nic extra neslibuje.

Z praktického hlediska jsme si pak museli zvykat na vypínací tlačítko, které se nachází trochu netradičně na levé straně tabletu poblíž horního rohu. Obvykle bývá vypínací tlačítko při držení tabletu na šířku někde nahoře u rohu, toto umístění je nezvyklé a my místo vypínacího tlačítka často mačkali tlačítka hlasitosti, která nahoře jsou.

Mám si ho pořídit?

TCL Nxtpaper 11 je možná trochu neobvyklý, ale především díky displeji hodně povedený tablet. Není drahý, zvládne většinu úkolů, které od něj bude běžný uživatel požadovat a přitom bude vždy komfortní pro jeho oči. Tablet se prodává aktuálně za cenu zhruba pět tisíc korun a podle nás je to v této cenové hladině dobrá volba.

Za podobnou částku prodává například Samsung svůj 10,5palcový Galaxy Tab A8 se starým Androidem 11 a podstatně slabším hardwarem i menší pamětí. Lenovo dovede za šest tisíc nabídnout zajímavý Tab M10 Plus s podporou LTE sítí a podobnou pamětí a hardwarem, dobrou volbou je v tomto případě i tablet T-Mobile T Tablet s desetipalcovým panelem a podporou rovnou 5G sítí. Opět za šest tisíc. Trochu ušetřit můžete volbou TCL Tab 10 Gen2, ale přijdete o trochu paměti, dostanete mírně menší displej a menší baterii. Ale především to bude tablet s normálním lesklým displejem, ušetřit asi tisícovku se podle nás v tomto případě nevyplatí.