Nové smartphony TCL jen naznačují. Skutečné novinky přijdou později

Nové smartphony uvádí čínské TCL v různých časech v různých částech světa. A vždy jde o trochu jiné přístroje. Tradičně tak značka představuje novou sérii smartphonů na lednovém veletrhu CES v americkém Las Vegas. Jde ovšem vždy o přístroje, které jsou určené právě pro trh v USA. Novinky pro Evropu představí firma později.

Letos to navíc vypadá, že americké novinky v podstatě ani nenaznačují, na co se mohou zákazníci v Evropě později těšit. Jediným novým přístrojem, který přináší něco zásadně nového, je totiž tablet TCL Nxtpaper 11 Plus, který jsme vám již představili. Ten má totiž novou generaci „papírového“ displeje Nxtpaper 4.0, která zlepšuje ostrost obrazu a přitom zachovává všechny dosavadní výhody této technologie, jako jsou skvělá čitelnost, nízké namáhání očí a nízká spotřeba energie.

V kontextu dalších novinek TCL můžeme doufat, že ty evropské, které firma slibuje už pro veletrh MWC, jenž se v Barceloně koná začátkem března, budou zajímavější. Důvod? Řada smartphonů TCL 60, které výrobce do USA přináší, totiž moc jako nové přístroje vlastně nevypadají.

Tak třeba nejvybavenější model TCL 60 XE Nxtpaper 5G vypadá jako v Evropě od podzimu nabízený model TCL 50 Pro Nxtpaper 5G, jen s místy trochu „oholenou“ výbavou. Vnitřní paměť má 256 GB namísto 512, hlavní foťák má rozlišení 50 megapixelů místo 108, širokoúhlý pět místo osmi. Displej zůstává u úhlopříčky 6,8 palce a používá také technologii Nxtpaper 3.0, tedy stejnou jako v Evropě prodávaný model.

Další typy, které TCL v USA představilo, jsou ještě méně vybavené. Firma má ještě dva levnější nxtpaper modely, typ 60 Nxtpaper a 60 SE Nxtpaper 5G, a k tomu ještě obyčejnější modely s konvenčními displeji, typy 60 5G a 60R 5G. Další novinkou je levný 5G model K32 5G. Design smartphonů opět vesměs vychází z modelu 50 Pro Nxtpaper 5G, na českém trhu známého, výbava je až vcelku základní. Nicméně jeden náznak tu je: TCL v USA dalo nxtpaper displej i do levnějších typů, a toho bychom se mohli dočkat i v Evropě.

Ostatně, můžeme trochu spekulovat, co vlastně pro Evropu na jaře TCL představí. Vzhledem k tomu, že smartphone s Nxtpaper 3.0 technologií, tedy již zmiňovaný typ 50 Pro Nxtpaper 5G (kam na ty názvy u TCL chodí) uvedla firma až v září na veletrhu IFA v Berlíně, se trochu obáváme, že ani březnové nové smartphony v Evropě nedostanou novou technologii Nxtpaper 4.0. Ale nechme se překvapit – možná nejdřív přijdou právě levnější kousky se starší technologií a také třeba evropská verze tabletu. Ale možná tentokrát TCL ukáže víc.

Tradičně totiž v Barceloně firma prezentuje koncepty a prototypy. Na ty se určitě těšit můžeme – TCL láká i na nové produkty v portfoliu. Firma chystá k uvedení projektor TCL Projector A1, jako koncept nejspíš uvidíme další projektor nazvaný PlayCube. A možná dojde i na něco dalšího. Každopádně, na opravdové novinky pro Evropu si budeme muset v případě TCL ještě chvilku počkat.