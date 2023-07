Test TCL 40 SE: nenápadný, ale dobrý cenově dostupný smartphone

Třída levných, nebo tedy spíše cenově dostupných smartphonů je hodně našlapaná a vyznat se v ní není snadné. Útěchou pro uživatele může být fakt, že vyloženě špatné smartphony se dnes snad už ani nevyrábějí, takže v cenové kategorii někde mezi čtyřmi a pěti tisíci korunami snad nejde šlápnout úplně vedle. Přesto jsou tu přístroje oblíbenější a známější, ale i ty méně známé.

Dovolujeme si tvrdit, že smartphony TCL patří v této třídě k těm méně obecně známým. Značku možná uživatelé znají, ale spojí si ji nejspíš s různými zajímavými experimenty, jako jsou třeba brýle pro promítání obsahu, tablety a telefony s nezvyklou technologií displeje, nebo množstvím prototypů přístrojů s ohebnými a rolovacími displeji. Jenže když přijde na to nějaký smartphone si pořídit, tak TCL asi není úplně v popředí úvah běžného spotřebitele.

A jak ukazuje aktuální model TCL 40 SE, je to určitě škoda. Smartphone, který se prodává za zhruba 4 300 korun, má totiž skutečně co nabídnout. Třeba spoustu uživatelské paměti s možností rozšíření, solidní displej nebo třeba překvapivě povedený fotoaparát.

TCL 40 SE je vlastně úplně klasický zástupce nižší střední třídy smartphonů s operačním systémem Android. Je to přístroj, od kterého je nutné očekávat určité praktické kompromisy, ale v tom, jak je dělá, dovede překvapit. Výbava je vcelku příjemná, telefon dostal 6 GB RAM a hlavně pořádnou porci uživatelské paměti, její kapacita je 256 GB. Hlavní foťák je padesátimegapixelový, pak je tu dvoumegapixelové makro a bokeh objektiv, čelní kamera má osm megapixelů. Baterie má slušnou kapacitu 5 010 mAh, displej úhlopříčku 6,75 palce, ovšem v této třídě se stále poměrně obvyklým nižším rozlišením. Celek pohání procesor MediaTek Helio G37 a operační systém Android 13. Na této sestavě není za danou cenu asi nic špatně.

Co je na něm dobrého?

Na TCL 40 SE se nám líbí několik věcí. Začít můžeme třeba displejem. Ano, mohli bychom chtít, aby měl Full HD rozlišení, těch 720 × 1 600 pixelů na docela obří úhlopříčce už je z hlediska jemnosti trochu znát. Ale displej má výborné podání barev, překvapí slušnou čitelností na přímém slunci (na danou třídu rozhodně), která je lepší, než o čem vypovídá hodnota typického maximálního jasu 450 nitů. Telefon má totiž na rozdíl od většiny konkurentů v menu režim pro čitelnost na slunci, který jas skutečně zvýší. I ta jemnost je vlastně malinko lepíš, než bychom očekávali a displej působí příjemně.

Plusy a mínusy Proč koupit? Dobrý displej

Solidní fotoaparát

Dobrá výdrž

Příjemné zpracování Proč nekoupit? Zadrhávání v prostředí

Proti konkurenci trošku vyšší cena

V balení není nabíječka Kdy? V prodeji Za kolik? 4 290 Kč

Obecně si může uživatel displej nastavit tak, aby mu vyhovoval co nejvíce, ať už z hlediska barev, nebo různých uživatelských scénářů. Jsou tu různé režimy pro komfortní čtení, pro odfiltrování modrého světla, nebo pro používání telefonu v tmavém prostředí, které telefon přizpůsobí situaci a potřebám uživatele. Tak široké možnosti většinou soupeři nemají. Skutečně pak doporučujeme tato nastavení prozkoumat, protože v režimu se zapnutými různými vizuálními kouzly mají třeba fotografie z foťáku až příliš živé barvy.

TCL má mírně, ale vcelku prakticky upravený Android, u kterého potěší některé drobnosti: třeba to, že po připojení k počítači dá telefon uživateli rovnou vybrat, v jakém režimu se má připojit a není potřeba toto nastavení hledat v liště. Jak jsme již zmínili, je tu Android 13, ohledně aktualizací by si nicméně asi uživatelé moc naděje dělat neměli, ty bezpečnostní však fungovat pár let budou.

A co vám vadí?

Vlastně toho není moc. V dané cenové kategorii asi nepřekvapí, že telefon nemá 5G. Nižší rozlišení displeje se dá bez potíží „skousnout“, telefon není ochuzen o žádné konektory a vstupy (je tu USB-C, sluchátkový jack i slot na microSD karty, v balení nicméně chybí nabíječka) a čtečka otisků prstů v bočním vypínacím tlačítku i odemykání obličejem pomocí čelní kamery fungují příkladně svižně. V kontrastu s tím je snad jen občasné zadrhávání telefonu jako takového.

Možná je to tak, že má TCL 40 SE tak vyváženou praktickou sestavu, že jsme si právě zadrhávání v tomto kompletu všimli víc než jinde, ale prostě nám trochu vadí. Vadí především to, že je takové nepředvídatelné. Telefon má totiž na běžné používání výkonu dost a všechno zvládá poměrně v pohodě, jen se prostě občas zadrhne. Někdy je to třeba při skrolování obsahem, jindy při spouštění té či oné aplikace, někdy i v samotném uživatelském prostředí. Není to pravidlem a i vzhledem k dané cenové kategorii nejde o drama, ale je to škoda. Vizuální plynulost prostě TCL 40 SE trochu chybí a někomu to může skutečně vadit.

Malinko fádní může být pro někoho design telefonu, ale to je spíš věc vkusu. My oceňujeme, že boční rámečky okolo displeje jsou příjemně tenké, takže i přes velkou úhlopříčku padne telefon do ruky vcelku dobře. Zpracování je na danou třídu výborné a telefon působí poměrně jistým a bytelným dojmem.

Jak fotí?

Podle nás vůbec ne špatně, tedy samozřejmě na svou cenovou kategorii. Od telefonů této třídy nemůžeme u foťáků očekávat zázraky, TCL 40 SE ovšem podává solidní výkony víceméně odpovídající očekávání. Hlavní foťák s rozlišením 50 megapixelů vytváří snímky s 12,5megapixelovým rozlišením a za dobrého světla si vede skutečně dobře.

Snímky hlavním foťákem: normální a následně 2x a 4x digitální zoom, dole stejná scéna v noci

Automatické HDR odvádí dobrou práci. Šum se umí na snímcích dostavit i za dobrého světla, ale není to nic, co by vyloženě fotografie degradovalo na úroveň nepoužitelnosti. Naopak možná snímky působí trochu přirozeně a nejsou tak „vyžehlené“ jako u některých jiných smartphonů.

Makro, vlevo hlavním objektivem, vpravo dvoumegapixelovým makro objektivem

S ubývajícím světlem pak šumu samozřejmě výrazně přibývá, ale opět si dovolíme tvrdit, že šum působí vcelku přirozeně a snímky nijak dramaticky nedegraduje. Při focení v noci to chce i trochu štěstí a pevnou ruku, vzniknout opět můžou solidní fotografie, jaké by mnozí očekávali až od podstatně dražších přístrojů. Ne, „vytáhnout“ scénu ze tmy TCL 40 SE neumí, ale noční snímek opravdu špatně vypadat nemusí.

Interiér a ukázka digitálního zoomu v něm, dole pak stejná scéna s umělým osvětlením a s bleskem

Šum se dostavuje i v umělém osvětlení a překvapivě hodně ho je i při focení s bleskem, s ním vypadají fotky trochu nepřirozeně a je to asi nejslabší disciplína foťáku. Další slabou disciplínou je zoom, ten je tu jen digitální a i když má fotoaparát trochu nadbytek pixelů, je vidět, že starší procesor tady zpracování obrazu moc nepodpoří a už při dvojnásobném zoomu chybí detaily a snímky jsou opět hodně zrnité.

Dvoumegapixelová bokeh kamera a dvoumegapixelové makro pak doslova nestojí za řeč. A selfie z čelního osmimegapixelového foťáku také moc nenadchnou, chybí jim třeba ostrost.

Co výdrž baterie?

Ta je vcelku standardní, řekli bychom. Baterie s kapacitou 5 010 mAh znamená, že telefon má energie dostatek a většinou by to mohlo uživatelům stačit na dva dny běžného používání. Intenzivní vytížení telefonu sníží výdrž na den, ale s velkou rezervou tak, že nebude nutné navečer panicky hledat nabíječku. A tři dny výdrže nemusí být při troše uskromnění také nic nereálného. Nabíjení funguje výkonem 18 W.

Mám si ho pořídit?

TCL 40 SE podle nás rozhodně není v nižší střední třídě špatnou volbou. Při jeho koupi je ovšem potřeba si dát pozor na několik věcí: především, telefon existuje i ve variantě se 4 GB RAM a 128 GB uživatelské paměti. Tato verze se na českém trhu sice příliš nevyskytuje, ale přeci jenom si ověřte, že kupujete vyšší paměťovou verzi – už kvůli té RAM, nižší hodnota by mohla být z hlediska už tak trochu problematické plynulosti telefonu zabijákem. A pohlídejte si také cenu. Ta oficiální se u námi testované verze totiž stále pohybuje kolem 5 500 korun, v reálu však koupíte TCL 40 SE typicky za zhruba 4 300 korun, někde i méně. A to není špatný „kauf“.

Konkurence sice umí i za méně peněz nabídnout displej s vyšším rozlišením a netrpí mnohdy tolik záseky v uživatelském prostředí, ale po praktické stránce TCL 40 SE zásadně nepřekonává. Pravdou ale je, že třeba taková volba Xiaomi Redmi 12 s FullHD displejem, širokoúhlým foťákem navíc a cenou 4 000 korun zní na první pohled rozhodně lákavěji než nabídka TCL.