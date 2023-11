Průměrný smartphone má displej jako žádný jiný. Recenze TCL 40 Nxtpaper

Od doby, kdy Apple a další výrobci přinesli do světa chytrých telefonů kapacitní displeje, jsou v podstatě všechny obrazovky chytrých telefonů lesklé. Byly tu historicky různé výjimky, například použití e-ink displejů v telefonech Yota, ale většinou se tyto experimenty neujaly. Nebyl pro to vlastně ani kdovíjaký praktický důvod. Nicméně u novinky, kterou teď na pole smartphonů přinesl model TCL 40 Nxtpaper, tak nějak doufáme, že se ujme, a to ve větším měřítku.

Matný displej, který telefon má, je totiž nevídanou záležitostí, která je v řadě situací určitě lepší volbou než klasické lesklé panely. Ne, není to řešení pro každého, ale podobně jako matné a antireflexní displeje preferují někteří uživatelé u svých notebooků nebo počítačových monitorů (ale také televizorů), mohli by po nich toužit i u smartphonů. Rozhodně je totiž o co stát. Jenže rozšíření této technologie nejspíš není v rukou TCL, na to je to příliš malý hráč a samotný smartphone 40 Nxtpaper je okrajovou záležitostí. Vnímat ho však můžeme jako průkopníka, který stojí za pozornost a který by měl být hodný následování.

V čem je to takový průkopník?

Matné displeje nejsou nic nového, ale v mobilních zařízeních obecně jsou vzácností. V minulosti tu přístroje s matnými panely byly, ale to bylo ještě před nástupem moderních dotykových displejů a vlastně to nebyl vždy úplně záměr, jen vlastnost dané technologie. TCL 40 Nxtpaper je na poli smartphonů průkopníkem v tom, že nabízí moderní matný displej pro běžné používání zcela záměrně. Pokud víme, tak toto ještě nikdo předtím neudělal.

Je to až s podivem, jak moc jde vlastně TCL 40 Nxtpaper v tomto ohledu proti proudu. Smartphonům jasně dominují lesklé displeje, ať už jde o IPS panely nebo různé OLED zobrazovače. Důvod je poměrně jednoduchý: lesklý panel je pro uživatele na první pohled typicky líbivější, dovede přinést atraktivnější podání barev, lepší pozorovací úhly a při aktuálních objemech výroby této techniky je také levnější.

Plusy a minusy Proč koupit? parádní displej

dostatek paměti

celkově dobrá výbava

elegantní vzhled Proč nekoupit? mírně vyšší cena

chybí 5G

špatný širokoúhlý foťák Kdy? V prodeji Za kolik? 4 999 Kč

Jenže matné panely mají rovněž své zjevné výhody: obecně méně namáhají oči, eliminují nežádoucí odlesky a zajišťují tak dobrou čitelnost za všemožných světelných podmínek a jsou na nich méně vidět otisky prstů i další nečistoty. A právě v tomto ohledu TCL 40 Nxtpaper vyniká. Jeho displej skutečně skvěle eliminuje téměř veškeré odlesky různých světelných zdrojů, takže se v displeji nezrcadlí ani uživatel, ani žárovka nebo slunce. Pravda, u mobilního telefonu toto není možná tak důležité jako u počítače, tabletu nebo televizoru, ale příjemné to je a hodit se to může.

TCL 40 Nxtpaper je z tohoto pohledu nutné vnímat i v kontextu jeho cenové hladiny. Jde totiž o zařízení za pět tisíc korun. A i když mají matné displeje typicky deficit v maximálním jasu nebo pozorovacích úhlech a podání barev, v porovnání s telefony v dané cenové hladině v tomto ohledu TCL 40 Nxtpaper nijak netrpí. Jednak je to dáno tím, že onoho matného podání docílil výrobce pomocí deseti speciálních vrstev na krycím skle, které fungují trochu jinak než tradiční „broušené“ matné displeje nebo displeje s běžnou antireflexní vrstvou. Ale především jde o to, že lesklé displeje v cenově dostupných telefonech také rozhodně nejsou přeborníky na maximální jas nebo další parametry. Ano, v důsledku si uživatel oproti stejně vybavenému smartphonu u TCL 40 Nxtpaper za komfort nové technologie asi trochu připlatí (o tom příplatku však níže), ale podle nás dává tento příplatek smysl.

Displej smartphonu je totiž opravdu velmi dobře čitelný za širokého rozsahu podmínek. I na přímém slunci je čitelnost na danou kategorii vysoce nadprůměrná, způsobuje to rozptýlení světla místo jeho zrcadlového odrazu na povrchu displeje. TCL 40 Nxtpaper tak vlastně ani kdovíjak extrémní jas samotného displeje nepotřebuje. Jistě, takový displej špičkového iPhonu bude díky dramaticky vyššímu maximálnímu jasu na slunci čitelný lépe (displej zespodu slunce jednoduše „přesvítí“), jenže si musíme uvědomit, že samotné TCL 40 Nxtpaper je výrazně levnější než náhradní displej pro takový iPhone. A kde displej exceluje, to je čtení večer pod lampičkou. Pokud s telefonem usínáte a svítíte si u postele lampičkou, její nepříjemné odrazy jistě znáte. U Nxtpaper smartphonu jsou však rázem ty tam, tady má telefon navrch i oproti ultra drahým přistrojům: večer před spaním totiž rozhodně nechcete nechat telefon do obličeje zářit maximálním jasem, který by lampičku opět „přepral“.

Specialitou displeje je v tomto případě ještě možnost přepnout ho do speciálního Nxtpaper režimu, kdy pozadí displeje a podání barev skutečně připomíná dokument vytištěný na papíře. Volit lze mezi barevnou a černobílou verzí režimu a funguje to opravdu skvěle. Mimochodem, používat telefon v černobílém režimu je docela zábava a v multimediálních aplikacích stejně telefon přepne displej do barevné varianty. Je to plynulé a opravdu komfortní.

Má ten displej nějaké nevýhody?

V kontextu přímé konkurence TCL 40 Nxtpaper vlastně ani ne. U telefonu totiž v porovnání s konkurencí nepozorujeme nijak zásadní zhoršení barevného podání nebo pozorovacích úhlů. Nejde o nic, co by stálo za řeč. Ano, matný obraz může být pro některé uživatele nezvyklý a může možná působit méně ostře, než na lesklém panelu, ale to vše vyváží dlouhodobý komfort čitelnosti. Ani ten cenový rozdíl není tak zásadní. TCL sice při představení přístroje hovořilo o ceně 6 499 korun, ale teď telefon vstoupil do prodeje za parádních 4 999 korun a zákazník k tomu dostane i ochranné pouzdro a stylus. Podle prohlášení výrobce je to zaváděcí cena, ale moc si nedovedeme představit, že by později přístroj zdražil na původně avizovanou úroveň. Tato masivní úvodní sleva nejspíš reflektuje právě fakt, že na první pohled TCL 40 Nxtpaper asi moc uživatelů nezaujme. Na kdovíjaký prodejní hit to nevypadá.

Proč tedy nedovede zaujmout?

Protože ten displej je potřeba vidět. A je potřeba nad ním přemýšlet v kontextu používání přístroje. Protože někde v přítmí prodejny s mobilními telefony může tento panel skutečně působit „divně“ a tradiční lesklý displej atraktivněji. A kromě displeje TCL 40 Nxtpaper moc jiných trumfů nemá. Není to smartphone žádné věhlasné značky (jméno Alcatel přestala TCL u nás používat), výbava je veskrze průměrná, a byť v ní nic zásadního nechybí, prostě je takových smartphonů spousta.

Však posuďte sami: onen parádní displej má úhlopříčku 6,78 palce, 90Hz obnovovací frekvenci a rozlišení 2 460 x 1 080 pixelů, tedy dnes poměrně obvyklé parametry. Totéž platí o baterii s kapacitou 5 010 mAh a nabíjením o výkonu 33 W, nepřekvapí ani procesor MediaTek Helio G88. Pravda, za nadprůměr můžeme považovat 8 GB RAM a především 256 GB uživatelské paměti, to je v dané třídě docela velkorysá nabídka. Ale existují konkurenti, kteří umějí nabídnout i to. A upřímně, když je v cenové hladině kolem pěti tisíc obrovský výběr, sáhnete po přístroji značky TCL, nebo si vyberete něco od Samsungu, Motoroly, Xiaomi a dalších známějších značek? Navíc spousta zákazníků brouzdajících e-shopy se o výjimečném displeji telefonu vlastně ani nedozví a vůbec ho ve výběru nezohlední. Taková je trochu smutná realita.

A jak se používá?

Vcelku bez problémů. Telefon je slušně odladěn, a byť nejde o největšího rychlíka na světě, Android 13 s určitými úpravami od TCL tu působí docela svižně a plynule. Svižně působí i přechody mezi různými režimy zobrazení displeje popsanými výše, TCL má toto opravdu promyšlené. Samotný systém má některé úpravy z hlediska grafiky a rozmístění položek menu, ale je relativně čistý bez velkých výstřelků. TCL sem z hlediska ovládání nad rámec běžného přidává jen skrytý boční panel s nejpoužívanějšími funkcemi a aplikacemi. Trochu škoda je, že například nefungují gesta na čtečce otisků prstů v bočním vypínacím tlačítku: čtečka je docela svižná, ale třeba ke stažení notifikační lišty na velkém displeji využít nejde, to některé konkurenční smartphony umějí. Trochu nám za danou cenu chybí i podpora 5G – nejde o nic zásadního, ale konkurenti už ji většinou mají. TCL má i 5G verzi tohoto telefonu, ale ta dostala paradoxně trochu horší výbavu a u nás se nenabízí.

Trošku nám chybí třeba některé pokročilé funkce správy baterie, TCL v tomto ohledu spoléhá jen na systémové nástroje, ale chybí možnosti adaptivního nabíjení nebo pokročilejší nastavení úsporných režimů baterie. TCL tu možná trochu promeškalo příležitost propojit úsporu baterie právě s Nxtpaper režimem, telefon se v ultraúsporném režimu přepne do zobrazení s černým pozadím, barevnými ikonami a omezenou dostupností funkcí. Samotná výdrž baterie je však dobrá, dva dny na jedno nabití nebývají problém.

Co foťák, stojí za něco?

Fotoaparát rozhodně není prioritou TCL 40 Nxtpaper, na druhou stranu hlavní 50megapixelový snímač dovede pořizovat vcelku slušné a v dané cenové kategorii konkurenceschopné snímky.

V horní řadě rozsah fotoaparátu (širokoúhlý, hlavní, 2× digitální zoom), dole další ukázkové snímky včetně makro snímku hlavním objektivem

Co je ovšem úplně k ničemu, je pětimegapixelový širokoúhlý fotoaparát, který produkuje neskutečně rozmazané snímky. Dvoumegapixelové makro si také mohl výrobce odpustit, opravdu nestojí za řeč.

Fotografie v interiéru v různých podmínkách: nahoře za denního světla širokoúhlý, hlavní foťák a 2× digitální zoom, dole hlavní pod umělým osvětlením a ve tmě s bleskem (s bleskem i ukázka zoomu).

Ale zpět k hlavnímu foťáku, který za řeč stojí. Ovládací aplikace je příjemná, telefon může automaticky volit různé vhodné režimy scén a díky padesátimegapixelovému rozlišení docela dobře funguje i digitální zoom: dvojnásobný dovede příjemně překvapit a i čtyřnásobný může být použitelný, byť tady už je ztráta detailů docela znát.

Noční fotografie v exteriéru (širokoúhlý, hlavní foťák a 2× digitální zoom)

Foťák nemá režim pro plně manuální focení a třeba v nočním režimu nám trochu chybí nějaká indikace pevného držení telefonu. Noční režim jako takový však opět pracuje na danou kategorii obstojně.

Mám si ho pořídit?

TCL 40 Nxtpaper je smartphone, jehož koupi je dobré si promyslet. A to je vlastně určitá slabina tohoto zařízení: náročnější uživatelé, kteří by nad tím skvělým displejem telefonu uvažovali, tento model obvykle nezvolí kvůli vcelku obyčejné výbavě. A zájemci o telefon dané cenové kategorie si většinou neprovádějí tak důkladné vyhodnocení vlastností přístroje, obzvlášť, když přístroj kupují v e-shopu a to, jak funguje jeho displej, neřeší nebo si to nedovedou vůbec představit. Kdo se nad tím však dovede zamyslet nebo si telefon v praxi někde prohlédnout, může zjistit, že je to řešení přesně pro něj.

S aktuální cenou 4 999 korun je ovšem TCL 40 Nxtpaper v kontextu konkurence velmi zajímavý přístroj prakticky pro každého, kdo hledá cenově dostupný smartphone. Podobně, ale vlastně o něco hůř vybavené TCL 40 SE, se teď prodává za zhruba 4 tisíce korun. Xiaomi nabídne za pět tisíc model Redmi Note 12S s procesorem Helio G96 nebo Redmi Note 12 se Snapdragonem, stejné peníze stojí i Motorola Moto G54 s podporou 5G a moderním čipsetem Dimensity 7020. U Samsungu můžete pod šest tisíc pořídit Galaxy A23 s podporou 5G a jinak oproti TCL s několika ústupky ve výbavě. Jestli TCL 40 Nxtpaper zdraží, pak mu může být konkurentem i už vlastně docela dobře vybavený Honor Magic5 Lite, který teď ve slevách vyjde na šest tisíc. Konkurentů je skutečně záplava, třeba i z řad nováčků jako Infinix Note 30 Pro, za pozornost stojí Poco X5, Honor 90 Lite a další smartphony. TCL 40 Nxtpaper to nemá jednoduché, ale zjevné kvality telefon má.