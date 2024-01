Jen drobná vylepšení. Otestovali jsme T Phone a T Phone Pro (2023)

T-Mobile T Phone a T Phone Pro 2023

Hlavní hardwarovou novinkou T-Mobilu byl loni vlastní tablet T Tablet, který podle nás napravuje dojem, jež jsme získali z původních smartphonů T Phone a T Phone pro v roce 2022. Ne, že by to byl vyloženě špatné přístroje, ale za plnou cenu měly až příliš funkčních i praktických kompromisů.

Společně s T Tabletem T-Mobile vloni uvedl i vylepšené T Phony. Jenže vylepšení to jsou trochu „líná“, žádnou revoluci nečekejme. Přesto jsou novější modely, které operátor označuje i modelovým rokem 2023, lepší volbou, než starší kousky. Ale stále platí, že kompromisů je u nich víc než dost, stejně jako na trhu spousta kvalitní konkurence. Přesto telefony stále svůj smysl mají.

V čem jsou vylepšené?

Plusy a mínusy Proč koupit? elegantní vzhled

podpora 5G

dostatek paměti

NFC i u menšího typu Proč nekoupit? nízké rozlišení displejů

stále trochu nedostatečné odladění softwaru

žádný hardwarový posun Kdy? V prodeji Za kolik? 4 999 Kč (T Phone), 5 999 Kč (T Phone Pro) – ceny bez dotace

Vylepšení jsou opravdu drobná. Zásadní je podle nás jen přidání NFC do základního modelu T Phone, to u toho předchozího citelně chybělo. Teď už je možné i levnější typ snadno použít pro placení mobilem, je to podle nás skutečně to nejdůležitější vylepšení. Zároveň tím padá minimálně jeden argument pro pořízení dražšího modelu T Phone Pro. Základní typ také dostal o trochu lepší selfie kameru, která má teď rozlišení osm namísto pěti megapixelů. Oba modely dostaly novější Android 13, který by v rámci updatu měly dostat i starší typy. Softwarová podpora v podobě aktualizací systému má být stále dvouletá, takže novější typy by měly později dostat oproti těm prvním aktualizaci navíc.

Pak už se zlepšovala jen paměť. Porce uživatelského úložiště je oproti první generaci dvojnásobná, T Phone má tedy 128 GB paměti a T Phone Pro dokonce 256 GB. To už je hodně solidní, obzvlášť, když telefonům nechybí sloty na microSD karty. A zajímavé je to také v kontextu ceny. U základního typu T Phone zůstal stejná, tedy 4 999 korun, T Phone Pro oficiálně stojí 5 999 korun, k tarifům pak T-Mobile přístroje nabízí s výraznou slevou, často výraznější, než některé konkurenční přístroje.

To je také podle nás zásadní lákadlo, které může rozhodovat o koupi těchto telefonů: za plnou cenu podle nás na konkurenci sem tam trochu ztrácejí, ale se slevou začínají být zajímavější volbou. Aby zákazníci změny poznali, mají smartphony T Phone modelového ročníku 2023 nové barvy: šedou (Dust Grey) pro základní model a tmavě modrou (Moonlight Blue) pro typ Pro.

Jak to, že ztrácejí?

Jde zejména o to, že oba modely se jinak neposunuly dál v hlavní hardwarové výbavě. T-Mobile to udělal možná i proto, aby se mu lépe řešila softwarová podpora telefonů, ale především také proto, aby ušetřil. Starší i novější modely T Phone a T Phone Pro jsou tak vesměs identické. Shodný je hadrware v podobě procesoru MediaTek Dimensity 700 i 4 GB RAM u modelu T Phone a 6 GB pro typ T Phone Pro. Baterie zůstávají u kapacity 4 500 a 5 000 mAh, je tu odolnost podle IP52, nebo se staršími modely shodná sestava fotoaparátů v čele s hlavním 50megapixelovým senzorem. Displeje pak zůstávají u úhlopříček 6,5 a 6,8 palce a HD+ rozlišení, nadále platí, že jejich čitelnost na přímém slunci není nic moc.

Mají ty drobné změny nějaký přínos?

Inu, přeci jen trochu mají, byť asi největší vliv na to má přítomnost Androidu 13. U původních modelů T Phone jsme si stěžovali na to, že jsou smartphony v mnoha situacích docela zpomalené. A u vylepšených provedení se to sice nepodařilo vyřešit zcela, ale situace je přeci jen přijatelnější. Nadále platí, že třeba skrolování v prohlížeči Chrome je nehezky trhané, byť je to subjektivně asi o trochu lepší než u starších provedení. Situaci by nejspíš pomohl novější procesor, jenže ten vylepšené T Phony nedostaly. Uvidíme, třeba se dočkáme letos. Každopádně konkurence také není vždy 100% plynulá a vylepšené modely se s ní popasují v tomto ohledu trochu lépe než ty starší (i když možná update u nich situaci také zlepšil).

Dál už tu toho moc k hodnocení v porovnání se staršími modely není. Víc paměti potěší, stejně jako trochu lepší selfie foťák u levnějšího z dvojice modelů. NFC už jsme zmiňovali, to je důležité. Platí, že letošní modely jinak v praxi fungují v podstatě stejně jako loňské: chválíme tedy čtečku otisků prstů na boku, naopak displeje by mohly být i za danou cenu jemnější. Výdrž baterie je standardní.

Fotoaparáty se nezlepšily?

Hardware hlavní sestavy fotoaparátů zůstal shodný se staršími provedeními, vliv na obrazovou kvalitu může mít snad jen softwarové ladění a novější Android. Upřímně, viditelný posun oproti starším modelům tu nepozorujeme, nadále platí, že z celé sestavy foťáků za něco stojí jen hlavní padesátimegapixelový snímač, ostatní jsou zbytečnosti do počtu.

Fotografie v exteriéru za dobrého světla: makro a rozsah zoomu (široký, 1x a 2x digitální)

Platí to stále i pro širokoúhlý snímač typu Pro, který má oproti základnímu provedení navíc. Nejde tu jen o malé rozlišení 5 megapixelů, to by vlastně stačilo – ale o to, že vyrábí hodně neostré snímky. Novější generace telefonů na tom nemění vůbec nic. Přitom hlavní foťák dovede ostře zobrazit i dynamický pohyb, v dobrém světle je jeho výkon překvapivě solidní.

Fotografie pořízené smartphonem T Phone Pro: interiér s umělým osvětlením a ve tmě s bleskem, noční snímky s rozsahem zoomu (široký, 1x, 2x) a nakonec snímek v nočním režimu

Mám si ho pořídit?

Telefony T Phone a T Phone Pro si asi většina zákazníků nepůjde pořídit pro to, že by po nich toužila. Ale když je u operátora získá zájemce s výraznou slevou k tarifu, mohou přeci jen být zajímavou alternativou k celé řadě cenově dostupných smartphonů značek jako jsou TCL, Xiaomi, Pocco, Realme a dalších. Výhodou je kvalitní podpora 5G sítí, která je jedním z argumentů operátora pro volbu těchto zařízení.

Konkurence 5G také často má, ale nikdo nezaručí, že bude telefon fungovat úplně spolehlivě, to vlastní operátorské přístroje by v tomto ohledu měly být lepší zárukou. Za 4 999 korun je s NFC a větší porcí paměti T Phone Pro relativně konkurenceschopnou volbou, byť stále má své mouchy. Dražší T Phone Pro s cenou 5 999 korun pořád není podle našeho názoru o tolik lepší, aby se vyplatilo připlácet.