Test: Tablet od operátora je příjemný společník na každý den

T-Mobile T Tablet

Vlastní operátory brandované telefony mají hodně dlouhou historii, ale u tabletů je to trochu méně obvyklý postup. Operátor T-Mobile však loni s druhou generací svých vlastních smartphonů T Phone představil i tablet nazvaný prozaicky T Tablet. A podle nás je to vlastně lepší a zajímavější zařízení než vlastní mobily operátora. Zatímco na těch se projevuje určité šetření a nutnost kompromisu, tablet vlastně žádné zásadní kompromisy nedělá. A navíc má funkci, kterou jiné tablety s cenou kolem šesti tisíc, na kolik T Tablet vyjde, vlastně nemají: podporu 5G. Dokonce je tu podpora eSIM, což je v této kategorii něco nevídaného.

To je ostatně ten pravý důvod, proč operátor takové zařízení přichystal: tablet nabízí samozřejmě se svými 5G tarify i se slevou a chce uživatele naučit využívat svou 5G síť. A v případě tohoto cenově dostupného tabletu to dává smysl. V podstatě od jeho uvedení v loňském roce ho totiž používáme v režimu, ve kterém ho bude jistě řada uživatelů používat: většinu času leží doma a slouží na nočním stolku k zábavě před spaním (čtení webů, sledování videí), občas ho použijeme třeba v kuchyni při vaření pro studování receptů. No a sem tam s sebou vezmeme tablet na cesty, to pak přijde vhod jeho podpora 5G. A musíme říct, že jsme spokojeni.

Jaký je?

Na rozdíl od mobilních telefonů nepatříme u tabletů k příliš náročným uživatelům. Pokusy, kdy nám měl tablet nahradit i notebook, na kterém pracujeme každý den, zatím neměly zcela přesvědčivé výsledky. I když bychom v takovém režimu fungovat s některými zařízeními dovedli, prostě je slušný notebook, který stojí stejně jako špičkový tablet, podle nás řešení s méně kompromisy. Ale to neznamená, že tablet nevyužijeme vůbec: tak jako řada uživatelů se ocitáme v situacích, kdy je displej smartphonu nepříjemně malý a notebook se nám už otevírat nechce, už třeba proto, že je to spíš pracovní zařízení než zařízení k zábavě. A T Tablet v takových situacích poslouží skvěle.

Plusy a minusy Proč koupit? podpora 5G a eSIM

dobrá výdrž baterie

kvalitní zpracování

velká paměť

možnost dotace u operátora Proč nekoupit? foťáky spíš z povinnosti

nemá NFC

náladové odemykání obličejem Za kolik? 5 999 Kč

Přístroj s 10,4palcovým displejem s rozlišením 2 000 × 1 200 pixelů splňuje to, co od něj očekáváme. Ano, s čipsetem od MediaTek Dimensity 700 to není žádný výkonový drak, takže třeba pro náruživé hráče to nebude ono. Ale občasnou odpočinkovou hru tablet zvládne, stejně jako další běžné úkony. Jasně, třeba skrolování na webu není z nejplynulejších, ale jelikož tablet k takovému účelu používáme maximálně pár desítek minut denně, snadno mu to odpustíme. YouTube, Netflix a další video platformy fungují zcela bez problémů.

Snad jen samotný displej by nemusel být tak lesklý. Má sice díky tomu docela hezké podání barev (je to IPS panel, ne AMOLED, to je při této ceně prakticky jasné), ale odráží se v něm kde co: lampička u postele, venku obloha a slunce. Nicméně maximální jas je na používání venku i za slunečného dne vcelku dostatečný, potíž bude mít tablet jen v opravdu extrémním slunečním svitu. Večer v tmavé místnosti jde jas příjemně ztlumit na skutečně nutné minimum.