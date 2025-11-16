Smartphony T Phone rozhodně operátor T-Mobile nemíří na uživatele, kteří doslova „sedí na telefonu celý den“. Takovým by ani aktuální, oficiálně třetí, ale celkem vlastně čtvrtá generace operátorského telefonu nevyhovovala. Ani T Phone 3 totiž nenabízí kdovíjaký výkon a funkční superlativy.
Pro nenáročné uživatele, kteří navíc nechtějí měnit telefon každý rok, ale může být zajímavou volbou. Za čtyři tisíce korun (ale k tarifu klidně i za korunu) totiž zákazník dostane solidní smartphone, kterému nic zásadního nechybí a který je navržen tak, aby dovedl sloužit hezkých pár let.