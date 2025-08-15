Nový tablet a smartphone od operátora překvapí cenou. Displej není obyčejný

Luděk Vokáč
Operátor T-Mobile představil novou generaci svého vlastního smartphonu i tabletu. T Phone 3 a T Tablet 2 kladou důraz na implementaci umělé inteligence a zároveň přinášejí oproti předchůdcům zajímavé detaily i nižší cenu. T Phone 3 zaujme například důrazem na opravitelnost, T Tablet 2 zase displejem.
T-Mobile T Phone 3 a T Tablet 2

T-Mobile T Phone 3 a T Tablet 2 | foto: Luděk Vokáč, iDNES.cz

T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
44 fotografií

T-Mobile nabízí své vlastní operátorské smartphony už několik let. První generaci modelů T Phone a T Phone Pro představil operátor už v roce 2022 a v roce 2023 přišly na trh jejich mírně vylepšená provedení. Loni pak T-Mobile uvedl smartphony T Phone 2 a T Phone 2 Pro s výrazně vylepšenou technikou a lepším poměrem ceny a výkonu. A také tablet T Tablet s příznivou cenou.

Letos T-Mobile s vlastní technikou pokračuje. Telefon tentokrát operátor představil jen jeden, je to „základní“ T Phone 3. Nemusí to být překvapivé, cenově dostupný smartphone se značkou operátora si zákazníci zvolí v konkurenci dalších přístrojů asi častěji, než přece jen trochu dražší model, který v konkurenci zavedených značek už nemusí mít takový „zvuk“.

T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
44 fotografií

T Phone 3 navíc kombinuje některé vlastností obou loňských modelů a představuje tak oproti loňskému základnímu typu upgrade, přitom přichází s nižší cenou. Upgrade podle nás představuje i nový T Tablet 2 a i ten je přitom levnější než jeho předchůdce.

Za čtyři tisíce i za korunu

Nebudeme si nic nalhávat, hlavním lákadlem operátorského telefonu T Phone 3 bude jeho cena. T-Mobile ji stanovil na 4 001 korunu, ale zájemci ho mohou získat už za korunu. Oficiálně je k tomu potřeba tarif Next neomezeně XL, ale jistě ho mnozí zákazníci dostanou i za výhodnějších podmínek. Cena naznačuje, že T Phone není kdovíjak nadupané zařízení, na druhou stranu na to, že jde o základní smartphone, je výbava solidní.

Displej má úhlopříčku 6,6 palce a Full HD+ rozlišení, obnovovací frekvence je 120 Hz, to se oproti loňsku nijak nezměnilo. T-Mobile ani nenechal u T Phonu 3 kdovíjak dramaticky zmenšit rámečky, ale v této cenové kategorii se to dá odpustit. Z loňska přebírá letošní model i 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti, kterou jde rozšířit microSD kartami. Je tu podpora eSIM, nechybí 3,5mm jack pro sluchátka a baterie zůstala na kapacitě 5 000 mAh.

T-Mobile T Phone 3

Ale jsou tu i zajímavá vylepšení. T Phone 3 se umí například nabíjet výkonem 25 W, což loni uměl až model Pro. Není to kdovíjak rychlé nabíjení, ale v dané třídě je to vlastně příjemná hodnota. U fotoaparátu zůstal 50megapixelový čip, který však tentokrát i u tohoto základního modelu dostal optickou stabilizaci obrazu. To je v dané třídě hodně nezvyklé a je to určitě významný upgrade. K lepším snímkům pomůže i nový čipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Hlavní foťák pak doplňuje jen dvoumegapixelové makro a vpředu je foťák třímegapixelový.

T-Mobile tentokrát nechal sestavu foťáků vcelku „zamaskovat“, a tak telefon vypadá velmi elegantně. Tvary jsou trochu oblejší než u předchůdce a z hlediska konstrukce potěší alespoň základní odolnost vůči vodě a prachu podle IP54. Zajímavý je i důraz na opravitelnost: telefon má na bocích rámu jasně viditelné šrouby, které umožňují zařízení snáze rozebrat a uživatelsky vyměnit baterii. Jak na to, píše T-Mobile v příručce v balení s telefonem. Dobrou životnost zajistí i tři roky systémových aktualizací a pět let aktualizací bezpečnostních.

Tablet se skvělým displejem

V balení s telefonem najde uživatel i kupon na 18měsíční licenci na AI Perplexity Pro: schopnosti tohoto chatbota totiž využívá vestavěná umělá inteligence Magenta AI a po rok a půl si mohou uživatelé T Phonu 3 užívat prémiových funkcí. To platí i pro nový tablet T Tablet 2.

Ten se oproti svému předchůdci liší víc než nový telefon. Zásadní je totiž změna koncepce u displeje. Tablet totiž pochází od společnosti TCL a dostal její řešení NXTPAPER. To znamená, že displej je matný a téměř za žádných podmínek se neleskne. Doslova v řadě situací vypadá jako papír. To vylepšuje čitelnost v mnoha situacích, displej navíc umožňuje snadné přepnutí do černobílého režimu pro ještě snazší a komfortnější čtení.

Displej má Full HD rozlišení, obnovovací frekvenci 60 Hz a úhlopříčku 10,1 palce. Loňský model měl malinko větší panel s vyšším rozlišením, ale technologie NXTPAPER to podle nás vyvažuje. Je opravdu praktická. Za pozornost stojí také podpora dotykového pera: to prodá zájemcům T-Mobile jako příslušenství, cenu však neuvádí.

T-Mobile T Tablet 2

Jinak je i výbava tabletu vcelku základní: paměť se shoduje s T Phonem 3, o pohon Androidu 15 (výrobce nabízí 5 let aktualizací systému a 6 let bezpečnostních) se stará procesor MediaTek MT8755, čelní i zadní kamera mají vždy 8 megapixelů a chybí tu třeba NFC. Baterie má kapacitu 6 000 mAh a nabíjení funguje výkonem 15 W. Příjemná je opět odolnost podle IP54. A design tabletu je elegantní, více zaoblený než u předchůdce, což přináší i komfortnější držení v ruce.

Stejně jako T Phone 3 pak samozřejmě i T Tablet podporuje i 5G sítě operátora a vhod přijde také podpora eSIM. To vše za 5 001 korunu, nebo klidně i za korunu s tarifem (Next neomezeně XL). Zatímco T Phone 3 je tak oproti předchůdci levnější o 498 korun, tablet zlevnil o 998 korun.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Takové hodinky jsme od Garminu nečekali, vymykají se pravidlům

Když se řekne chytré hodinky značky Garmin, lidé si většinou představí robustní outdoorový a skvěle vybavený model. S modelem Venu X1 ovšem Garmin tak trochu přepsal pravidla a nabídl něco, co má...

Třetí výpadek v řadě. Operátor už hlásí funkční síť a hledá příčinu problémů

Série výpadků operátora O2 pokračovala i v pátek 8. srpna, kdy okolo poledních hodin skokově přibylo hlášení o nefungujících službách. Zákazníci hlásili problémy s mobilními daty, voláním i SMS.

Nic dražšího a zajímavějšího nekoupíte. Který super stroj si vyberete?

Na český trh dorazil další tenký ohebný smartphone s cenou, která daleko přesahuje hranici prémiové kategorie. Je to nový Honor Magic V5, který jsme porovnali s jeho hlavním konkurentem, Galaxy Z...

O2 mělo další výpadek sítě. Podle operátora šlo o krátké zakolísání služeb

Operátor O2 se od čtvrtečních ranních hodin potýkal s dalším výpadkem mobilních služeb. Stovky zákazníků hlásily problémy s mobilními daty, voláním i SMS. Nejčastěji z Prahy, Brna, Českých Budějovic...

Novinky za neuvěřitelné ceny. Samsung musel zlevnit a přidal další slevu

Samsung v červenci představil a posléze začal prodávat nové skládací modely Z Fold 7, Z Flip 7 a Z Flip 7 SE. Ceny nastavil hodně vysoko a první nabídka zahrnovala jen výhodu vyšší paměťové verze za...

Nový tablet a smartphone od operátora překvapí cenou. Displej není obyčejný

Operátor T-Mobile představil novou generaci svého vlastního smartphonu i tabletu. T Phone 3 a T Tablet 2 kladou důraz na implementaci umělé inteligence a zároveň přinášejí oproti předchůdcům zajímavé...

15. srpna 2025

Novinky za neuvěřitelné ceny. Samsung musel zlevnit a přidal další slevu

Samsung v červenci představil a posléze začal prodávat nové skládací modely Z Fold 7, Z Flip 7 a Z Flip 7 SE. Ceny nastavil hodně vysoko a první nabídka zahrnovala jen výhodu vyšší paměťové verze za...

14. srpna 2025  7:02

Rázem jsou některé foťáky lepší než byly. Stačilo změnit hodnocení

V čele žebříčku fotomobilů DxO Mark k 12. srpnu se objevily dva nové smartphony. Jde o aktuální špičkové modely, které ale u nás nekoupíte. Do čela žebříčku je samozřejmě vynesl jejich skvělý výkon,...

14. srpna 2025

Nic dražšího a zajímavějšího nekoupíte. Který super stroj si vyberete?

Na český trh dorazil další tenký ohebný smartphone s cenou, která daleko přesahuje hranici prémiové kategorie. Je to nový Honor Magic V5, který jsme porovnali s jeho hlavním konkurentem, Galaxy Z...

13. srpna 2025

Dáte přednost novému designu a vylepšené výbavě, nebo vyhraje lepší cena?

Google volí u smartphonů Pixel cestu postupné evoluce. Důkazem toho je i dvojice cenově dostupnějších modelů Pixel 9a a Pixel 8a. Letošní smartphone nabízí vylepšení, která ale nejsou možná na první...

12. srpna 2025

Takové hodinky jsme od Garminu nečekali, vymykají se pravidlům

Když se řekne chytré hodinky značky Garmin, lidé si většinou představí robustní outdoorový a skvěle vybavený model. S modelem Venu X1 ovšem Garmin tak trochu přepsal pravidla a nabídl něco, co má...

11. srpna 2025

Ušetřit a obejít se bez 5G má možná smysl. Vivo V50 Lite v testu

Nabízet ve střední třídě telefon bez podpory 5G, to je tak záležitost roku 2023. Přesto ovšem Vivo V50 Lite, které je k dispozici ve 4G i 5G verzích, může dávat určitým uživatelům ve 4G provedení...

10. srpna 2025

6G nebude pro operátory spásou. Potíže může napáchat polarizace světa

Sítě 5G jsou v podstatě běžnou záležitostí, svět tak pomalu vyhlíží sítě šesté generace. Ale jejich nástup nejspíš nebude tak překotný. Operátoři musí zaplatit vysoké investice do těch stávajících a...

9. srpna 2025  8:01

Tyto boty napráší polohu vašeho dítěte. Mají kvůli tomu přihrádku v patě

S pomocí lokalizačního přívěsku lze ohlídat kdeco. Třeba i dítě. Jak ovšem docílit toho, aby jej neztratilo? Americká sportovní značka má řešení. Díky nové kolekci chytrých dětských tenisek je riziko...

9. srpna 2025

Třetí výpadek v řadě. Operátor už hlásí funkční síť a hledá příčinu problémů

Série výpadků operátora O2 pokračovala i v pátek 8. srpna, kdy okolo poledních hodin skokově přibylo hlášení o nefungujících službách. Zákazníci hlásili problémy s mobilními daty, voláním i SMS.

8. srpna 2025  13:06,  aktualizováno  13:35

Východní škola: čínský a korejský top smartphone mají odlišné priority

Světu smartphonů kromě Applu vládnou značky z Asie. Jihokorejský Samsung přitom bojuje proti záplavě čínských konkurentů. Jak ukazuje porovnání jeho špičkového modelu se soupeřem Vivo X200 Ultra,...

8. srpna 2025

O2 mělo další výpadek sítě. Podle operátora šlo o krátké zakolísání služeb

Operátor O2 se od čtvrtečních ranních hodin potýkal s dalším výpadkem mobilních služeb. Stovky zákazníků hlásily problémy s mobilními daty, voláním i SMS. Nejčastěji z Prahy, Brna, Českých Budějovic...

7. srpna 2025  10:53,  aktualizováno  11:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.