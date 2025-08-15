T-Mobile nabízí své vlastní operátorské smartphony už několik let. První generaci modelů T Phone a T Phone Pro představil operátor už v roce 2022 a v roce 2023 přišly na trh jejich mírně vylepšená provedení. Loni pak T-Mobile uvedl smartphony T Phone 2 a T Phone 2 Pro s výrazně vylepšenou technikou a lepším poměrem ceny a výkonu. A také tablet T Tablet s příznivou cenou.
Letos T-Mobile s vlastní technikou pokračuje. Telefon tentokrát operátor představil jen jeden, je to „základní“ T Phone 3. Nemusí to být překvapivé, cenově dostupný smartphone se značkou operátora si zákazníci zvolí v konkurenci dalších přístrojů asi častěji, než přece jen trochu dražší model, který v konkurenci zavedených značek už nemusí mít takový „zvuk“.
T Phone 3 navíc kombinuje některé vlastností obou loňských modelů a představuje tak oproti loňskému základnímu typu upgrade, přitom přichází s nižší cenou. Upgrade podle nás představuje i nový T Tablet 2 a i ten je přitom levnější než jeho předchůdce.
Za čtyři tisíce i za korunu
Nebudeme si nic nalhávat, hlavním lákadlem operátorského telefonu T Phone 3 bude jeho cena. T-Mobile ji stanovil na 4 001 korunu, ale zájemci ho mohou získat už za korunu. Oficiálně je k tomu potřeba tarif Next neomezeně XL, ale jistě ho mnozí zákazníci dostanou i za výhodnějších podmínek. Cena naznačuje, že T Phone není kdovíjak nadupané zařízení, na druhou stranu na to, že jde o základní smartphone, je výbava solidní.
Displej má úhlopříčku 6,6 palce a Full HD+ rozlišení, obnovovací frekvence je 120 Hz, to se oproti loňsku nijak nezměnilo. T-Mobile ani nenechal u T Phonu 3 kdovíjak dramaticky zmenšit rámečky, ale v této cenové kategorii se to dá odpustit. Z loňska přebírá letošní model i 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti, kterou jde rozšířit microSD kartami. Je tu podpora eSIM, nechybí 3,5mm jack pro sluchátka a baterie zůstala na kapacitě 5 000 mAh.
Ale jsou tu i zajímavá vylepšení. T Phone 3 se umí například nabíjet výkonem 25 W, což loni uměl až model Pro. Není to kdovíjak rychlé nabíjení, ale v dané třídě je to vlastně příjemná hodnota. U fotoaparátu zůstal 50megapixelový čip, který však tentokrát i u tohoto základního modelu dostal optickou stabilizaci obrazu. To je v dané třídě hodně nezvyklé a je to určitě významný upgrade. K lepším snímkům pomůže i nový čipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Hlavní foťák pak doplňuje jen dvoumegapixelové makro a vpředu je foťák třímegapixelový.
T-Mobile tentokrát nechal sestavu foťáků vcelku „zamaskovat“, a tak telefon vypadá velmi elegantně. Tvary jsou trochu oblejší než u předchůdce a z hlediska konstrukce potěší alespoň základní odolnost vůči vodě a prachu podle IP54. Zajímavý je i důraz na opravitelnost: telefon má na bocích rámu jasně viditelné šrouby, které umožňují zařízení snáze rozebrat a uživatelsky vyměnit baterii. Jak na to, píše T-Mobile v příručce v balení s telefonem. Dobrou životnost zajistí i tři roky systémových aktualizací a pět let aktualizací bezpečnostních.
Tablet se skvělým displejem
V balení s telefonem najde uživatel i kupon na 18měsíční licenci na AI Perplexity Pro: schopnosti tohoto chatbota totiž využívá vestavěná umělá inteligence Magenta AI a po rok a půl si mohou uživatelé T Phonu 3 užívat prémiových funkcí. To platí i pro nový tablet T Tablet 2.
Ten se oproti svému předchůdci liší víc než nový telefon. Zásadní je totiž změna koncepce u displeje. Tablet totiž pochází od společnosti TCL a dostal její řešení NXTPAPER. To znamená, že displej je matný a téměř za žádných podmínek se neleskne. Doslova v řadě situací vypadá jako papír. To vylepšuje čitelnost v mnoha situacích, displej navíc umožňuje snadné přepnutí do černobílého režimu pro ještě snazší a komfortnější čtení.
Displej má Full HD rozlišení, obnovovací frekvenci 60 Hz a úhlopříčku 10,1 palce. Loňský model měl malinko větší panel s vyšším rozlišením, ale technologie NXTPAPER to podle nás vyvažuje. Je opravdu praktická. Za pozornost stojí také podpora dotykového pera: to prodá zájemcům T-Mobile jako příslušenství, cenu však neuvádí.
Jinak je i výbava tabletu vcelku základní: paměť se shoduje s T Phonem 3, o pohon Androidu 15 (výrobce nabízí 5 let aktualizací systému a 6 let bezpečnostních) se stará procesor MediaTek MT8755, čelní i zadní kamera mají vždy 8 megapixelů a chybí tu třeba NFC. Baterie má kapacitu 6 000 mAh a nabíjení funguje výkonem 15 W. Příjemná je opět odolnost podle IP54. A design tabletu je elegantní, více zaoblený než u předchůdce, což přináší i komfortnější držení v ruce.
Stejně jako T Phone 3 pak samozřejmě i T Tablet podporuje i 5G sítě operátora a vhod přijde také podpora eSIM. To vše za 5 001 korunu, nebo klidně i za korunu s tarifem (Next neomezeně XL). Zatímco T Phone 3 je tak oproti předchůdci levnější o 498 korun, tablet zlevnil o 998 korun.