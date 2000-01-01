náhledy
Nový T Phone 3 není žádný nadupaný smartphone. Vsadil na kombinaci výhodné ceny a vcelku solidní výbavy. V porovnání s předchůdcem působí uhlazeněji a je oproti němu skutečně výhodnější.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Na první pohled se T Phone 3 od svého předchůdce moc neliší. Zepředu jsou telefony téměř shodné a i výbava je celkově dost podobná. T-Mobile ale přeci jen dodal telefonu i vylepšení a navíc stojí novinka 4 001 Kč namísto 4 499 korun, za které se začínal prodávat T Phone 2.
Změna je ovšem vidět na zadní straně. Nový T Phone 3 dostal pouze dva fotoaparáty, které už nejsou navíc zvýrazněny ohraničením. Hru s matnou a lesklou plochou využívá T Phone nadále.
Lesklá je tu teď horní část telefonu nad osou fotomodulů, zbytek (plastových) zad telefonu je matný. Barva novinky je prý nadále šedá, ale v porovnání s předchůdcem více namodralá.
Co se fotoaparátů týče, není snížení počtu modulů vlastně žádný ústupek. Hlavní fotoaparát T Phonu 3 má 50 megapixelů jako loni, ovšem navíc dostal optickou stabilizaci obrazu. Druhým foťákem je dvoumegapixelové makro.
Makro a 50megapixelový hlavní foťák měl i předchůdce, jen bez stabilizace. Třetím fotoaparátem u něj byl dvoumegapixelový pro bokeh efekt, který nový model nepotřebuje a přitom je rozostření stále stejně intenzivní.
Zatímco u fotoaparátů došlo k upgradu, displej zůstal podle všeho meziročně stejný. Má úhlopříčku 6,6 palce, Full HD+ rozlišení a obnovovací frekvenci až 120 Hz. Nahoře je kapkovitý výřez pro čelní kameru.
Přední fotoaparát ve výřezu displeje povýšil na rozlišení 13 megapixelů, předchůdce měl osmimegapixelový foťák. Fotoaparát může sloužit k odemykání obličejem.
Drobným vylepšením prošly rámečky displeje. T Phone 3 má především o něco menší spodní rámeček. Rozdíl to není dramatický, ale představuje určitý posun směrem k aktuálnímu trendu symetrických rámečků.
Zmenšení rámečků přineslo mírný pokles v rozměrech telefonu. T Phone 3 má míry 166,5 × 77,1 × 9,3 mm, u předchůdce to bylo na výšku o 0,9 mm víc, na šířku o 0,4 mm víc. Tloušťka se u letošního modelu nenápadně zvýšila o dvě desetiny milimetru.
Proč je tloušťka novinky o něco větší než u staršího modelu nemusí být na první pohled jasné, T-Mobile to samozřejmě nijak neřeší a nezdůvodňuje. Ale důvodem může být nový důraz na opravitelnost telefonu.
Tu mimo jiné zajišťuje šroubek na spodní straně boků: jeho povolení umožní snazší rozebrání smartphonu a dá tak uživateli například možnost vyměnit baterii.
Baterie jako taková zůstala na kapacitě 5 000 mAh, což je na danou kategorii solidní hodnota. Výdrž telefonu je dobrá, den nebo dva zvládá bez problémů. Výkon nabíjení stoupl z 15 na 25 W, i to je vcelku příjemná hodnota.
Mimochodem, i přes zlepšení opravitelnosti si T Phone 3 oproti předchůdci polepšil v odolnosti. Nově T-Mobile udává odolnost podle IP54. Jasně, nejde o extrémní odolnost vodě, ale je to alespoň něco.
Uvnitř T Phonu 3 je moderní hardware: telefon pohání procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, předchůdce měl Snapdragon 6 Gen 1. Operačním systémem je Android 15.
T-Mobile mimochodem u T Phonu 3 slibuje tři roky systémových aktualizací a celkem pět let aktualizací bezpečnostních. To je na cenově dostupný smartphone také vcelku dobrá hodnota.
Novinka má oproti předchůdci celkově oblejší rám těla a to společně s mírným poklesem rozměrů prospívá komfortu držení v ruce. Rozdíl není dramatický, ale znát je.
Ke změnám nedošlo u ovládacích prvků. Magentové tlačítko na boku opět slouží nejen jako vypínací tlačítko, ale i jako čtečka otisků prstů. Malé rozměry tlačítka nás trochu pozlobily při registraci otisku, ale při používání je vše v pořádku.
Už předchozí T Phone 2 podporoval eSIM a zároveň mu zůstal šuplíček na klasickou SIM. To zůstává i u nového T Phonu 3, i umístění je shodné.
Telefon je k dispozici se 128 GB vnitřní paměti, což je dnes v podstatě základní porce. Ale kapacitu paměti jde rozšířit paměťovými kartami. Vloni to bylo stejně, ostatně jako třeba s kapacitou RAM, která zůstala na 6 GB.
Celkově je T Phone 3 (vlevo) s cenou čtyři tisíce korun docela zajímavý cenově dostupný smartphone. Už předchůdce na tom byl dobře, novinka je ale v tomto ohledu lepší.
Samozřejmě platí, že T Phone 3 (vpravo) můžete mít u operátora k tarifu už za korunu. Starší model mimochodem T-Mobile ještě nabízí, zlevnil ho na 3 699 korun. Novinka je tak podle nás pořád výhodnější.
