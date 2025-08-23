Telefon od operátora vsadil na minimalismus. Oproti předchůdci je výhodnější

Luděk Vokáč
Nový T Phone 3 není žádný nadupaný smartphone. Vsadil na kombinaci výhodné ceny a vcelku solidní výbavy. V porovnání s předchůdcem působí uhlazeněji a je oproti němu skutečně výhodnější.
23. srpna 2025

18. srpna 2025

