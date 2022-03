Dostupnější top smartphony mají k sobě hodně blízko. Který se vyplatí?

Kategorie špičkových smartphonů se v posledních letech rozdělila na dvě skupiny. Vedle původních top smartphonů s výbornou výbavou a cenou někde mezi 20 a 30 tisíci korunami přibyly také ještě pořádně drahé top modely, které svou vysokou cenu obhajují nějakou unikátní vlastností. Může to být třeba ohebný displej, nabušený fotoaparát, druhá obrazovka na zádech a podobně. To jsou záležitosti hlavně pro fajnšmekry. Ale co ona „běžná“ prémiová třída?

V redakci se nám sešli hned tři zástupci toho, co se dá považovat za ony standardní top modely. Jsou to výborné stroje se špičkovou výbavou, ovšem za cenu, která sice není zdaleka pro každého, zároveň však nepůsobí vyloženě absurdně. Tyto modely zároveň dávají jasně najevo, že na trhu už je jen málo konkurentů, kteří by je předehnali. Představme si je.