Samsung má krásné speciální barvy řady S22, nejsou však pro Česko

Samsung aktuálně sbírá předobjednávky na nové modely S22. Jsou tři: S2, S22+ a S22 Ultra. Podrobně jsme je popsali zde. Dva základní modely S22 a S22+ jsou velmi podobné, liší se primárně velikostí. Vrcholný model S22 Ultra má design trochu odlišný a má to svůj důvod. Vedle toho, že je to nástupce minulých modelů řady S Ultra, tak je to i ideový nástupce řady Note, kterou Samsung zrušil.

Oba modely se globálně nabízí ve čtyřech barevných provedeních krytu. Pro S22 a S22+ jsou barvy stejné, konkrétně to jsou: tmavě zelená, růžová, bílá a černá. Verze S22 Ultra je v prodeji také ve čtyřech barvách: tmavě zelené, vínové, černé a bílé. Na českém trhu si můžete všechny tři modely předobjednat a později přímo zakoupit ve všech těchto barvách (přímo Samsung ve svém obchodu aktuálně nemá v nabídce zelenou variantu S22 Ultra, ale to může být jen dočasná záležitost, jiní prodejci ji nabízí).

Jenže to nejsou všechny dostupné barevné varianty telefonů. Pro vybrané trhy připravil Samsung další čtyři a tři odstíny krytů. Čtyři pro modely S22 a S22+ a tři pro verzi Ultra. Konkrétně to jsou v prvním případě barvy: krémová, světle modrá, světle fialová a grafitová. V druhém pro verzi Ultra barvy: grafitová, červená a světle modrá.

Podle obrázků to jsou barvy povedené a zákazníkům by se mohly líbit. Problém je v tom, že dostupné jsou jen přes online obchody výrobce a to jen na některých trzích. Český mezi nimi bohužel není. Aktuálně nemáme informace, že by se tyto speciální barevné verze na českém trhu někdy objevily.

Zájemci si je mohou objednat v Německu nebo Rakousku, kde jsou novinky i o něco levnější než na českém trhu. Podrobnosti najdete v tomto článku. Problém je, že zakoupit je lze jen online, což pro zákazníky z jiných zemí může být složité. Doručování probíhá logicky jen po dané zemi. Speciální barvy seženete třeba i v polském online obchodu Samsungu, ale tam jsou ceny vyšší než v Německu, zhruba na úrovni cen v Česku.

V rámci předobjednávek přidává Samsung k novinkám dárky a také bonusy za výkup starého telefonu. To platí i v zahraničí, ale vyřízení odprodeje starého přístroje bude pro nerezidenta komplikované. Navíc v jednotlivých zemích jsou pro odkup odlišná pravidla.