Označení „základní top model“ je vlastně paradoxní. Ale ve světě smartphonů to tak je. Nabídka mnoha značek je velmi široká a na jejím vrcholu pak není jen jeden smartphone, ale celá modelová řada: Samsung má modely Galaxy S, Apple vždy aktuální generaci iPhonů, Google své Pixely, Vivo modely řady X, Xiaomi přístroje s pouze číselným označením. A tak dále. Tyto přístroje mají vždy několik variant, od těch dostupnějších „základních“ až po nadupané bez kompromisů, u kterých se objevují různá označení jako Pro, Ultra i další.
Místo základu nebo „pluskových“ provedení začínají vymýšlet přístroje, do kterých vlastně nemusí dát tolik drahé techniky, ale mohou si za ně nechat tučně zaplatit.