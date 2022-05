Revoluční i staromilská Xperia 1 IV má plynulý zoom a je bez kabelu

Zoom je u fotoaparátů v mobilních telefonech již dlouho diskutovanou a řešenou záležitostí. I když jsme v tomto ohledu viděli již řadu různých konceptů, prozatím se u smartphonů prosadil zoom řešený zvlášť fixními objektivy s tím, že kroky, které zoom nezvládne, řeší software telefonu. Proto také mají některé moderní smartphony tolik objektivů. Třeba špičkový Samsung Galaxy S22 Ultra má objektivy čtyři, z toho právě dva s optickým přiblížením: jeden přiblíží scénu trojnásobně, druhý desetinásobně.

Existuje ale i jiná cesta, se kterou výrobci mobilních telefonů experimentovali už v dávné minulosti: plynulý optický zoom, který známe z klasických kompaktních fotoaparátů. Prvním takovým smartphonem byl už v roce 2004 Sharp V620SH (dvojnásobný zoom), v našich končinách zoom „proslavila“ Nokia N93 z roku 2007 (a nástupnická N93i), ale také výtvory Samsungu, nejprve model SGH-G800 a pak SGH-G810. Tyto mobilní telefony měly trojnásobný zoom. V roce 2013 „přilepil“ Samsung mobil na klasický kompaktní fotoaparát a vznikl experiment jménem Galaxy S4 Zoom, Asus to o dva roky později zkusil elegantněji s modelem Zenfone Zoom.

Ale žádné z těchto řešení neuspělo. Buď kvůli příliš velkým kompromisům v kvalitě snímků (pohyblivá optika zhoršuje světelnost a také je náchylná na poškození), nebo kvůli tomu, že to nebylo příliš praktické (velký S4 Zoom).

Zoom v hlavní roli

Teď je tu ovšem Sony s novou Xperii 1 IV, u které podle výrobce dává plynulý optický zoom konečně smysl. Teleobjektiv novinky má plynulý zoom v rozsahu ohniska 85–125 mm (ekvivalent kinofilmu), což vzhledem k ohniskové vzdálenosti hlavního objektivu (24 mm) znamená zhruba 3,5 až 5,2násobné přiblížení. Rozsah to tedy není kdovíjak extrémní a mezi oním základním objektivem a 3,5násobným přiblížením se musí uživatel nadále spolehnout na digitální přepočet, ale Sony tu rozhodně nabízí zajímavější řešení než soupeři. Obzvlášť když zvážíme, že světelnost zoomového objektivu se pohybuje v rozmezí F 2.3 – F 2.8, což je lepší hodnota, než jakou disponují mnohé fixní zoomové objektivy ve smartphonech.

Sestava fotoaparátů Sony tak vypadá skutečně nadějně. Jsou tu tedy tři dvanáctimegapixelové snímače (Sony se stále drží této hodnoty, i v tom jde proti proudu, i čelní foťák je dvanáctimegapixelový), hlavní se clonou F 1.7 a optickou stabilizací, širokúhlý s F 2.2 (a automatickým ostřením) a již zmíněný zoom, opět s optickou stabilizací. Nechybí ToF senzor pro data o hloubce ostrosti. Technika telefonu může ze všech tří senzorů číst data s frekvencí až 120 snímků za sekundu, což umožňuje techniky jako průběžné ostření na pohybující se objekt a některé další.

Sony slibuje i celkový posun vpřed v kvalitě snímků, což je disciplína, ve které jeho telefony za konkurencí trochu zaostávají: respektive, Sony možná trochu schválně nepracuje s řadou softwarových kouzel, která konkurence aplikuje. Nová Xperia 1 IV by v tomto ohledu měla být lepší, přitom si má ale zachovat důraz na přirozené podání snímků, za které smartphony Sony tradičně bojují. Jsme zvědavi, co to bude znamenat v praxi.

Sony hodně sází na to, že budou uživatelé své snímky „ladit“ sami. Proto tu jsou vylepšené aplikace Photo Pro a Videography Pro. Telefon také umí spolupracovat s fotoaparáty Alpha od Sony a lze k němu připojit i vlogovací monitor, který firma představila k modelu Sony Xperia Pro-I (připojit jde i Bluetooth grip).

Výkon je vše

Příchod novinky také doprovází slogan „Speed is everything“, tedy „Rychlost je vše“. To má naznačit, že si Sony dalo záležet i na výkonu svého špičkového smartphonu, který dostal procesor Snapragon 8 Gen 1, 12 GB RAM a řadu funkcí pro optimalizaci výkonu. Sony slibuje tři roky aktualizací systému i bezpečnostních aktualizací.

Telefon má vestavěnou baterii s kapacitou 5 000 mAh, maximální výkon nabíjení je 30 W, u bezdrátového pak 15 W. Za pozornost stojí to, že se u Sony rozhodli minimalizovat balení s telefonem natolik, že v něm uživatel nenajde ani USB-C kabel, který většina konkurentů po vyřazení nabíječky z balení nadále má. Sony tvrdí, že tímto krokem ušetří při přepravě telefonů až 36 % emisí CO2. V balení telefonu také nenajdeme žádné plasty.

Zatímco v otázce příslušenství je tedy Sony až nečekaně progresivní, některá výbava telefonů zůstává hodně konzervativní – ale vlastně v dobrém smyslu slova. 6,5palcový displej nemá žádné výřezy a jiné otvory, čtečka otisků prstů je vpravo ve vypínacím tlačítku, nechybí tu 3,5mm jack pro sluchátka a telefon má i slot na microSD karty. Sony zároveň slibuje odolnost vůči vodě a prachu podle IP68. Novinka má vcelku kompaktní míry 165 x 71 x 8,2 mm a hmotnost 185 gramů. Telefon je díky své výbavě podle Sony připraven vedle práce s fotografiemi a videem také na nahrávání hudby, od toho je tu aplikace Music Pro.

Jako tradičně bude novinka od Sony pořádně drahým špičkovým smartphonem. Do prodeje zamíří telefon v polovině června, předobjednávky startují už 23. května a v rámci předobjednávek zákazníci získají sluchátka WH-1000MX4 v černé barvě. Telefon samotný se bude prodávat v černé, bílé a fialové verzi. Cena je 35 990 korun.

Levnější Xperia 10 IV

Společně se špičkovým modelem se ovšem představil i levnější typ Xperia 10 IV, který opět navazuje na předchozí levnější modely Sony. Je to v podstatě klasický smartphone střední třídy, fotoaparát má opět tři objektivy, tentokrát širokoúhlý, hlavní a dvojnásobné optické přiblížení. Sony tu mimochodem tají rozlišení foťáků, ale slibuje optickou stabilizaci (nejspíš u hlavního objektivu). Čelní selfie kamera má rozlišení 8 megapixelů.

Xperia 10 IV bude příjemně kompaktní smartphone, má šestipalcový OLED displej s pro Sony tradičním poměrem stran 21:9 a výrobce slibuje hmotnost 161 gram. Je to i díky použití plastu na zádech (namísto skla u Xperie 1 IV), na druhou stranu tu zůstává zachována baterie s kapacitou 5 000 mAh.

Telefon pohání procesor Snapdragon 695 a nechybí tu podpora 5G sítí. Telefon dostal 6 GB RAM a 128 GB uživatelské paměti (polovina oproti top modelu). Nechybí odolnost vůči vodě a prachu podle IP68. Vedle barevné palety kopírující špičkovou Xperii 1 IV pak bude levnější a kompaktnější novinka k dostání i v mentolově zelené barvě. Dostupnost je stejná jako u Xperie 1 IV, cena je stanovena na 12 499 korun (v rámci předobjednávek dostanou zákazníci k telefonu sluchátka WF-C500).