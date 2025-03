Teleobjektiv a ulítlý design. Konkurenti střední třídy lákají i na cenu

Letošní nadílka smartphonů ve vyšší střední třídě je velmi bohatá. Smartphony této kategorie se navíc svými schopnostmi čím dál víc blíží špičkovým modelům. To ukazuje i dvojice modelů od značek mimo mainstream. Nothing Phone (3a) Pro a Realme 14 Pro+ mají teleobjektiv a další lákavé prvky výbavy. To vše za zajímavou cenu, i když u realme údajně dočasně.