Mobil a herní ovladač v jednom. Test Poco F4 GT

Herní telefony jsou v posledních letech populárním, byť celkem úzce zaměřeným segmentem. Hraní her na mobilech je každopádně pořád na vzestupu: vycházejí stále nové tituly a celá řada z nich se řadí i do kategorie e-sportu, tedy se v nich pořádají i turnaje lákající profesionální hráče. Ačkoliv je „herním mobilem“ prakticky každý, který má vysoký výkon, schopný displej a větší baterii, stále se najdou kousky, které na „paření“ zkrátka dávají větší smysl.

Přesně tak se jeví právě i model F4 GT. Výrobce Poco, který formálně spadá pod značku Xiaomi, už několik let své top modely zaměřuje na zákazníky, kteří chtějí co možná nejvyšší výkon za přijatelnou cenu, ovšem tentokrát je tento špičkový model zaměřený ještě na užší výběr v této cílové skupině: hráče her. Tedy ne že by se pro ostatní uživatele nehodil, ovšem právě hráči u něj najdou jednu opravdu solidní výhodu.

Co je na designu unikátního?

Hlavním lákadlem modelu F4 GT je dvojice bočních tlačítek. Ta jsou navíc v základu ukryta pod povrchem rámečku a vysunout se dají jen v případě, že je potřebujete využívat. Je to celkem chytré řešení, ovšem zároveň vám na boku budou i tak vyčnívat dva posuvníky, kterými se tlačítka vysouvají. Buď tu tedy budete mít čtyři vystouplá tlačítka, nebo jen dvě, kompletně plochý bok nebude nikdy.

Dvojici těchto bočních tlačítek využijete především ukazováčky při držení telefonu horizontálně a v podstatě zastupují „triggery“ (spouště) na klasickém herním ovladači. Pořád tedy musíte využívat ovládání her i palci na dotykovém displeji, ovšem máte výhodu, že vám na něm ve vybraných akčních titulech nemusí překážet tlačítko spouště, například pro střelbu. Vybraná hra však musí takové nastavení podporovat, což není pravidlem.

Aby si tato speciální tlačítka mohl výrobce obhájit i při nabízení telefonu nehráčům, lze jim přiřadit i jinou funkci. Můžete je využívat například jako spuštění fotoaparátu nebo pro aktivaci svítilny. A dokonce existuje i možnost vysunutí tlačítek přiřadit vybraný zvuk, třeba start motoru auta. Někoho to asi potěší, jiní se této funkci obloukem vyhnou.

Telefon sám o sobě je jinak poměrně těžký. Aby také ne, když má kovové boky a skleněná záda. Hmotnost dosahuje 210 gramů. Poco F4 GT také s rozměry 162,5 × 76,7 × 8,5 mm není nic pro příznivce kompaktních smartphonů. Záda telefonu jsou naštěstí lehce zaoblena a s držením v ruce nebudete mít problém.

Na těle si můžete vedle unikátních tlačítek všimnout také dvojice reproduktorů, bočního tlačítka sloužícího zároveň jako čtečka otisků prstů, infraportu, USB-C konektoru a také trochu neobvyklého mikrofonu, navíc umístěného na levém boku telefonu. Ten má fungovat během hlasové komunikace v průběhu hry jako náhrada za obvyklé mikrofony, které ovšem při hraní zakrýváte dlaněmi.

Co nabídne displej?

S obrazovkou u modelu Poco F4 GT jsme se už několikrát setkali jak u současných, tak třeba i loňských modelů. Vzhledem k jeho specifikacím se však moc není čemu divit, je totiž výborný a vlastně na něm není moc co zlepšovat. Konkrétně jde o AMOLED panel s úhlopříčkou 6,67 palce a rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů. Vyšší rozlišení by ubralo výkon ve hrách a větší obrazovka by se možná už v ruce nedržela tak dobře.

Samozřejmě se můžete těšit i na 120Hz obnovovací frekvencí, což je přesně ta věc, která je namířena i na hráče. Obraz ve hrách bude mít tedy výrazně plynulejší animace a poznáte jej i při běžném používání třeba při prohlížení sociálních sítí nebo internetu. Displej je plochý a ve středové části u horního okraje najdete průstřel pro 20Mpix čelní selfie kamerku.

Jaký je výkon a výbava?

Modely značky Poco a konkrétně série F zpravidla nabízejí výborný výkon a model F4 GT není žádnou výjimkou. Srdcem telefonu je totiž aktuálně nejmodernější procesor Snapdragon 8 Gen1, což v praxi znamená, že aktuálně nic lepšího ani neseženete. Pokud jde o výkon ve hrách a obecnou svižnost systému, nemusíte si dělat žádné starosti.

Výkonnostní test AnTuTu nám naměřil vysoké skóre 970 tisíc bodů, což je v podstatě současná špička: jen pár dalších modelů se dovedlo přehoupnout lehce přes hranici jednoho milionu bodů. Vyzkoušeli jsme nejrůznější moderní tituly jako například PUBG New World, Fortnite i Asphalt 9 a v žádném jsme nezaznamenali problémy s plynulostí.

Telefon u českých prodejců najdete pouze v jedné variantě, a to s 12 GB operační paměti a 256 GB prostoru pro data. Nevýhodou je ovšem fakt, že si nenavýšíte kapacitu úložiště pomocí paměťové karty – slot bohužel chybí. Do telefonu se vejdou alespoň dvě SIM.

Fyzickou konektivitu v podobě USB-C jsme již zmínili, sluchátkový jack zde budete hledat marně. Bezdrátová konektivita dále nabídne připojení k 5G sítím, dále také Bluetooth 5.1 a NFC pro mobilní platby. A jak bývá u modelů spadajících pod Xiaomi zvykem, tak drobným bonusem je i infračervený port, který nahradí dálkové ovládání různých zařízení.

Základem softwaru telefonu je Android 12 s grafickou nadstavbou MIUI 13, která se však nepatrně liší od té, kterou najdete v „hlavních“ telefonech značky Xiaomi. Projevuje se to především lehce rozdílným stylem ikonek v menu nebo ukládáním nainstalovaných aplikací do samostatného menu namísto hlavních ploch. Vlevo vedle domovské plochy najdete chytré karty asistenta od Googlu.

Obvyklým tématem v případě hodnocení mobilů značek od Xiaomi je aplikační balast. Ačkoliv jsme z produkce této firmy narazili i na daleko horší provinilce, i tak si mohl u modelu F4 GT pár aplikací navíc odpustit. Jmenovitě zde nad rámec základní výbavy najdete nákupní aplikaci Amazon, streamování hudby Spotify, sociální sítě Facebook a TikTok, streamovací službu Netflix či speciální herní režim.

Jak moc rychlé je nabíjení?

Přiznejme si na rovinu, že telefon moc času na nabíječce trávit nebude. Nabídne totiž extrémně rychlé 120W nabíjení, se kterým 4 700mAh baterii nabijete už za 17 minut. Xiaomi tuto technologii nabízelo už loni v modelu 11T Pro a od té doby nás stále vysoká rychlost nabíjení nepřestává překvapovat. Telefonu ovšem bohužel chybí možnost bezdrátového nabíjení.

Obsah balení

Co se výdrže týče, ta není úplně nejlepší. Respektive je zcela průměrná, ovšem pokud se má počítat s tím, že hráči nebudou baterii telefonu moc šetřit, pak je na místě očekávat něco okolo standardní jednodenní výdrže. Intenzivním hraním můžete telefon klidně vybít i rychleji. Jenže stačí vzít v potaz fakt, že si během přestávky na svačinu mobil nabijete zase na plnou kapacitu, a rázem není ani kratší výdrž žádný problém.

Jak telefon fotí?

Nyní se dostáváme k největší slabině telefonu. Mobily řady F zkrátka nejsou žádní mistři fotografie, od toho má Xiaomi jiné modely. A tak zde najdete poměrně průměrnou sestavu fotoaparátu v čele s hlavním 64Mpix senzorem se světelností f/1,9, následuje 8Mpix širokoúhlá kamerka (úhel záběru 120 stupňů) se světelností f/2,2 a nakonec také poněkud nadbytečný 2Mpix makrofotoaparát.

Pokud bychom tyto parametry vytrhli z kontextu tohoto konkrétního telefonu a zaměřili se jen na ně, pak bychom měli pocit, že hodnotíme nějaký telefon za pět tisíc korun. Hlavní senzor není ani opticky stabilizovaný, o optickém zoomu není už vůbec řeč. Širokoúhlý fotoaparát má často zcela odlišné podání barev než ten hlavní a do šera se nehodí vůbec.

Ruku na srdce, tento telefon si asi jen málokdo bude kupovat proto, že s ním chce hlavně fotit. Pokud jej přece jen z kapsy na nějakou tu příležitostnou momentku vytáhnete, tak poslouží stejně tak dobře jako jakákoliv jiná střední třída – hlavním senzorem za dobrého světla pořídíte celkem solidní snímek, ovšem jinak opravdu nečekejte zázraky.

Mám si Poco F4 GT pořídit?

Telefon se aktuálně dá sehnat za 15 490 korun a za tuto cenu jde ve své kategorii o poměrně bezkonkurenční zařízení. Spousta hráčů si sice pravděpodobně obstojně vystačí i s nějakým levnějším modelem s druhým či třetím nejvýkonnějším procesorem, ovšem boční tlačítka nahrazující funkce gamepadu mohou spoustu hráčů přesvědčit, aby si připlatili.

Lákavost této nabídky se navíc nemusí týkat jen hráčů. Pořád jde totiž o poměrně obstojný mobil s výborným displejem, výkonem a rychlým nabíjením. Výdrž a konektivita je také na dobré úrovni, design působí sice trochu mohutně, ale i tak prémiově. Jen vám nesmí vadit onen futuristický herní design zad.

Bohužel pro zákazníky, kteří by Poco F4 GT zvažovali jako zástupce běžného smartphonu, je nevýhodou především naprosto průměrný fotoaparát. Za stejnou či nižší částku, můžete najít daleko lépe fotící kousky, třeba Samsung Galaxy S20 FE nebo dokonce některý z levnějších iPhonů.

Pokud sháníte něco jen „na výkon“ a o prémiový design či tlačítka navíc vám tolik nejde, pak můžete sáhnout třeba po Motorole G200, která má také velice silný procesor, trochu větší baterii a obstojný displej, ušetříte však více než pět tisíc korun. Trochu rychlejší nabíjení s podobnou výbavou jako tato motorola nabídne také Realme GT 2, u kterého oproti poku ušetříte také několik tisíc korun. Pokud však míříte pouze po tom nejvýkonnějším procesoru současnosti, pak nic levnějšího než Poco F4 GT zkrátka neseženete.