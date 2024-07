Letní slevy: výprodej pixelů, žhavá Motorola a levnější Apple Watch

Se startem prodeje nového modelu přichází čím dál častěji jak zaváděcí akční ceny daného smartphonu, tak samozřejmě adekvátní sleva předchůdce. Důkazem toho jsou aktuální novinky Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6, díky kterým ovšem zlevnily i předchozí generace korejských telefonů s ohebnými displeji, tedy smartphony Z Flip5 a Z Fold 5. Cenám těchto smartphonů jsme se věnovali podrobně v samostatném článku, starší flip o Sasmungu jde teď pořídit už za 22 390 korun, cena modelu Fold 5 začíná na 34 990 korunách.

Vzhledem k tomu, že se teď Samsung soustředí na start prodeje nových modelů, nenabízí žádné speciální akce na jiné smartphony svého portfolia. To samozřejmě neznamená, že by se někde ve slevách sehnat nedaly. Ale vyšší je pravděpodobnost, že narazíte na slevy u jiných značek. Slevy od pěti procent výš teď například nabízí největší český e-shop Alza a to opravdu na spousty smartphonů. Některé slevy mezi nimi ale vynikají.

Pixely jdou s cenou dolů

Nejvýraznější jsou slevy u smartphonů Google Pixel, které americký internetový gigant uvedl oficiálně na český trh teprve v květnu. Tehdy platily zaváděcí slevy, teď ale přicházejí slevy doslova výprodejové. Důvod je poměrně jednoduchý: zanedlouho Google představí novou generaci pixelů, takže modely Pixel 8 a 8 Pro, které se u nás sice začaly prodávat před dvěma měsíci, ale představené byly už loni v září, se stanou zastaralými.

Proto právě také na modely 8 a 8 Pro nabízí prodejci největší slevy. Zatím se slevy nepromítly do oficiálního e-shopu Googlu, který v Česku také běží, ale oficiální prodejci nabízí modely levněji až o 30 %. Právě taková je třeba sleva u Alzy. Špičkový Pixel 8 Pro tak lze pořídit za cenu už 18 499 korun, což je částka, za kterou zájemce získá smartphone se základní porcí 128 GB paměti. Varianta s 256 GB vyjde na 19 990 korun, Pixel 8 Pro s 512 GB paměti pak stojí už 22 615 korun. Špičkový model je tak vždy výrazně levnější, než byl v akční slevě při uvedení na český trh.

Google Pixel 8 Pro

Totéž platí i pro Pixel 8. U něj byla oficiální ceníková cena při uvedení 20 990 korun a se slevou telefon vyšel na 16 990 korun, teď ale jde verzi se 128 GB paměti koupit už za 14 136 korun. Varianta s 256 GB paměti pak vyjde na 15 372 korun, tedy stále levněji než verze s menší kapacitou v úvodní akční slevě. To jsou obecně skvělé nabídky, i když dostanou Pixely 8 a 8 Pro zanedlouho nástupce, pořád jsou to výtečné smartphony se spoustou skvělých funkcí, perfektním fotoaparátem a špičkovou softwarovou podporou.

Alza (i další prodejci) pak nabízejí slevu i na levnější Pixel 8a. Ale ta je pouze ve výši kolem 15 %. Důvodem je to, že zatímco dražší modely dostanou nástupce, onen „áčkový“ typ je na trhu od května novinkou. Sleva tak spíš jen srovnává šance pixelu s konkurencí ve střední třídě, ta totiž obvykle byla levnější. Pixel 8a teď tedy jde v oficiální distribuci koupit za cenu už od 11 878 korun, provedení s 256 GB vnitřní paměti namísto základních 128 pak vyjde na 13 155 korun.

Motorola proti Samsungu

Slevy na své smartphony přichystala i Motorola, která tak trochu využívá uvedení nových samsungů s ohebným displejem. Hvězdou slev je totiž její vlastní smartphone s ohebným displejem, Motorola Razr 50. Ta nově stojí lákavých 19 999 korun namísto 22 499 korun. Špičkové provedení Razr 50 Ultra přitom zůstává na původní ceně 29 999 korun. Výhodně pak jde koupit i starší provedení tohoto smartphonu s ohebným displejem. Razr 40 stojí oficiálně už 16 990 korun, ale akce u Alzy i jiných prodejců sráží cenu pod hranici 13 000 korun (12 792). To je za smartphone s ohebným displejem od známé a důvěryhodné značky opravdu až nečekaná nabídka. Loňský Razr 40 Ultra pak jde koupit za méně než 20 000 korun.

Motorola Razr 50 Ultra

Slevy na Motoroly nabízí v průběhu července například i operátor O2. Motorola Moto G85 s 256 GB paměti u něj vyjde na 6 989 korun, sleva je tedy tisíc korun. O 500 korun levněji jde u operátora pořídit cenově dostupná Motorola G54 Power Edition, ta vyjde na 4 489 korun. U dalších prodejců najdete slevy i na další smartphony značky, třeba i na skvěle vybavený model Edge 50 Ultra (u Alzy za 21 589 korun) a jemu příbuzný Edge 50 Fusion (10 199 korun místo 11 999).

Hledejte a najdete

Slevy najdete i na telefony dalších značek. Třeba Vivo V40 SE, které oficiálně stojí 6 999 korun a které řada prodejců s kódem nabízí o 500 korun levněji, teď nejvýhodněji koupíte u O2. Tam totiž smartphone stojí 5 989 korun. Stejně jako u dalších slev operátora je podmínkou získání slevy využití aplikace Moje O2. Slevy až 1 700 korun nabízí O2 i na vybrané modely chytré hodinky Apple Watch SE (2022) a Apple Watch Series 8, ceny začínají na 6 287 a 8 989 korunách.

Vivo V40 SE 5G

K iPhonům zase nabízí velcí prodejci (Alza, Datart a další) výkupní bonusy, takže iPhone 15 lze mít po započtení bonusu už za 18 290 korun a špičkový iPhone 15 Pro už za 22 990 korun. Podobně je to s výkupními bonusy u smartphonů Samsung, většinou u modelů řady S24. Alza pak v aktuální slevové akci nabízí levněji vybrané modely smartphonů Xiaomi a Poco, Honor a Realme. Nejlevnější Honor X8a pořídíte po patnáctiprocentní slevě už za 2 974 korun. Atraktivní model vyšší střední třídy Xiaomi 13T Pro vyjde na 12 742 korun, sleva je tedy opět patnáct procent.