Jak se očekávalo, špičkový smartphone už je ve velké slevě

17:01 , aktualizováno 17:01

LG to nemá snadné, sice má výborné přístroje, ale prodeje váznou. Proto se rychle dostávají do slev. Platí to i pro aktuální špičkový model G8s ThinQ. Plošné slevy pak nabízí po několik dnů i slavící Samsung. Třeba povedený Samsung S10e vyjde na 15 300 korun.