2024 jako rok skládaček. Možná se přidá Apple a Samsung se bude bránit

Skládací telefony jsou konstrukčně docela složitá zařízení. Mají ohebný displej, který je z logiky věci náchylnější k poškození. Obvykle je zde dost složitý kloub, u některých pak i druhý displej. Přesto se do tohoto segmentu trhu vrhají všichni významní výrobci. Důvod je prostý, zákazníci skládací telefony kupují a je to dnes jediný rostoucí segment trhu.

Na trhu existují dva druhy skládacích telefonů. Véčka a takzvané knížky. Véčka navazují na klasické telefony stejné konstrukce, otvírají se tedy na výšku. Druhá kategorie se otvírá na šířku a je to v podstatě nový typ mobilu. Véčka jsou jednoduše stylovky, mají slabší výbavu, i když stále většinou v intencích prémiové třídy. Jsou také levnější a představují zhruba 70 procent prodejů celé kategorie. Jen v Číně bude však situace zřejmě trochu jiná.

Skládací telefony ve formátu knížky existují ve dvou provedeních. Méně početná skupina, vlastně spíš okrajová, má ohebný displej vně, takže nepotřebují druhý. Mnohem početnější je druhá kategorie, která má ohebný displej uvnitř a potřebuje ještě vnější displej. Účel takových telefonů je, že v otevřeném stavu nabídnou displej ve velikosti malých tabletů, ale v zavřeném stavu jsou velké jako běžné smartphony. Dnes se už moc neliší ani tloušťka zařízení.

Jasným lídrem segmentu je Samsung, který aktuálně nabízí už pátou generaci svých skládaček Flip (véčko) a Fold (knížka). Jenže čínská konkurence po počátečním váhání generačně Samsung dohání. Důvod je prostý, čínské značky chrlí jednotlivé generace v kratších intervalech než Samsung, který s drží roční cyklus.

Třeba Honor během měsíce ukázal hned tři skládací telefony ve formátu knížky. Třetí generaci skládaček aktuálně ukázalo i Oppo, které roční cyklus aktuálně zkrátilo na deset měsíců. A tak dále, nové modely mají všechny důležité čínské firmy. S výjimkou Motoroly, která se soustřeďuje především na globální trhy a nabízí jen véčka, se většina čínských výrobců soustřeďuje především na skládačky ve formátu knížky. Třeba zmíněný Honor má mezi novinkami jak model s vnějším displejem, tak dva s vnitřním ohebným displejem.

Samsung na tuto smršť bude muset reagovat. Než představí šestou generaci svých modelů, tak dost pravděpodobně čínští konkurenti představí nástupce současných novinek. Pro Samsung naštěstí velká část modelů čínských značek neopustí čínský trh a když už, tak ceny ve světě nejsou rozhodně podbízivé.

Spekuluje se, že Samsung bude reagovat třetím skládacím modelem v nabídce. Tím by měla být jednodušší verze véčka Flip, která dostane přídomek FE. Zapadne tak do kategorie fanouškovských modelů, jako právě aktuální S23 FE. Technických ústupků by nemělo být mnoho, ale s cenou by se Samsung mohl na českém trhu přiblížit hranici 20 000 korun.

Taktika Samsungu je logická. Ve světě je větší zájem o véčka, primárně kvůli ceně, která se pohybuje na úrovni běžných prémiových smartphonů. Druhá kategorie knížek naopak patří mezi nejdražší telefony s cenou často na dostřel hranici 50 000 korun. V Číně je situace podobná, ale jelikož je tam cenová hladina často až o 50 procent nižší, tak i knížkové skládačky jsou relativně dostupné a je tedy o ně větší zájem.

V roce 2024 lze očekávat, že se na trhu objeví nižší desítky nových modelů. Jelikož se do skládaček pouští už i firmy, které se specializují na levné modely, je dost možné, že nejlevnější véčka se mohou v přepočtu přiblížit hranici 10 000 korun, ale to spíš v Číně. V Evropě by se mohly objevit modely okolo 15 000 korun. Tedy na úrovni vyšší střední třídy.

U skládaček typu knížka s nějakým zásadním poklesem cen počítat nelze. Nedává příliš smysl vymýšlet modely s ošizenou výbavou, trend je spíš opačný. I když z trojice novinek Honoru je jeden levnější alternativou hlavního modelu V2 a druhý je stylovkou také s nižší cenou (v rámci čínského trhu v přepočtu okolo 20 000 korun).

Do klubu skládaček by mohl přibýt i produkt od Applu. Ten na skládacích modelech pracuje už delší dobu, ale zatím si s představením dává na čas. Ve hře jsou dva přístroje. Prvním by měl být iPhone ve formátu knížky, i když lze předpokládat, že Apple může přijít v některých ohledech se specifickým řešením. Druhý produkt by měl být skládací iPad. Což by byl přístroj zatím bez konkurence. Podle různých zdrojů bychom se představení mohli dočkat příští rok na podzim nebo na jaře 2025.