Pokud chcete s mobilem vyčnívat, mít něco extra a nevadí vám za to pořádně utrácet, máme pro vás tři varianty. Respektive čtyři, když trochu uhneme s formátem. Nutno dodat, že za své peníze toho dostanete hodně a vždy rovnou dva displeje.
Autor: Profimedia.cz
Na výběr v nejvyšší kategorii smartphonů jsou tři aktuální přístroje (zleva): Motorola Razr Fold, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra a Honor Magic V6.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Všechny tři modely jsou skládačky ve formátu knížky. Což nikdy nebyly levné telefony, v dnešní době to jsou však hodně drahé telefony. Aktuálně žádné slevy a akce nejsou, takže samsung stojí od 54 tisíc korun (s výkupním bonusem lze pět tisíc ušetřit), honor vyjde na 51 500 Kč a nejlevnější je motorola za 47 500 Kč.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
V rámci kategorie nic jiného aktuálního na trhu není s jednou výjimkou, a tou je Samsung Galaxy Z Fold 8. Na fotce ho snadno najdete, je jiný. Jeho cena začíná na 48 990 Kč a stejně jako u příbuzného modelu Ultra lze ušetřit pět tisíc s výkupním bonusem.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Zde jsou všechny čtyři modely pohromadě. Široký a nízký Samsung Galaxy Z Fold 8 je sice také skládačka typu knížka (otevírá se podle vertikální osy), ale možná má blíž k véčkům. Respektive je to takový hybrid.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Nám se tento hybrid líbí, vlastně se nám zdá praktičtější. Ale u uživatelů skládaček jsme se často setkali s názorem, že je to spíš přerostlé véčko. Samsung hlásí silný zájem o tento nový model, tak je dost možné, že táhne spíš úplně nové zákazníky. Uvidíme, co s tím udělá za měsíc první skládací iPhone, který má mít stejný formát.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Všechny čtyři telefony mají vnější displej, přes který lze telefon prakticky plnohodnotně ovládat, ale hlavní předností je vnitřní displej přes obě poloviny telefonu.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
U trojice klasických knížkových skládaček má hlavní displej blízko čtvercovému formátu, Samsung Galaxy Z Fold 8 má formát 4:3 a na fotce je to dobře patrné. Pro video ideál, ale staromilci raději formát klasických skládaček.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Ty lze používat i takto polootevřené, některé aplikace to umějí využít.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Vnější displeje jsou o něco užší než u běžných smartphonů a jsou dost vysoké. Naopak zatím exotický Z Fold 8 má vnější displej o něco málo širší než třeba S26 Ultra, ale je podstatně kratší.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Za padesát tisíc budou chtít zájemci zcela jistě hodně muziky. Mnozí hlavně u fotoaparátu. Už z obrázku je vidět handicap menšího nového samsungu, který má hlavní foťák jen se dvěma snímači. Chybí mu teleobjektiv, což je u telefonu za 50 tisíc chyba. Ale asi se tam nevešel.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Zbylá trojice teleobjektiv má. Motorola prošla jako jediná testem DxO Mark, a ten její foťák hodnotí jako nejlepší mezi skládačkami. Což není nic extra, moc jich DxO Mark neotestoval. Podstatnější je, že Motorola Razr Fold získala v testu 164 bodů, je na děleném desátém místě absolutně. Což je skvělý výsledek.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Z našich zkoušení si netroufáme tvrdit, že by motorola měla lepší foťák než konkurenti. Celá trojice fotí dobře, nebo přesněji nadprůměrně. Samsung má největší rozlišení hlavního snímače (200 Mpix), ale zase nejnižší u teleobjektivu. Ten má u všech tří trojnásobné optické přiblížení.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Pokračujeme k rámečkům. Dnes se každý výrobce chlubí, jak má supertenké rámečky. Zde to na první pohled vypadá na remízu.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Ale když si telefony prohlédneme opravdu zblízka, tak vyniknou nejtenčí rámečky obou samsungů (oba telefony vlevo).
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Samsung má i nejmenší rýhu v ohybu displeje. Platí pro obě novinky této značky.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
A který je nejtenčí? Tento souboj byl i loni, letos se toho už moc neměnilo, protože o moc víc ztenčovat už nejde. Zleva: honor, motorola a samsung. Samsung je tmavý a tmavá zeštíhluje. V praxi je nejsilnější motorola, která má v pase 10,1 mm.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Samsung soupeřil s Honorem už u loňských modelů, letos se situace nemění. Pokud budeme brát nejtenčí místa složených telefonů, tak jeden má 8,9 mm a druhý 9 mm. V praxi nerozpoznatelný rozdíl. Silnější motorolu při přímém srovnání odlišíte, ale ty dva nikoliv.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Pro zajímavost, zde obě novinky s logem Samsungu. Dražší model Ultra je tenčí. Ale menší Z Fold 8 má zase nižší hmotnost 201 gramů, Ultra má 215 gramů.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Pro porovnání, u honoru záleží na typu použitého materiálu na zádech, ale zhruba je jeho hmotnost 220 gramů. Nejtěžší je motorola s 243 gramy.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
V případě vnitřních displejů má nejjemnější panel samsung, ale rozdíly jsou minimální. Podstatnější je maximální jas, kde dominuje motorola s lokální špičkovou hodnotou 6 200 nitů. U samsungu to je 3 000 nitů a u honoru 5 000 nitů. Běžně rozdíly nepoznáte, v extrému na přímém slunci je na tom motorola nejlépe.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Menší Fold 8 má technické parametry hlavního displeje jako jeho dražší Ultra příbuzný. Podstatnější je menší úhlopříčka 7,6 palce, ostatní trojice osciluje mezi 7,95 až 8,1 palce.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Pokud vás zajímá odolnost, tak IP48 zvládá celá trojice (čtveřice) a samsungy na této hodnotě končí. Motorola zvládá i IP49 – tedy tlakovou horkou vodu a jediný honor je i prachotěsný a wapku snese také (IP68/69).
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Výkon nemá cenu hodnotit, je stejný, celá trojice jede na silných čipech Snapdragon. Motorola na 8 gen 5, zbylá dvojice na 8 Elite gen 5. Rozdíl nepozorovatelný. Vlastně v dnešní době paměťové krize záleží na paměťové sestavě. Za výše uvedené základní ceny má motorola i honor sestavu 16 + 512 GB (jediná verze), samsung (oba Foldy 8) má v základu 12 + 256 GB.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
U samsungu sestava 16 + 512 neexistuje. Buď je 12 + 512 GB, pak modely stojí 53 990 a Ultra 58 990 Kč, nebo s operační pamětí 16 GB se pojí 1TB úložiště. Cena pak vyskočí na závratných 63 990 a 68 990 Kč u modelu Ultra. A to je už poněkud moc.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Přesto se zřejmě obě skládačky Samsungu budou prodávat nejlépe. Značka Samsung je v podstatě synonymem pro telefon s vnitřním ohebným displejem. Honor sice není žádným nováčkem, ale seděla by mu nižší cena. U Motoroly je to pak první pokus s knížkovou skládačkou, ale zase značka prakticky vymyslela véčka a měla i první moderní s ohebným displejem.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Pokud už jste takový telefon měli, tak si asi snadno vyberete podle vlastních preferencí. Dodejme, že samsungy už druhou generaci nepodporují dotyková pera, zbylá dvojice ano, a Motorola ho dokonce k telefonu jednu dobu dávala. Možná na nabídku ještě narazíte. U honoru se pak originální pero k tomuto modelu shání obtížně, to pro motorolu koupíte snadno, ale stojí přes dva tisíce.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Na závěr porovnání baterií. Samsung kapacitu stále zvedá a u modoelu Ultra je na 5 000 mAh (základní Fold 8 má baterii s kapacitou 4 800 mAh). Ale motorola má kapacitu 6 000 mAh, a honor dokonce 6600 mAh.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz