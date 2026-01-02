Jste ochotni u Applu riskovat? Skládací iPhone bude docela nekonvenční

Do premiéry je sice času ještě hodně a hodně, přesto letošní Vánoce opanovala maketa skládacího iPhonu. Ukáže se v září 2026 a pokud se ukážou současné informace přesné, tak to bude docela velké překvapení. iPhone Fold totiž bude vypadat zvláštně.
iPhone Fold - únik

iPhone Fold - únik | foto: Ice Universe

Samsung Wide Fold - únik
Samsung Wide Fold - únik
iPhone Fold - únik
iPhone Fold - únik
6 fotografií

První skládací iPhone by se měl představit společně s modelovou řadou iPhonů 18. Tedy, podle dřívějších úniků je z částí řady iPhone 18, protože Apple premiéry nových iPhonů od příští generace rozprostře vedle podzimu i do jara.

Takže v září 2026 by se měl ukázat skládací iPhone Fold, či jak se bude jmenovat a iPhony 18 Pro a Pro Max. Na jaře 2027 pak přijde řada na základní iPhone 18 a zřejmě i na odlehčenou verzi 18e a asi na další generaci tenkého iPhonu Air. Ale zrovna ten se může ukázat i na podzim. V tom se spekulace rozcházejí.

Nás však nyní bude zajímat skládačka, první pokud Applu s takto konstruovaným telefonem. A jelikož Apple do tohoto segmentu naskakuje hodně pozdě, asi jako poslední z významnějších i nevýznamných výrobců smartphonů, tak na to zřejmě půjde jinak.

Naznačují to úniky makety skládacího iPhonu (u známého únikáře Bena Geskina), kterému se zatím všeobecně říká nenápaditě iPhone Fold, ale zcela finální toto označení ještě není. Důležitější je, že telefon bude vypadat jinak než jiné skládačky (řeč je výhradně o telefonech ve stylu knížky, nikoliv o véčkách. Takový mobil zatím Apple asi nepřipravuje). Ty se drží v zavřeném stavu stylu běžných smartphonů, tedy s displejem s poměrem stran zhruba 21:9. První modely měly displej ještě víc protáhlý a užší.

To Apple má podle makety a dalších informací vsadit na poměr stran 4:3, tedy výrazně nižší a naopak širší přední panel, respektive přístroj v zavřeném stavu. Vliv to samozřejmě bude mít i na otevřený telefon, který bude mít přirozenější tvar než současné skládačky. Vlastně to vypadá, jako by se Apple inspiroval nejmenším iPadem a ten ohnul uprostřed.

Zajímavé pak je, že telefon bude i docela kompaktní. Přední displej má mít úhlopříčku jen 5,35 palce velkou, což by znamenalo, že by to v zavřeném stavu byl půdorysně jeden z nejmenších smartphonů na trhu. Takto malý displej Apple použil naposled u iPhonu mini, který kvůli nezájmu přestal vyrábět už v roce 2022. A i ten měl panel 5,4 palce.

Samsung Wide Fold - únik

iPhone Fold - únik

Po otevření by telefon měl mít displej s úhlopříčkou necelých 7,6 palce. Pro porovnání, aktuální Samsung Z Fold 7 má vnější displej s úhlopříčkou 6,5 palce a vnitřní s úhlopříčkou rovných 8 palců. Koncept Applu by na současném trhu těžko hledal přímou konkurenci. Podobně neobvyklý je Huawei Pura X, ale to je takový hybrid mezi véčkem a knížkovou skládačkou. A spíš doširoka byla koncipovaná také první skládačka Oppa s poměrem stran displeje 18:9. Ale to je vyloženě historický model.

Jenže Apple by v tom nemusel být sám, téměř identicky koncipovaný telefon plánuje i Samsung, jak uvádí únikář Ice Universe, který ač je z Číny, má ohledně Samsungu dost přesné informace. Samsung by mohl model nazvat Wide Fold a displeje by měl mít skoro stejné jako Apple: vnější 5,4 palce a vnitřní 7,6 palce. I zde by měl mít zavřený telefon poměr stran 4:3, respektive by to měl být poměr stran vnějšího displeje.

A jak je u Samsungu zvykem, skládačky uvádí v létě, v poslední době v první polovině července, takže by měl svoji širokotrupou skládačku uvést zhruba dva měsíce před Applem. Podle všeho spolu s klasickým modelem Fold 8.

2. ledna 2026

