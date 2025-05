Obyčejné mobily se v určitých kruzích stávají moderním a žádaným přístrojem. Především to má být mládež z generace Z (zhruba 1996 až 2010), tedy lidé, kteří se od mládí pohybují už ve světě moderních technologií. Tedy ve světě smartphonů. Jenže to se jim už zřejmě zajídá, a tak hlásí návrat k obyčejným telefonům. Celkově se o trendu digitálního detoxu hodně mluví. V únoru je dokonce už světový den bez mobilu.

Popravdě, trh toho moc nenabízí a pokud se tedy pustí do boje s nějakou moderní tlačítkovou Nokií, tak jim k tomu přejeme i hodně pevné nervy. A nebo se mohou těšit na nový tlačítkáč s příznačným jménem Sidephone. Jeho funkčnost by jim mohla vyhovovat, ale sami tvůrci tohoto telefonu a to včetně jeho názvu, tak radikální nejsou.

Sidefone má být bokovka, tedy druhý telefon, když se vám se smartphonem nechce tahat a nebo když si od něj chcete odpočinout. V propagačních materiálech výrobce vyzdvihuje, kolik času může majitel ušetřit, když bude primární smartphone užívat jen dvě hodiny denně a po zbytek dne si vystačí se Sidephonem.

Sidephone je kanadský projekt a zatím je ve fázi finálního vývoje. Zájemci o něj se mohou registrovat a následně by měli mít přednost při objednávkách. Cena už je známá, telefon bude stát 249 dolarů, v předobjednávkách snad i o něco méně. Pro obyvatele Evropské unie však bude nutné přičíst DPH, takže v případě Česka cenu odhadujeme na 6 700 korun.

To není málo, za stejné peníze dnes lze koupit opravdu parádně vybavený smartphone. Jenže když smartphone nechcete, tak se s vyšší cenou asi snadno smíříte. Další peníze pak bude snadné utrácet za hlavní vychytávku Sidephonu. A tou jsou výměnné klávesnice. Telefon má sice dotykový displej s úhlopříčkou 2,8 palce, ale ony klávesnice mají být hlavním benefitem telefonu.

Zatím výrobce naznačuje velmi zjednodušenou numerickou klávesnici, to když budete chtít jen volat. Další alternativou bude alfanumerická klávesnice, řekněme klasická pro tlačítkový telefon. Ale v nabídce mají být i QWERTY klávesnice nebo dokonce panel s herním ovladačem. Nebo panel, který imituje legendární ovladače hudebních přehrávačů iPod od Applu.

Co z toho bude reálně k dispozici, je otázkou a v případě klávesnic nejsou známé ani ceny. Telefon bude mít 4G konektivitu a zvládne většinu základních online funkcí, takže opravdu bude možné nechat primární smartphone doma a nebude to vyloženě internetový detox, jaký slibují jiné obyčejné mobily mířící právě na tuto vlastnost.

Sidephone má mít baterii s kapacitou 1 800 mAh, takže na příjmu by měl vydržet až osm dnů. Má i foťáček s rozlišením 12 Mpix a některé z přídavných klávesnic mají mít programovatelné klávesy. Mimochodem, klávesnice se připojují na konektor a k telefonu magnetem.

Snaha o mobilní detox přináší na trh víc přístrojů, které by to měly zajistit. Problém je, že jsou to malosériové výrobky za prémiové ceny. Takže vzbudí poprask, ale v reálu to tržně významné produkty nejsou. Většina zájemců o smartphonový či digitální detox tak musí sáhnout po běžně dostupném tlačítkovém telefonu.

Jenže jejich výběr je dnes slabý. Většinu představují přístroje pro seniory, pak je zde i dost pancéřovaných modelů, což je zase kategorie sama o sobě. A tomu zbytku vévodí telefony od HMD pod značkou Nokia. Mnohé z nich vás pak po pár dnech používání, svým menu a ovládáním, vrátí ke smartphonu.