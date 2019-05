Jiní zběsile odstraňují výřezy, tento špičkový model dostal rovnou dva

Jeden výřez, ten menší kapkovitého tvaru, je umístěný nahoře a je v něm kamera. Ten druhý a větší je na opačné straně a je v něm umístěné domovské tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů.

Takto nezvykle navržený telefon se jmenuje Aquos R3 a vytvořila ho japonská společnost Sharp. Mobily této značky se kdysi prodávaly v omezené míře i v Česku, smartphony ovšem na český trh zatím nedorazily. Ale Sharp se do Evropy již vrátil, některé modely lze zakoupit oficiálně třeba v Německu nebo v Polsku.

Je možné, že do prodeje se v Evropě dostane i tato novinka, ale třeba její předchůdce, loňský Sharp Aquos R2, se v Evropě neprodává. Do té doby si tak zájemce o neobvykle zkonstruovaný smartphone musí zajet do Japonska, kde se začne prodávat ještě v květnu.

Zajímavostí je, že tato tradiční značka má nového majitele. Sharp Corporation patří tchajwanskému gigantu Foxconn. Pod jeho taktovkou pak probíhá i výroba smartphonů. Trochu složitější je to třeba u televizí. Pro USA drží licenci na značku Sharp čínská společnost Hisense, v Evropě původně výrobu televizí odkoupila slovenská společnost UMC, aby následně většinu v této společnosti odkoupil Sharp. Bílé zboží pod značkou Sharp pak vyrábí turecký Vestel, který koupil na značku licenci.

Zpět k novince. Neobvyklý druhý výřez pro domovské tlačítko s integrovanou čtečkou otisků je sice zajímavá kreace, ale spíš indikuje neschopnost výrobce instalovat čtečku otisků přímo do displeje a neochotu ji dát na záda nebo na boční tlačítko. Je možné, že japonští zákazníci ji vzadu nebo na boku nechtějí. Tak nebo tak, Sharp Aquos R3 se díky tomu stává výjimečným přístrojem.

Celkový design je docela povedený, Sharp si na něm tradičně dává záležet. A vlastně to je i průkopník moderních bezrámečkových smartphonů. Jeho levný model Aquos Crystal byl před lety jedním z prvních modelů, který neměl po třech stranách displeje v podstatě žádné rámečky a třeba reproduktor měl rezonanční, integrovaný do displeje.

Novinka tak výrazná není, ošklivá ovšem také ne. Výbavu má velmi dobrou. Za pozornost stojí samotný displej, který má úhlopříčku 6,2 palce při rozlišení 2 560 x 1 440 pixelů a výjimečnou obnovovací frekvenci 120 Hz. Nezvyklý je i hlavní fotoaparát. Je dvojitý, ovšem jeden senzor je určený jen pro nahrávání videa a jeden pro fotografování. Výhodou je, že lze i při natáčení videa souběžně fotit. Video čip má rozlišení 20 Mpix, fotočip pak 12 Mpix. Přední kamerka má rozlišení 16 Mpix.

Aquos R3 využívá aktuálně nejsilnější procesor Snapdragon 855 a k tomu má jedinou paměťovou sestavu: 6 GB operační a 128 GB uživatelské paměti. Zklamáním je malá baterie, má kapacitu jen 3 200 mAh, výrobce však slibuje nízkou spotřebu, takže výdrž by měla být standardní, tedy jednodenní při plném vytížení. Telefon disponuje rychlonabíjením.

Cenu přístroje výrobce nezveřejnil a jelikož zatím není jasné, jestli se v Evropě vůbec bude prodávat, tak můžeme tento telefon považovat především za zajímavou raritu. Hitem trhu se jistojistě nestane.