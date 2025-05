Cesta k moderním smartphonům byla velmi spletitá a začala ještě před koncem minulého tisíciletí. K zapomenutým zařízením, která můžeme považovat za předchůdce moderních smartphonů, patří třeba i Seiko Epson 290g Locatio. Japonská specialita tehdy uměla to, co jiné přístroje až o řadu let později.