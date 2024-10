Nové top samsungy budou vypadat jako iPhony. Rámečky se jim zaoblí

Příští rok se opět dočkáme tři nových špičkových samsungů. Vedle základního modelu nebude chybět větší model Plus a vrcholem bude tradičně verze Ultra. Design se mírně pozmění podle současných trendů.

Dá se říci, že základní model a model Plus budou nápadně podobné novým iPhonům. Podle fotografie od únikáře Ice Universe budou rohy více zaoblené a boky budou už tradičně ploché. To vrcholný model Ultra nebude mít tak zaoblené rohy, ale oproti současnému hranatému modelu Galaxy S24 Ultra půjde o výraznou změnu.

Vrcholný model má mít displej stejně velký jako iPhone 16 Pro Max, tedy 6,9 palce. Minimální pak budou rámečky okolo displeje, mají být o 0,2 milimetru tenčí než u současné nabízené verze. Rozdíl je samozřejmě v průstřelu displeje, iPhony mají větší otvor v displeji pro senzor snímaní obličeje.

Základní model a verze Plus by měly dostat vlastní procesory Exynos. Tedy bylo by to logické. Jenže Samsung má v posledních letech s vlastními čipy problémy a tak se objevují informace, že nový čip Exynos 2500 nemusí být včas připraven pro nasazení. Proto by oba modely mohly dostat zcela nové procesory Mediatek Dimensity 9400, což by pro zákazníky byla výhra. Dimensity 9400 je totiž extrémně výkonný procesor, který utekl všemu ostatnímu na trhu.

Samozřejmě je také možné, že jako letos nebudou mít S25 a S25 Plus stejné čipy na všech trzích. To však zřejmě jen v případě, že budou vlastní Exynosy 2500 připravené. Vcelku jasno je u vrcholného S25 Ultra. Ten by měl dostat chystaný Snapdragon 8 gen 4 od Qualcommu, který by měl být představený na konci října. Možná se však tento čip bude jmenovat jinak a to Snapdragon 8 Elite.

Jiné zásadní změny se neočekávají, Samsung zřejmě bude inovativnější u skládaček, kde má nyní obrovskou konkurenci u čínských značek. Ale jejich premiéra proběhne tradičně až v létě příštího roku.

Fotoaparáty nových samsungů toho mnoho nového přinést nemají. Samsung se má u novinek soustředit na software. Nové top samsungy dostanou jako první nové zcela přepracované uživatelské prostředí One UI 7 postavené na Androidu 15. Samsung bude více vsázet na umělou inteligenci, jejíž nové prvky novinky přinesou.