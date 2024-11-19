náhledy
Samsung oficiálně představil trojskládačku, tedy smartphone se dvěma klouby, který se složí na třetinu. Vypadá výborně, a především to není přímá kopie Huaweie Mate XT, koncepce je trochu jiná. Dostupnost bude všelijaká, cena by nemusela být úplně šokující.
Autor: Samsung
Nutno dodat, že Samsung není inovátorem, Huawei představil první trojskládačku už před více než rokem a od září nabízí její inovovanou verzi Mate XTs (zde na obrázku). Huawei je pod americkým embargem, takže velká část jeho produktů je určená primárně či výhradně pro domácí trh. A trojskládačky patří právě do této kategorie.
Autor: Huawei
Původní Mate XT jsme si mohli vyzkoušet už loni na podzim v Číně. K vidění tehdy byla výhradně ve značkových vlajkových prodejnách Huaweie, v běžné síti nikoliv. Mimo Čínu je telefon nabízený za horentní sumy okolo 90 000 Kč, přitom jeho využitelnost je velmi omezená.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Co je podstatné, je konstrukce. Huawei pro Maty XT a XTs připravil koncepci s jediným desetipalcovým displejem, telefon se skládá do tvaru písmene Z, takže třetina hlavního displeje slouží v zavřeném stavu jako displej vnější.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Samsung Z TriFold se do tvaru písmene Z neskládá. Prostřední zadní část nese vnější displej, levá pak fotoaparáty. A ta pravá se skládá úplně dovnitř.
Autor: Samsung
Design je naprosto minimalistický, proti zdobnosti Huaweie působí na firemních fotkách trojskládačka Samsungu jako telefon bezejmenné značky. Což nemusí být nutně na škodu.
Autor: Samsung
Na reklamním materiálu je vidět rozmístění obou displejů. Vnější má úhlopříčku 6,5 palce a vnitřní je desetipalcový. Což je stejná hodnota jako u Huaweie.
Autor: Samsung
Oba klouby telefonu se sice ohýbají na stejnou stranu, ale nejsou stejné. S ohledem na styl zavírání je jeden kloub širší a to u té krajní části, která se zavírá úplně dovnitř (ta bez foťáku na zádech).
Autor: Samsung
Deset palců je už pořádná úhlopříčka a v rozloženém stavu je trojskládačka už plnohodnotný pracovní nástroj. Jak je to u Samsungu s vyhlazením ohybů displeje v kloubech, nevíme. Na propagačních obrázcích rýhy patrné (logicky) nejsou...
Autor: Samsung
Možnosti využití ohromného displeje jsou různé, ale oproti koncepci huaweie, který lze používat i jen s dvěma třetinami displeje, trojskládačka Samsungu může být buď zavřená, nebo plně otevřená. U huaweie je však větší riziko poškození displeje v otevřeném stavu.
Autor: Samsung
Možná lze Samsung používat i v režimu, kdy nejsou krajní části plně otevřené. Pak by mohl simulovat zahnutý monitor.
Autor: Samsung
Když budeme porovnávat rozměry, tak nový Samsung je v zavřeném stavu o něco vyšší než Huawei, ale méně široký a na tloušťku jsou na tom oba telefony téměř stejně: huawei 12,8 mm, samsung 12,9 mm. S ohledem na to, že samsung má druhý displej, tak je to výborná hodnota.
Autor: Samsung
I v otevřeném stavu platí, že je samsung o trošičku vyšší. Podobná je i hmotnost, samsung má 309 gramů, huawei 298 gramů (obě verze huaweie jsou v tomto směru stejné).
Autor: Samsung
Huawei má mnohem vyšší rozlišení hlavního displeje: 2 232 × 3184 pixelů, samsung má 1 584 × 2 160 pixelů. Vnější panel je u obou (U huaweie je to třetina hlavního panelu) FHD+ rozlišení.
Autor: Samsung
Výkon Z TriFoldu zajišťuje špičkový Qualcomm Snapdragon 8 Elite, což je mnohem modernější čip než Kiriny 9010 a 9020 u čínského konkurenta. Samsung bude nabízet dvě paměťové verze telefonu. U obou je 16 GB operační a na výběr 512 GB nebo 1 TB uživatelské paměti.
Autor: Samsung
Sestava foťáku se skládá z 200Mpix hlavního snímače, 10Mpix teleobjektivu s trojnásobným přiblížením a 12Mpix širokoúhlého objektivu. První dva mají optickou stabilizaci. Huawei má v principu obdobnou sestavu, ale teleobjektiv má až 5násobné přiblížení. Hlavní snímač má pak nižší rozlišení.
Autor: Samsung
Telefon má i selfie kamerku s rozlišením 10 Mpix u hlavního displeje a druhou u vnějšího displeje se stejným rozlišením, ale menším úhlem záběru.
Autor: Samsung
Samsung Z TriFold
Autor: Samsung
Huawei do svých trojskládaček dává Si/C články s kapacitou 5 600 mAh. Samsung zřejmě používá klasické baterie, ale se stejnou kapacitou. Maximální nabíjecí výkon kabelem je 45 W a bezdrátově to je 15 W.
Autor: Samsung
Samozřejmostí jsou stereofonní reproduktory a další obvyklá výbava: wi-fi 7 nebo bluetooth 5.4.
Autor: Samsung
Samsung Z TriFold se začne prodávat během prosince na domácím jihokorejském trhu v přepočtu od 50 000 Kč. To není tak strašné, mohlo by to znamenat cenu v Česku okolo 60 000 korun. Jenže s dostupností to bude horší než špatné.
Autor: Samsung
Samsung v tiskové zprávě uvádí dostupnost vedle domácího trhu výslovně v Číně, na Tchajwanu, v Singapuru, v Arabských Emirátech a v USA. O Evropě ani slovo. Navíc se zákulisně hovoří o velmi nízkých dodávkách, minimálně z počátku prodejů.
