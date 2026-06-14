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Vypálí Samsung Applu rybník? Může ho předběhnout u nejočekávanějšího iPhonu

Jan Matura
Samsung na léto chystá velké představení novinek. A tradičně půjde o skládací telefony. Novinek bude víc a v řadě Z Fold 8 rovnou dvě. Což se tak nějak očekávalo, ale s blížícím se termínem akce se ukazují velmi zajímavé vlastnosti obou novinek. Budou dost odlišné.
Maketa Samsungu Z Fold 8 Wide

Maketa Samsungu Z Fold 8 Wide | foto: Ice Universe

Maketa Samsungu Z Fold 8 Wide
Maketa Samsungu Z Fold 8 Wide
Huawei Pura X Max
Model možné podoby chystaného ohebného iPhonu vytištěný na 3D tiskárně
35 fotografií

Akce by se měla uskutečnit v druhé půlce července a Samsung na ní tradičně ukáže nová véčka a knížkové skládačky. Véčka byla už loni dvě, letos budou i dvě knížkové skládačky. A na ty se soustředí pozornost celého mobilního světa.

Jeden model se drží tradice, co se koncepce, vzhledu a rozměrů týče. Prostě klasická knížková skládačka. Ale ten druhý se vymyká zaběhlým pravidlům a může za to chystaný iPhone (18) Ultra, který přijde na trh při tradičním představení nových iPhonů v září. To by měla být první skládačka Applu a už hodně dlouho se prakticky ví, že bude mít netradiční poměr stran. V zavřeném stavu bude nižší a širší, v otevřeném by poměr stran měl být 4:3.

Současné skládačky jsou v zavřeném stavu podobné klasickým smartphonům s tím, že jsou spíš užší. Po otevření tak dostaneme spíš čtvercový displej. Apple by to měl změnit a jak to tak vypadá, konkurence s tím přijde ještě dřív. Huawei už ukázal model Pura X Max a Samsung bude druhý. Oba modely se drží toho, čím by měl Apple překvapit. Tedy neobvykle širokým a nízkým tělem.

Samsung by měl tento model pojmenovat Z Fold 8 Wide a bude to základní knížková skládačka pro letošní rok. Hierarchicky a výbavou bude pod druhým modelem, který by sem měl jmenovat Z Fold 8 Ultra (podobnost s chystaným iPhonem asi nebude náhodná). Dostane lepší výbavu a bude dražší.

Toto rozdělení je logické. Samsung nechce a nemůže riskovat. Takže levnější základ připadne novému a netradičnímu modelu, klasika bude tím top modelem značky. Příklad, že risk se nevyplácí, si Samsung prožil loni. Po vzoru chystaného tenkého iPhonu Air představil ve značném předstihu model S25 Edge. A byl to propadák. Takže vsadit vše na neobvyklou novinku by se nemuselo vyplatit.

Široká skládačka by uspět mohla, vlastně by ten koncepční faktor mohl být úspěšný. Ale to ukáže až čas. V každém případě únikáři v čele s Ice Universe hlásí, že telefon má být extrémně lehký. Hodnoty se motají kolem 200 gramů, což je na skládačku opravdu málo. Výbava nebude úplně top, třeba foťák bude zřejmě jen dvojitý. Hlavní displej by měl mít úhlopříčku 7,6 palce, vnější pak jen 5,4 palce.

Ale Wide rozhodně nebude nějaká levná verze skládačky. To určitě ne, jen by se základní verze mohla vejít pod 35 tisíc korun. To špičkový model Ultra asi bude začínat nad hranicí 40 tisíc korun. Také má být lehký, tentokrát okolo 215 gramů. Tělo bude stejně jako u loňského Z Fold 7 velmi tenké, spekuluje se, že v otevřeném stavu by mohly jednotlivé půlky mít v pase jen 4,1 mm.

Přitom baterie se má zvětšit na 5 000 mAh, což není špatné. Loňský Z Fold 7 má článek s kapacitou 4 400 mAh a chystaný Wide by měl mít kapacitu baterie okolo 4 800 mAh. To jsou na Samsung slušná čísla a navíc by vyšší model měl zvládat 45W nabíjení.

Naopak, kdo se těšil na v Evropě nedostupnou trojskládačku Tri Fold, tak té se v nové podobě zřejmě teď v létě nedočkáme. Třetí novinkou bude véčko Z Flip 8 a možná i jeho levnější verze FE.

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