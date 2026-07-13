náhledy
V rámci předprodejů je nový Samsung Z Fold 8 třikrát úspěšnější než loňský model Z Fold 7. Nutno dodat, že je to poněkud jiný přístroj, ale i tak Samsung zjevně trefil jackpot. Nám se telefon velmi líbí, máme k němu jen dvě výhrady.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Z Fold 8 je sice knížková skládačka, ale v jiném formátu, než jak byly konstruované knížkové skládačky doposud. Zavřený telefon je nižší a širší, v otevřeném stavu má poměr stran 4:3. Což se nám zdá praktičtější.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Zde je to velmi dobře patrné. Novinka je třetí zleva, první zleva je Motorola Razr Fold, následuje nový Samsung Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 a vpravo je Honor Magic V6.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Zde stejná sestava, jen přední stranou nahoru
Autor: Mobil.iDNES.cz
A ještě jeden pohled, tentokrát na otevřené telefony a jejich displeje. Vespod je právě novinka s displejem na výšku, což je vcelku praktický formát na oblíbená videa nebo fotky na sociálních sítích.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Nový formát lidi zaujal, takže Samsung hlásí třikrát větší předprodeje než u loňského modelu Fold 7. Což přímý předchůdce není, na něj navazuje letošní Z Fold 8 Ultra. Zajímavé je, že loňský Z Fold 7 měl poprvé velmi tenkou konstrukci, a byl tím pádem zajímavou novinkou. O to je úspěch letošního širšího Foldu 8 výjimečnější.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Server 9to5google zveřejnil i údaje za USA, což je pro Samsung jeden z nejvýznamnějších trhů. A tam byly předprodeje meziročně o polovinu vyšší. Navíc aktuálně váznou dodávky a obvyklá čekací doba při objednání na webu výrobce nebo na Amazonu je okolo 14 dnů. Nedostatek zásob mají i tamní operátoři.
Autor: Mobil.iDNES.cz
V Evropě je situace klidnější, třeba v Česku jsou u prodejců k dispozici všechny paměťové verze a vybírat lze i z různých barev. V domácí Koreji (pro Samsung) je to horší, některé verze jsou nedostatkové. Tamní agentura Yonhap uvedla, že celá letošní řada skládaček si v Koreji připsala 1,44 milionu předobjednávek, čímž překonala rekord Notu 10 z roku 2019 s 1,38 milionu předobjednávek. Jarní řada S26 pak měla 1,35 milionu předobjednávek.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Korejské zdroje uvádějí, že na některé kombinace paměti a barvy krytu se může čekat až tři týdny. Celkově pak platí, že letos se Samsungu s novými modely daří, což může být i reakce na globální paměťovou krizi. Z té zatím nejlépe vychází právě Samsung a také Apple. Ten představí v září telefon velmi podobného formátu jako Z Fold 8.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Výhodou novinky jsou nejenom kompaktnější rozměry, ale i nízká hmotnost pod 200 gramů. Vlastně dnes už zákazník nemusí přemýšlet, jestli to není moc velké, těžké a neohrabané.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Hlavní nevýhodou je vysoká cena. Základ vyjde na téměř 50 tisíc Kč, ušetřit lze bonusem při výkupu starého zařízení, ale to jsou vzhledem k ceně spíš drobné. Nutno dodat, že knížkové skládačky jsou obvykle ještě dražší, aktuálně přes 50 tisíc stojí jak nový Z Fold 8 Ultra, tak Honor Magic V6. Motorola Razr Fold pak stojí prakticky stejně jako Z Fold 8, jen dostanete větší paměť.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Vlastně prodejní úspěchy a zájem zákazníků je tak trochu překvapující, protože s ohledem na cenu má telefon relativně slabou sestavu fotoaparátu. Chybí teleobjektiv, což je u tak drahého telefonu na pováženou. Jiné skládačky knížkového formátu ho mají.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Naopak formát se nám líbí čím dál tím víc. Na šířku je to dobré na sledování videí, mobilní web je zbytečně roztažený. Ale pro práci lze displej rozdělit i na tři části. Vyhovuje nám i o něco menší velikost hlavního displeje, úhlopříčka 7,6 palce je ideální.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Na výšku je to také fajn, ale opět, mobilní web je i zde zbytečně roztažený. Pokud máte doma starší menší tablet, tak si to můžete zkusit, vlastně je to dost podobné.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Líbí se nám minimální rýha displeje, běžně je neviditelná. Otázkou je, jak dlouho to tak vydrží.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Klasické knížkové skládačky mají v otevřeném stavu téměř čtvercový formát. Jsou to prostě dva zúžené smartphony vedle sebe.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Nový Z Fold 8 je širší o dost, je o málo širší než třeba docela velký Samsung S26 Ultra. Pro ovládání zavřeného telefonu to však podle nás nevadí, vlastně je to příjemnější.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Pokud vás telefon láká, vyzkoušejte si to. Setkali jsme se i s negativními názory, dost lidí prostě skládačky nechce. Někteří se stále bojí komplikovaného mechanismu a výdrže displeje, další pak velký displej vůbec nepotřebují.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Myslíme si, že Fold 8 a nadcházející iPhone Ultra mohou být spouštěčem trendu širších a nižších mobilů. A nemyslíme skládačky, ale klasické obyčejné mobily. Uvidíme, kdo to zkusí první.
Autor: Mobil.iDNES.cz