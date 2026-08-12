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Samsung má prodejní trhák, v mnoha zemích je vyprodaný. Takový úspěch se nečekal

Jan Matura
Samsung Z Fold 8 Londýn Samsung Z Fold 8 Samsung Z Fold 8 Samsung Z Fold 8 Samsung Z Fold 8 Samsung Z Fold 8 Londýn Samsung Z Fold 8 Londýn Samsung Z Fold 8 Londýn Samsung Z Fold 8 Samsung Z Fold 8 Samsung Z Fold 8 Londýn Samsung Z Fold 8
V rámci předprodejů je nový Samsung Z Fold 8 třikrát úspěšnější než loňský model Z Fold 7. Nutno dodat, že je to poněkud jiný přístroj, ale i tak Samsung zjevně trefil jackpot. Nám se telefon velmi líbí, máme k němu jen dvě výhrady.

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