Na první pohled i dotyk dost divné, řeknete si. Ale s přibývajícím časem se nám koncepce nového Samsungu Z Fold 8 líbí víc a víc. V zavřeném stavu to není zase tak o moc větší než véčko, v otevřeném nám zase víc vyhovuje poměr stran. Ale není to definitivní, chce to víc času.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Nízký a široký, takový je první dojem z nové skládačky Samsungu. A není to nějaký výstřelek do tmy. Stejně koncipovaný má být první skládací iPhone, který se očekává v září. A podobný tvar má už prodávaný Huawei Pura X Max.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Zde je pro porovnání Huawei Pura X Max. Ten se už prodává, ale jen v Číně.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
A tady je očekávaný iPhone, zřejmě s označením Ultra, v podobě makety z 3D tiskárny. Premiéru by měl mít letos v září.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Samsung pro nový model nezvolil žádné specifické označení, je to prostě základní skládačka v osmé řadě Fold. Na to pozor, při vyhledávání to může leckoho zmást. Klasicky tvarovaný aktuální Fold, na fotce telefon vpravo, je model Ultra.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Klasický Fold, tedy dnes ten Ultra, má v zavřeném stavu zhruba formát klasického smartphonu, zcela nový model je zcela svébytný. Rozdíl je na fotografii dobře patrný.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Designový jazyk je stejný, tady se Samsung vyhnul jakýmkoliv specialitkám. Celkově jsou obě skládačky velmi decentní a jejich fotomoduly nejmenší a nejméně rušivé.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Po otevření má klasický Fold 8 Ultra displej (8 palců) spíš do čtverce, menší model má poměr stran 4:3 při úhlopříčce 7,6 palce. Je to blíž běžnému notebooku.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Po mechanické stránce si jsou oba modely rovné. Mají nové titanové klouby a minimální - téměř neznatelnou - rýhu v ohybu displeje. V tomto směru budou mezi nejlepšími na trhu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Telefon lze mít pootevřený, kloub drží. Lze tak z telefonu udělat miniaturní notebook, nebo pro pamětníky: moderní verzi komunikátoru od Nokie.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Vlastně nejkontroverznější bude vnější displej a používání telefonu v zavřeném stavu. Panel má úhlopříčku 5,5 palce, což je dnes extrémně malá hodnota. A displej je logicky poměrně krátký. Zatím se nám to líbí, ale finální hodnocení teď určitě vydávat nechceme.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
V otevřeném stavu naopak formát 4:3 kvitujeme, je to přirozenější než formát dvou klasických smartphonů vedle sebe. Pro sledování videí a filmů je toto rozhodně lepší volba.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Zpracování je perfektní, ostatně u telefonu za 50 tisíc nic jiného čekat nelze. Telefon plní normu IP48, takže tradičně pozor na prach, ale pád do čisté sladké vody by mu uškodit neměl.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Základní Fold je silnější než verze Ultra, která se dostala pod devět milimetrů tloušťky. Zavřený má v pase necelý centimetr, ale působí jako velmi tenký telefon.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Přestože telefon není žádný plasťák, má hliníkový rám a skleněné panely, tak hmotnost je velmi nízká. Výrobci se jí podařilo dostat pod 200 gramů, což je fantastické.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
U hardwaru je zde jeden větší ústupek, který může část potenciálních klientů odradit. Najdeme ho u fotoaparátu, kde jsou jen dva snímače.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Chybí teleobjektiv, který model Ultra má, stejně jako byl u předchozích Foldů. Zde je to jasně patrné, jinak je design fotomodulů u obou letošních Foldů stejný.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Foťák sestává z hlavního a širokoúhlého snímače, oba s rozlišením 50 Mpix. Hlavní pak má samozřejmou optickou stabilizaci.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Telefon umí nahrávat dvěma kamerami současně. Jsou zde celkem dvě selfie kamerky, u vnějšího i hlavního displeje. Obě s rozlišením 10 Mpix.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Procesor je zde nejvýkonnější možný, tedy Snapdragon 8 Elite gen 5 for Galaxy. Paměťové verze budou tři: 12+256 GB, 12+512 GB a 16 GB + 1 TB. Tady se nešetřilo.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Baterie má kapacitu 4 800 mAh. Po drátu je maximální nabíjecí výkon 45 W, bezdrátově 25 W.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Displej má maximální jas 3 000 nitů, rýha v ohybu je minimální, běžně se jí nevšimnete. Panel je typu LTPO AMOLED 2X s maximální obnovovací frekvencí 120 Hz.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Telefon podporuje wifi 7 a bluetooth je ve verzi 5.4. Snímač otisků prstů je v bočním vypínacím tlačítku.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Asi nejkontroverznější na této novinkce bude cena. Telefon startuje na částce 48 999 Kč, další dvě verze vyjdou na 53 999 Kč a vrcholné provedení bude stát 63 999 Kč.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Cenu lze snížit bonusem při výkupu starého zařízení. Základní bonus je 5 000 korun, když to bude nějaká starší skládačka od Samsungu, tak bude sleva činit dokonce 10 000 Kč. Pak už ty ceny tak dramatické nejsou, ale ne každý má co odprodávat.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Za recenzi dostanete od Samsungu dárek, buď vysavač nebo sluchátka. A službu Samsung Care+ pak dostanete na tři měsíce zdarma.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Všechny cenové nabídky a bonusy platí do 8. srpna, kdy končí předobjednávky. Pak jde telefon do prodeje. Ale k vyzkoušení bude v prodejnách okamžitě.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz