Samsung chystá novinku s obrovskou pamětí. Je to výjimečná věc

Velikost vnitřní paměti smartphonů se neustále zvětšuje. Ještě před pěti lety měly základní specifikace špičkových modelů vnitřní paměť 64 GB, dnes je to dvojnásobek a velmi často tyto přístroje nabídnou v základu dokonce 256 GB paměti. Ale tím standardní nabídka končí. Větší úložiště na českém trhu nabízí jen Apple, ten má 512GB úložiště u všech aktuálních modelů a jeden jediný model Samsungu, a to S22 Ultra.

Zcela výjimečně narazíme na ještě větší 1TB paměť. Tu aktuálně mají jen iPhony Pro a Pro Max v cenách od 40 500 Kč do 44 990 Kč. V případě verze Pro Max je rozdíl mezi touto nejdražší variantou a základní s 128 GB paměti výrazných 14 tisíc korun. Což je suma, za kterou můžete mít slušný telefon střední třídy nebo základní iPhone SE 2022.

Další značky aktuálně na českém trhu telefon s 1TB pamětí nenabízejí. Historicky to byl zřejmě jediný přístroj, a to Samsung S10+, který v době uvedení na trh (jaro 2019) stál 42 tisíc korun. V následujících řadách S20 a S21 Samsung tak velkou paměť už nenabídl, vrátil se k ní až u letošního S22 Ultra. Ale taková varianta se na českém trhu neprodává.

To by se mohlo změnit s příchodem modelu Z Fold 4, který by měl Samsung představit v srpnu. Alespoň to tvrdí poslední úniky informací o této novince. Vrcholný skládací samsung je sám o sobě drahé zboží, loňský model Z Fold 3 s 512GB pamětí startoval na ceně 48 990 Kč. Cenu za větší paměť odhadujeme okolo 55 tisíc korun, což odpovídá informacím z úniků, podle kterých by telefon měl v USA s 1TB pamětí stát 2 tisíce dolarů.

Výhodněji velkou paměť nabízí levnější modely

Zákazníci větší paměť chtějí, protože multimédia zabírají hodně paměti a nejčastějších 128 GB už leckomu nemusí stačit. Navíc velká část špičkových modelů už dnes nemá slot na paměťové karty, takže paměť v přístroji zvětšit nelze a je nutné využívat vzdálená úložiště a nebo se uskromnit.

Paradoxně u levnějších telefonů slot na paměťové karty zatím zůstává a rozšíření paměti tímto způsobem není příliš nákladné. Pokud telefon podporuje karty s kapacitou 512 GB nebo 1 TB, tak to představuje náklad zhruba 1 500 až 3 500 korun. To je méně, než kolik se připlácí za adekvátně větší paměť u prémiových telefonů. Samozřejmě vnitřní paměť je nákladnější a má nepochybně výhody před paměťovou kartou, ale částečně dělá rozdíl v ceně marketing.