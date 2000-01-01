náhledy
Asi nejméně nápadná letní novinka Samsungu. Nové véčko nedostalo od sudiček zrovna dobře naloženo. Ale taková je současná realita a bude zajímavé sledovat, jak se této novince bude dařit. Může to být indikátor celého trhu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Zde jsou tři skládací novinky z londýnské premiéry. Vzadu jasně rozpoznatelný Fold 8 Ultra, vedle něj hybridní menší Fold 8 a vpředu napůl rozevřené véčko Flip 8. A právě této novince se nyní budeme věnovat.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Véčka to mají dnes těžké. Koncepce tohoto přístroje se dostala na pomyslný technologický vrchol a hledat další inovace je obtížné či možná nemožné. Vlastně je dost možné, že vývoj bude směřovat k většímu přístroji kterým je Z Fold 8. Kde je pro inovace více prostoru.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Klasická véčka mají ustálenou velikost, kterou kvůli ergonomii nelze nějak zásadně měnit. A velikost určuje hardwarové možnosti. To třeba má vliv na fotoaparát, který zřejmě nikdy nebude úplně špičkový. Což by asi tak nevadilo, kdyby se cena véček postupně snižovala. Jenže trend je dnes opačný.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Flip 8 je špičkové véčko bez kompromisů. Jenže je zároveň dost podobné loňské sedmičce a je podstatně dražší. Flip 7 lze dnes koupit v akci už od 19 990 Kč, novinka začíná na 31 990 Kč a i se všemi možnými slevami se nedá dostat pod 27 000 korun.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Nový Flip má skvělý vnější i vnitřní displej a má dvojitý fotoaparát v obvyklé sestavě hlavního a širokoúhlého snímače. Hlavní snímač má rozlišení 50 Mpix a optickou stabilizaci.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Širokoúhlý disponuje snímačem s rozlišením 12 Mpix. Což je na telefon za 32 000 poněkud slabá sestava. Ano, do véčka se toho víc nedostane, ale tak to prostě je. Sestava je stejná jako loni, vylepšení jsou primárně softwarová.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Stejné jsou mezigeneračně i displeje, alespoň ten vnější určitě. Má úhlopříčku 4,1 palce, téměř čtvercový poměr stran a je výborný. Navíc Samsung se poučil a tentokrát lze přes vnější displej ovládat už kde co. Což byl u dřívějších modelů velký nedostatek.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Hlavní displej má úhlopříčku 6,9 palce a FHD+ rozlišení. Oproti panelům běžných smartphonů je spíš o trochu užší a je delší. Tím, že si lze telefon přiohnout však s dosahem žádný problém.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Telefon lze používat i v polootevřeném stavu, speciálně fotoaparát je tomu přizpůsobený. Můžete ho držet jako kamkordér, záleží na vašich preferencích. Maximální jas displeje je 2 600 nitů, což je dnes v kategorii prémiových telefonů lepší průměr.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Ač telefon vypadá skoro stejně jako loňský Flip 7, tak stejný úplně není. Je tenčí, v otevřeném stavu to je o čtyři desetiny milimetru z 6,5 na 6,1 mm. U zavřeného o šest desetin z 13,7 na 13,1 mm.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Nižší je i hmotnost, kterou Samsung dokázal stáhnout z 188 gramů na 180 gramů.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Telefon pohání firemní čip Exynos 2600, což je novější čip než u loňského modelu. Operační paměť je 12 GB vždy, uživatelská může být 256 nebo 512 GB.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Telefon má stereofonní reproduktory, wifi 7, bluetooth 5.4. V tomto směru je to přístroj špičkových parametrů.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Baterie zůstává na kapacitě 4 300 mAh, takovou měl už loňský Z Flip 7. Nezměněný je i maximální nabíjecí výkon 25 W po drátu a 15 W bezdrátově.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Další vylepšení jsou softwarová, povětšinou se vztahují k možnostem vnějšího displeje.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Telefon se začne prodávat 7. srpna, do té doby probíhá předprodej. V jeho rámci lze ušetřit 2 500 nebo 5 000 korun při výkupu starého mobilu. Vyšší částka platí při odevzdání staré skládačky od Samsungu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Telefon stojí v základní variantě 31 999 Kč, s větší pamětí pak 36 899 Kč. Další nové skládačky jsou ještě dražší, model Fold 8, to je ten zcela nový koncept, stojí od 48 999 Kč a Z Fold 8 Ultra startuje na částce 53 999 Kč. Výkup zde také ceny snižuje a u všech přístrojů dává Samsung dárek za recenzi.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz