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Krásný mobil, ten se bude líbit hlavně ženám. Ale jedna věc je vytočí

Jan Matura
  9:09
Samsung Galaxy Z Flip 8 Ohebné novinky Samsung Galaxy Fold a Flip (léto 2026) Samsung Galaxy Z Flip 8 Samsung Galaxy Z Flip 8 Samsung Galaxy Z Flip 8 Samsung Galaxy Z Flip 8 Samsung Galaxy Z Flip 8 Samsung Galaxy Z Flip 8 Samsung Galaxy Z Flip 8 Samsung Galaxy Z Flip 8 Samsung Galaxy Z Flip 8 Samsung Galaxy Z Flip 8
Londýn (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) - Asi nejméně nápadná letní novinka Samsungu. Nové véčko nedostalo od sudiček zrovna dobře naloženo. Ale taková je současná realita a bude zajímavé sledovat, jak se této novince bude dařit. Může to být indikátor celého trhu.

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