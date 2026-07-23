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Tyto aplikace jste milovali, dnes už jsou pryč. Nezapomněli jste na ně?
Nabídka aplikací pro mobily se neustále mění a vyvíjí a občas se stane, že některá služba prostě zmizí, zruší se nebo je nahrazena něčím úplně novým. Sestavili jsme pomyslný aplikační hřbitov těch,...
KVÍZ: Víte co znamená, když máte v kapse pádlo, banán nebo žiletku?
Se slangovými výrazy souvisejícími s mobily a jinou mobilovou hantýrkou se potkáváme prakticky pořád. Mobil je totiž něco, co používáme téměř všichni, a to denně. Rozumíte následujícím výrazům i vy?
Budou se vám líbit? Nové chytré hodinky od Samsungu nejsou tuctovky
Dvojice nových modelů chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch 9 a Watch 2 Ultra láká na nový čip, větší baterie a důraz na sledování zdraví uživatele. Jedny se hodí pro příznivce stylových modelů,...
Nesplachujte zbytečně peníze do záchodu. Novinky se vůbec nemusejí vyplatit
Ceny elektroniky včetně mobilů letí nahoru. Na trhu jsou však stále v prodeji mnohé loňské modely. Nejsou ekonomicky výhodnější volbou? Většinou totiž nemají výrazně horší výbavu, rozdíly jsou často...
Krásný mobil, ten se bude líbit hlavně ženám. Ale jedna věc je vytočí
Londýn (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Asi nejméně nápadná letní novinka Samsungu. Nové véčko nedostalo od sudiček zrovna dobře naloženo. Ale taková je současná realita a bude zajímavé sledovat, jak se této novince bude dařit. Může to být...
Budou se vám líbit? Nové chytré hodinky od Samsungu nejsou tuctovky
Dvojice nových modelů chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch 9 a Watch 2 Ultra láká na nový čip, větší baterie a důraz na sledování zdraví uživatele. Jedny se hodí pro příznivce stylových modelů,...
Krásný mobil, ten se bude líbit hlavně ženám. Ale jedna věc je vytočí
Londýn (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Asi nejméně nápadná letní novinka Samsungu. Nové véčko nedostalo od sudiček zrovna dobře naloženo. Ale taková je současná realita a bude zajímavé sledovat, jak se této novince bude dařit. Může to být...
Tento operátor ví, jak si hýčkat věrné zákazníky. Má pro ně fajnový bonus
Jímá vás pocit, že operátor neumí dostatečně ocenit vaši věrnost? Že spíš vymýšlí psí kusy, aby nalákal nové zákazníky, ale ty letité odsouvá na druhou kolej? Takovým pocitem se věrní zákazníci...
Je 70 000 Kč za telefon šílenost? Zvykejte si, nové samsungy se tomu blíží
Levně teď nebude. Smartphony zdražují a nové skládačky Samsungu to dokazují. A to je Samsung paměťovou krizí dotčený spíš méně. Paměti si sám vyrábí a báječně na tom vydělává. Nově představené modely...
Je to největší změna za poslední roky. Ale něco tomuto telefonu chybí
Na první pohled i dotyk dost divné, řeknete si. Ale s přibývajícím časem se nám koncepce nového Samsungu Z Fold 8 líbí víc a víc. V zavřeném stavu to není zase tak o moc větší než véčko, v otevřeném...
Tři nové skládačky, dvoje nové hodinky. Samsung se v Londýně předvedl
Londýn (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Celkem pět nových produktů představil na letošním letním eventu Samsung. Akce probíhá v Londýně a vedle nástupců předchozích modelů je zde i jedna úplně nová skládačka, která může celý segment změnit.
Už se vám v autě neuškvaří mobil. Škodovka má jako první v Evropě řešení
Nový elektromobil Škoda Peaq dostal mimo jiné i vylepšené řešení bezdrátového nabíjení mobilních telefonů. Peaq nově podporuje standard Qi2 s magnety. Při konstrukci nabíječek také Škoda myslela na...
Plošný zákaz mobilů efekt nepřinese, je to nedůvěra ve schopnosti škol, tvrdí experti
Vláda podpořila plošný zákaz mobilních telefonů ve školách, který by měl začít platit od září 2027. Učitelé, ředitelé i odborníci oslovení redakcí iDNES.cz ale varují, že většina škol už dnes vlastní...
KVÍZ: Víte co znamená, když máte v kapse pádlo, banán nebo žiletku?
Se slangovými výrazy souvisejícími s mobily a jinou mobilovou hantýrkou se potkáváme prakticky pořád. Mobil je totiž něco, co používáme téměř všichni, a to denně. Rozumíte následujícím výrazům i vy?
Tyto aplikace jste milovali, dnes už jsou pryč. Nezapomněli jste na ně?
Nabídka aplikací pro mobily se neustále mění a vyvíjí a občas se stane, že některá služba prostě zmizí, zruší se nebo je nahrazena něčím úplně novým. Sestavili jsme pomyslný aplikační hřbitov těch,...
Známý pražský kostel se pyšní obřími hodinami. Může se jít okolo nich
Antény mobilních operátorů najdete nejčastěji na střechách obytných či administrativních budov. Nacházejí se však i na věžích historických staveb, tedy zámků, hradů a kostelů. Často o nich ani...
V Strahovském tunelu jsou skryté vysílače, je k nim dobrodružná cesta
Redakční putování po základnových stanicích tuzemských mobilních operátorů nás již zavedlo na spoustu zajímavých míst. Jednou z exkurzí, která nám opravdu utkvěla v hlavě, byla návštěva aktuálně...