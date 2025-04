Ne že by loňské modely Galaxy Z Flip 6 a Galaxy Z Fold 6 byly nezajímavé, ale především u véčka na žádné výrazné inovace nedošlo. Telefon vypadá velmi podobně jako předloňský Galaxy Z Flip 5, a tak se výrobce nemůže divit vlažnějšímu zájmu zákazníků. Celkově trh se skládačkami zažívá nelehké období, prodeje stagnují. Což samozřejmě není jen záležitost Samsungu, nepříliš výrazně inovují i u konkurence.

V případě knížkových skládaček, tedy u Samsungu u modelu Fold, se letos očekává výraznější inovace. Dokonce se spekuluje o dvojité skládačce po vzoru Huaweie Mate XT. A i „obyčejný“ Z Fold 7 má přinést víc inovací. Véčka se všeobecně inovují hůře, ale i zde je prostor, který ukázal nový, nedávno představený model Pura X opět od Huaweie.

Samsung by měl, alespoň podle nejrůznějších úniků, letos představit poměrně výrazně inovované véčko Z Flip 7. Mělo by mít větší vnější displej, který by měl pokrýt celou přední číst telefonu. Hovoří se o 3,6palcovém vnějším panelu a o 6,8palcovém vnitřním. Oproti loňskému modelu je to nárůst o 0,2 a 0,1 palce. Vnější displej by tak měl pokrývat celou přední část a objektivy budou v průstřelech.

Sestava fotoaparátů zůstane stejná (hlavní a širokoúhlý), ale snímače mají být nové a lepší. O procesoru zatím jasno není, některé zdroje uvádí Exynos z vlastní produkce Samsungu, jiné o aktuálním vrcholném Snapdragonu od Qualcommu. Spíš zarazí, že základní verze bude mít stále jen 128 GB operační paměti. Novinkou však má být mnohem menší brázda v ohybu vnitřního displeje.

Samsung Galaxy Z Flip 7 bude s největší pravděpodobností poměrně drahý, startovní cenu můžeme odhadovat nad částkou 28 000 korun. Jenže véčka mají velký potenciál, tak se Samsung po vzoru některé konkurence (Motorola) pro letošek rozhodl připravit i levnější model. Ten by se měl jmenovat Galaxy Z Flip 7 FE, tedy podobně jako levnější alternativy eskové řady. Rendery modelu Z Flip 7 zveřejnil server Android Headlines a rendery modelu FE pak server SammyGuru. V obou případech za přispění únikáře Onleaks.

Samsung Z Flip 7 rendery Samsung Z Flip 7 FE rendery

V jeho případě by se design měl držet stylu modelů Z Flip 6 a Z Flip 5, tedy s poměrně velkým vnějším displejem, ale s výřezem ve spodní části okolo objektivu fotoaparátů. Design by však neměl být úplně identický, takže pravděpodobně příslušenství z loňského flipu na tuto novinku sedět nebude.

Výbava by měla ve značné míře kopírovat loňský model Z Flip 6, což bude platit pro displeje i fotoaparáty. Telefon zřejmě dostane nějaký čip z vlastní produkce, tedy Exynos. Otázkou je cena. Ta bude jistě nižší než u plnotučného Flipu 7, ale je otázkou, zda ji Samsung dostane na českém trhu pod hranici 20 000 Kč. Pak by tato novinka mohla být velmi úspěšná.

Aktuálně se loňský Z Flip 6 prodává od 23 000 korun, ale Motorola Razr 50 Ultra se dá pořídit už těsně nad hranicí 20 000 korun a levnější Razr 50 už od 17 000 korun.