Do premiéry zbývá přes devět měsíců. Samsung už ladí prototypy

První dvě generace skládacích samsungů byly spíš experimentem a takovým lakmusovým papírkem, jaký o ně bude u zákazníků zájem. Ač to zpočátku kvůli vysokým cenám skřípalo, tak třetí aktuální generace Z Fold 3 a Z Flip 3 se prodává výborně.

Proto Samsung plánuje, že příští generace prodá v roce 2022 až třikrát tolik. Konkrétně to znamená zhruba tři miliony dražších Foldů a sedm milionů Flipů. To už jsou velká čísla i absolutně. Celkem si podle korejského portálu The Elec Samsung naplánoval na příští rok prodat 13 milionů skládacích telefonů. Toto číslo zahrnuje letošní modely a chystané novinky.

Samsung samozřejmě na příštích modelech už pracuje, premiéra sice bude zřejmě příští rok v srpnu, tedy asi za devět měsíců, ale jen samotná produkce musí začít o několik měsíců dřív, aby měl Samsung chvíli po premiéře co prodávat.

Takže vlastně už tolik času není. Podle prvních informací se zásadních změn nedočkáme. Design zůstane velmi podobný, dojde pravděpodobně jen na drobnější retuše. Samsung primárně pracuje na kloubu, který by měl být odolnější proti proniknutí prachu a vody. A možná také odlehčený.

V případě Foldu 4 se bohužel zřejmě nedočkáme šachty na dotykové pero, kterou bude mít chystaný Samsung S22 Ultra, ale do skládacího Foldu by se pravděpodobně už nevešla. Samsung by měl vylepšit fotoaparát skrytý pod flexibilním displejem, což u letošního modelu zatím není provedeno dokonale.

Pod displej by se mohla dostat i vnější selfie kamerka. V případě levnějšího Flipu prý Samsung testuje několik variant, u některých je foťák také pod displejem, u jiných nikoliv. S ohledem na to, že Flip 3 výrazně zlevnil oproti předchůdci a Samsung zjevně chce držet cenu na přijatelné úrovni, je pravděpodobnější, že příliš experimentovat nebude.

Zřejmě na stejné kapacitě zůstanou i baterie a vlastně celkově základní parametry telefonů. Jistě dostanou aktuální top procesory a vylepšení by se měly dočkat hlavní fotoaparáty. Ale třeba vnější displeje mají zůstat stejné, alespoň co se úhlopříčky týče.