Aktuálně skvělá koupě. Nám se skládací Z Flip líbí, i když má mouchy

Z Flip 3 je už třetí generace skládacího véčka od Samsungu. Tedy telefonu s ohebným displejem a konceptem známým z klasických mobilů. Tehdy byla véčka velmi populární. Zájem o ta novodobá roste, Samsung si na odbyt rozhodně nestěžuje. Navíc nemá konkurenci. V této chvíli nemá reálně téměř žádnou, na trhu je jen Huawei P50 Pocket, který je dražší (aktuálně výrazně) a má omezení vyplývající z amerického embarga na firmu. Motorola Razr 5G se už neprodává, nová přijde snad v létě, kdy Samsung ukáže i nový Z Flip 4.

Hlavní výhoda skládacího telefonu? Zavřený je velmi malý, otevřený nabídne velký 6,7palcový displej. Celkově je telefon užší než velké placky s podobným displejem, takže se i otevřený lépe drží. Navíc je dobře vyvážený na střed. I ten, kdo má kratší prsty, ho může vcelku pohodlně ovládat jednou rukou. Stačí finta, když nedosáhnete do horního rohu, tak si telefon trochu přihnete a jde to snadno.

Aktuální skvělá cena s druhým mobilem za korunu Samsung začal Z Flip 3 prodávat za 26 990 Kč (verze s 128GB pamětí, větší 256GB paměť byla za příplatek 2 000 korun). Už to byla výborná cena, předchozí modely se prodávaly za 40 000 korun a třeba Huawei P50 Pocket startoval na 34 990 Kč, dnes je o 5 000 korun levnější. Jenže dnes Z Flip 3 koupíte za 21 990 Kč, respektive o 1 000 korun dráž za větší paměť. Telefon je tak o výrazných 5 000 korun levnější a koupíte ho za stejnou cenu jako základní klasické prémiové telefony, s kterými má srovnatelnou výbavu. Akční cena platí ve všech prodejních kanálech, přímo u Samsungu a v jeho prodejnách k telefonu navíc dostanete další za korunu, konkrétně Samsung A22 5G. Samostatně stojí 5 700 korun. Pozor, tato akce platí jen do 15. května, samotná sleva Z Flipu je zřejmě dlouhodobá.

Samsung rozhodně nemá aktuálně nejlepší skládací mechanismus displeje, takže po otevření je zde jasně patrná rýha ohybu, který lze i nahmatat prstem. Takové Oppo Find N je o generaci dál, i když to není přímo véčko. Ale samotný mechanismus kloubu funguje velmi dobře a hlavně, telefon si můžete otevřít v podstatě jakkoliv a drží. Samozřejmě blízko zavření už nedrží, ale to je stejně k ničemu. To Huawei P50 Pocket se sám zavírá od poloviny a moc pootevřený nedrží.

Mechanicky bez problémů

Když přišly první ohebné mobily na trh, tak se logicky všichni obávali, jaká bude výdrž mechanismu a jak odolný bude samotný displej, který nemá klasické tvrdé krycí sklo. Z naší zkušenosti s tím žádné problémy nejsou a to především směrem k prvnímu modelu, který používáme už hodně dlouho. Ani ze světa nepřicházejí žádné zprávy, že by to měl být nějaký problém při běžné životnosti telefonu.

U třetího Flipu je až na ohyb displej pevný, žádné nahmatávání konstrukce pod ním zde už není. Prostě jako běžný displej, v tom už rozdíl není. Tedy až na rýhu ohybu. Vnější displej se mezigeneračně výrazně zvětšil a pro svůj účel stačí. Ale oproti „knížkovým“ skládačkám typu Samsung Fold je pro většinu situací nutné telefon otevřít. Což mimochodem jde docela snadno.

Z Flip 3 sice nemá nějakou maximální výbavu, ale Snapdragon 888 (u Samsungu v Evropě docela rarita) a 8 GB operační paměti je víc než dostatečná záruka výkonu. Dobře funguje i fotoaparát, který velmi dobře fotí i v noci. Ano, v žebříčku testů DxO Mark to na úplnou špičku nestačí, ale dopadl třeba o fous lépe než Samsung S21 Ultra. Běžný zákazník bude nadšený.

Bezproblémový rozhodně není

A teď problémy. Vadí nám dva a z toho jeden hodně. Nejdřív ten menší, který se týká rýhy ohybu displeje. Při běžné práci si jí ani nevšimnete, ale při sledování filmů nás někdy docela ruší. Vadí to hlavně při sledování fotbalu nebo hokeje a to především za určitých světelných podmínek, kdy se okolo ní různě objevují odlesky. Ale není to nic zásadního.

Druhý problém už zásadní je a v našem případě hodně. Telefon používáme intenzivně a celý den na jedno nabití baterie vydrží leda tak o víkendu a ani to ne vždy. V pracovním dni nabíjíme přes den pravidelně, pokud nechceme skončit v devět večer s baterií na deseti procentech.

Telefon má na dnešní dobu velmi malou baterii s kapacitou 3 300 mAh. Ano, Apple nemívá baterie větší, ale vydrží víc. Samsung prostě nemá tak dobrý power management a uvedená kapacita je pro tento telefon naprosto nedostačující. Trochu pomůže snížení obnovovací frekvence displeje, ale zásadní vylepšení to není. Příští model by to měl řešit, ale ten současný nemůžeme doporučit těm, kdo telefon používají opravdu intenzivně.

Zájemce by měl vzít v potaz i to, že telefon sice podporuje dvě SIM, ale ta druhá může být jen eSIM. Nemá ani slot na paměťovou kartu. Naopak výhodou je, že je odolný, splňuje vysokou normu IP68.