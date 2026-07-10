Samsung dříve v létě ukazoval modely řady Note. Tu však zařízl a funkce modelů této řady přesunul na nejvyšší model řady S. Proto se nyní letní premiéra stala tradicí pro skládačky. A to jak ty typu knížka, tak pro véčka. I letos tak Samsung v létě představí nové véčko Z Flip a knížkovou skládačku Z Fold. Ale to nebudou hlavní hvězdy.
Akce tenktokát proběhne v Londýně a to ve středu 22. července od 15:00 středoevropského času. Redakce Mobil.iDNES.cz bude na místě a přineseme vám všechny informace včetně detailů, zároveň budete moci na iDNES.cz sledovat přímý přenos z představení.
Nové véčko ponese označení Z Flip 8, možná poté výrobce ukáže i levnější model Z Flip 8 FE, jako to udělal u sedmičkové řady. Zde se zásadní inovace neočekávají. Celkově jsou véčka už na vrcholu, co jejich koncepce a konstrukce umožňuje.
Samsung Z Fold 8
Nová knížková skládačka by se logicky měla jmenovat Z Fold 8, ale spekulace uvádí označení Z Fold 8 Ultra. A měla by to být nejvýkonnější skládačka značky, hierarchicky na vrcholu, na druhou stranu tradiční koncepce, jako u jeho předchůdců. Ale hlavní hvězdou představení nebude, tím má být zcela nový model.
I ten by měl mít v názvu Z Fold 8, ale možná s dovětkem Wide. Koncepci naznačuje grafika londýnské premiéry, na které je vstupenka s odtrženým ústřižkem na horní hraně. A to by právě měla být i vlastnost nového telefonu.
iPhone Ultra
V principu, Wide bude oproti klasickým skládačkám, tedy i modelu Z Fold 8 Ultra, v zavřeném stavu širší a nižší. V otevřeném by měl mít poměr stran zhruba 4:3. Není to výmysl Samsungu, o takovém telefonu se mluví už dlouho, ale s logem Applu. Ano, právě takovou skládačku jako svojí prvotinu by měl Apple letos představit.
Zajímavostí je, že i když Samsung svého úhlavního konkurenta Apple předstihne zhruba o měsíc a půl, tak první na světě také nebude. Důvodem je čerstvý Huawei Pura X Max, který se prodává v Číně a my jsme si ho mohli krátce vyzkoušet. Plně odpovídá tomu, co by měl představit Samsung a následně Apple. Alespoň tedy co se půdorysu telefonu týče.
Huawei průkopníkem
Huawei si s netypickými koncepty rád hraje dlouhodobě. Ať už to jsou modely skládaček s vnějším displejem, nebo loňské véčko Pura X, který vlastně letošní Pura X Max předznamenal. Ač je to véčko, tak je to vlastně zmenšenina Maxe. Bohužel, ani tento model se do Evropy nedostal.
Pro Samsung budou obě nové skládačky velmi důležitým zbožím. Véčka jsou nyní v útlumu, poměr ceny a výkonu není aktuálně příliš výhodný. Ale třeba nás Samsung něčím překvapí. Očekávají se i nové hodinky a tablety.