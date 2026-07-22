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Tři nové skládačky, dvoje nové hodinky. Samsung se v Londýně předvedl

Jan Matura
Přímý přenos   15:00
Londýn (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) - Celkem pět nových produktů představil na letošním letním eventu Samsung. Akce probíhá v Londýně a vedle nástupců předchozích modelů je zde i jedna úplně nová skládačka, která může celý segment změnit.

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Ohebné novinky Samsung Galaxy Fold a Flip (léto 2026)
Samsung Galaxy Z Fold 8
Samsung Galaxy Z Fold 8
Samsung Galaxy Z Fold 8
Samsung Galaxy Z Fold 8
25 fotografií

Letní premiéra Samsungu tentokrát probíhá v Londýně. Samsung aktuálně místa letních premiér střídá, v posledních letech to byl postupně Soul, Paříž, New York – a nyní je na řadě Londýn. Sortiment je jasný, jsou to skládací telefony s ohebným displejem a nové hodinky.

Stejně jako loni jsou mobilní novinky tři, ale sestava je jiná a mnohem zajímavější. U hodinek pak Samsung představuje pokračovatele hlavní řady Galaxy Watch a také druhou generaci špičkových Galaxy Watch Ultra.

V případě skládaček Samsung loni ukázal dvě véčka a jednu knížku. Letos se vrátil k jednomu véčku a ukazuje hned dvě knížky. To jsou telefony, které se otvírají vertikálně; véčka se otvírají podle horizontální osy. Co je však nejzajímavější: nejsou to dvě verze koncepčně stejného telefonu, ale vlastně dva různé mobily.

Úplně nový a nejzajímavější Samsung Z Fold 8

Ten nový se stává základním Foldem, jmenuje se prostě Samsung Galaxy Z Fold 8. Ale není to přímý nástupce loňského Foldu 7 a jeho předchůdců. Tím je ta druhá novinka Z Fold 8 Ultra. Dovětek Ultra naznačuje lepší výbavu, což je pravda, je to vrchol nabídky Samsungu. Ale ta druhá novinka je jednoduše zajímavější.

Ohebné novinky Samsung Galaxy Fold a Flip (léto 2026)

Důvod je prostý: je to zcela nový typ mobilu, který předbíhá svůj zatím nepředstavený vzor, kterým bude v září dlouho avizovaný a v únicích prezentovaný první skládací iPhone od Applu. Ale aby to nebylo tak jednoduché, ani Samsung není první. V Číně (a nikde jinde) se už prodává Huawei Pura X Max.

Celá trojice (tedy u Applu se to zatím předpokládá) má jiné proporce než všechny dosavadní běžně prodávané skládací telefony knížkové koncepce. V zavřeném stavu jsou nižší a širší, v otevřeném stavu mají poměr stran 4:3. Běžné knížkové skládačky, tedy i aktuální nový vrcholný Z Fold 8 Ultra, mají v zavřeném stavu proporce bližší klasickému smartphonu a v otevřeném se poměr stran blíží čtverci.

A co je lepší? To budeme intenzivně zkoušet, ale na první vyzkoušení se nám nový koncept líbí hodně a přijde nám praktičtější. V otevřeném stavu určitě, v zavřeném to asi bude o zvyku. Ale pozor, nový Z Fold 8 nemá top výbavu, respektive nemá hlavně teleobjektiv. Což u přístroje za skoro 50 tisíc korun asi může leckomu vadit. Tady udělal Samsung kompromis, možná víc kvůli marketingu, než že by narazil na konstrukční problémy. Cena startuje na částce 48 999 Kč, s výkupem staršího zařízení lze získat bonus pět nebo deset tisíc korun.

To nejlepší ze skládaček nese název Ultra

Obě nové top skládačky mají inovované displeje (Ultra s úhlopříčkou 8 palců, základní Fold 8 s úhlopříčkou 7,6 palce) s minimální rýhou; v tomto směru budou platit za premianty; vylepšený je i jas. Hardware, tedy procesor, je nejlepší aktuálně možný Snapdragon Elite Gen 5 for Galaxy. Paměť ošizená není, ale odráží se to na ceně. Samsung vylepšil i baterie, model Ultra má nově článek s kapacitou 5 000 mAh, menší Z Fold 8 má kapacitu baterie 4 800 mAh.

Ohebné novinky Samsung Galaxy Fold a Flip (léto 2026)

Výrobce se chlubí zcela přepracovanými titanovými klouby, model Ultra je v pase o fous tenčí než loňský model a subjektivně nám připadá stejně tlustý nebo i tenčí než premiant Honor Magic V6. Srovnání připravujeme. Ceny jsou hodně vysoké, model Ultra začíná na částce 53 999 Kč. Snížit je lze výkupem starého přístroje, ideálně jiné skládačky od Samsungu, což bonus zvedá na dvojnásobek (až 10 000 Kč).

Véčko Z Flip 8

Ale celkově platí, že levně už bylo a musíme si zvykat na jiné částky. Což platí i pro nové véčko Z Flip 8. Letos je jediné, cenově zvýhodněná verze FE, jako loni, zatím představená nebyla. Což neznamená že nepřijde později. Z Flip 8 je vrchol současného véčkařského umění, na druhou stranu žádné zásadní inovace nepřináší. Ono ani není co.

Samsung Galaxy Z Flip 8

Jde spíš o drobnosti, třeba o lepší využití a použití vnějšího displeje, na kterém bude nyní možné spustit víc aplikací. Samsung vyzdvihuje fotoaparát a možnost jeho využití při držení telefonu jako kamkorder. Tedy na šířku v polootevřeném stavu. Ale jestli to bude stačit na základní cenu 31 999 korun, na to se podíváme v podrobném testu.

Hodinky Samsung Watch 9 a Watch Ultra 2

Základní hodinky Watch ukazuje Samsung už v deváté generaci. Tvar pouzdra se podobá pouzdru top modelu Ultra, ale stále to jsou velmi decentní a pohledné hodinky pro každého. Výrobce novinku prezentuje jako osobního kouče zdraví.

Hardware obsahuje nový čip Snapdragon Wear Elite, baterie má kapacitu 390 mAh, Samsung uvádí, že je to mezigeneračně o 20 procent větší kapacita. Displej pak má jas až 3 000 nitů, což je velmi slušná hodnota. Velikosti budou tradičně dvě: 40 a 44 mm. Stejně tak budou dvě varianty: bluetooth a LTE verze (nahradí mobil, mají mobilní data). Celkem tak budou čtyři verze, které se liší cenou. Tu zvyšuje velikost hodinek a samozřejmě i mobilní konektivita.

Samsung Galaxy Watch 9 a Watch Ultra 2

Samsung Galaxy Watch 9 a Watch Ultra 2

Sportovním a zdravotním funkcím se budeme věnovat samostatně, je toho opravdu hodně. Asi nejvíce zajímavou inovaí je monitoring spánkové apnoe a celkové sledování vitality. Druhá generace hodinek Ultra je tenčí než předchůdce, což platí i pro dodávaný řemínek. Dispej s úhlopříčkou 1,52 palce má famózní maximální jas 5 000 nitů. Kapacita baterie se mezigeneračně zvýšila o 35 procent na 800 mAh.

Stejný čip jako u základních hodinek zvýšuje mezigeneračně (což jsou zde dva roky) výkon o 32 procent. Tělo hodinek je titanové a výrobce vyloženě propaguje možnost potápění s těmito hodinkami. Při výběru je zde situace mnohem přehlednější než u základních Galaxy Watch 9. Model Ultra 2 existuje jen v jedné verzi s mobilními daty a v jedné velikosti. Což může být pro některé zájemkyně nepřekonatelná překážka. Hodinky Ultra stojí 18 499 Kč, pokud napíšete recenzi, výrobce vrátí tři tisíce. Základní Watch 9 stojí od 9 999 Kč, LTE verze je za příplatek 1 300 korun. Zde za recenzi výrobce vrací 2 500 Kč.

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