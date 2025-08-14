Letošní letní novinky z řad skládacích telefonů přinesly jeden úplně nový model Z Flip 7 SE a také výrazně inovovaný Fold. Ten je prakticky nejtenčí skládací telefon na českém trhu a v podstatě i na světě.
Jenže standardní ceny nasadil Samsung dost vysoko. U nového Foldu se to ještě dalo pochopit, s ohledem na novou konstrukci špičkové parametry. Ale třeba u véčka Z Flip 7 FE, což je lehce ošizený loňský model Z Flip 6 základní ceny nedávaly smysl. Právě loňský model se dal přímo u Samsungu koupit levněji a konkurenční Motorola je standardně levnější velmi výrazně.
Určitá cenová korekce se tak dala očekávat, ale tak brzo po zahájení prodeje je to velké překvapení. Kdyby šlo jen o Fold 7, tak ten dostal tento týden konkurenta v podobě Honoru Magic V5, s kterým se přetahuje o titul nejtenčí skládačky, a Honor nasadil hodně výhodnou startovní cenu (s kupónem) 42 500 korun.
Jenže u véček nic nového na trhu není, takže je možné, že Samsung původní základní ceny zřejmě nastavil příliš vysoko. Což mohl být záměr, ale také špatný odhad.
V každém případě, v tabulkách jsou původní standardní ceny, nové ceny a také speciální akční nabídka. Ta totiž nabízí s kupónem slevu 20 procent na celý sortiment výrobce v jeho obchodu. S tímto kupónem začínají být ceny novinek skvělé.
Jenže na webu není detailně uvedena platnost slevy, jen to, že platí „dnes“ bez uvedeného data. Takže je možné, že „dnes“ bude platit i pro další dny, pokud ne, tak akční ceny v tabulce odpovídají stavu v oficiálním obchodu Samsungu 13. srpna 2025.
Ceny a slevy Samsung Z Fold 7
|Model
|Původní startovní cena
|Nová cena Samsungu
|Akce Léto
|Z Fold 7 256 GB
|52 999 Kč
|48 990 Kč
|39 192 Kč
|Z Fold 7 512 GB
|55 999 Kč
|51 790 Kč
|41 432 Kč
|Z Fold 7 1 TB
|63 999 Kč
|58 790 Kč
|47 032 Kč
Ceny a slevy Samsung Z Filp 7
|Model
|Původní startovní cena
|Nová cena Samsungu
|Akce Léto
|Z Flip 7 256 GB
|29 999 Kč
|27 740 Kč
|22 232 Kč
|Z Flip 7 512 GB
|33 299 Kč
|30 790 Kč
|24 632 Kč
Ceny a slevy Samsung Z Flip 7 FE
|Model
|Původní startovní cena
|Nová cena Samsungu
|Volný trh
|Z Flip 7 FE 128 GB
|24 999 Kš
|22 990 Kč
|18 392 Kč
|Z Flip 7 FE 256 GB
|26 499 Kč
|24 990 Kč
|19 992 Kč
Dodejme, že od představení do 23. července nabízel Samsung v rámci předprodeje akční zvýhodnění, kdy za cenu nižší verze, dostal zákazník variantu s větší pamětí. Tedy základní verze nebyla cenově zvýhodněná, ale ta další stála jako ta základní a nejvyšší (u Foldu) jako ta prostřední. U Flipu jsou verze jen dvě, takže zvýhodněná byla jen ta původně dražší.