Jan Matura
  7:02
Samsung v červenci představil a posléze začal prodávat nové skládací modely Z Fold 7, Z Flip 7 a Z Flip 7 SE. Ceny nastavil hodně vysoko a první nabídka zahrnovala jen výhodu vyšší paměťové verze za cenu nižší. Ale necelé tři týdny po zahájení prodeje přicházejí na řadu slevy.
Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7 | foto: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz

Samsung Galaxy Z Fold 7
Samsung Galaxy Z Flip 7
Samsung Galaxy Z Fold 7
Samsung Galaxy Z Fold 7
27 fotografií

Letošní letní novinky z řad skládacích telefonů přinesly jeden úplně nový model Z Flip 7 SE a také výrazně inovovaný Fold. Ten je prakticky nejtenčí skládací telefon na českém trhu a v podstatě i na světě.

Jenže standardní ceny nasadil Samsung dost vysoko. U nového Foldu se to ještě dalo pochopit, s ohledem na novou konstrukci špičkové parametry. Ale třeba u véčka Z Flip 7 FE, což je lehce ošizený loňský model Z Flip 6 základní ceny nedávaly smysl. Právě loňský model se dal přímo u Samsungu koupit levněji a konkurenční Motorola je standardně levnější velmi výrazně.

Určitá cenová korekce se tak dala očekávat, ale tak brzo po zahájení prodeje je to velké překvapení. Kdyby šlo jen o Fold 7, tak ten dostal tento týden konkurenta v podobě Honoru Magic V5, s kterým se přetahuje o titul nejtenčí skládačky, a Honor nasadil hodně výhodnou startovní cenu (s kupónem) 42 500 korun.

Jenže u véček nic nového na trhu není, takže je možné, že Samsung původní základní ceny zřejmě nastavil příliš vysoko. Což mohl být záměr, ale také špatný odhad.

V každém případě, v tabulkách jsou původní standardní ceny, nové ceny a také speciální akční nabídka. Ta totiž nabízí s kupónem slevu 20 procent na celý sortiment výrobce v jeho obchodu. S tímto kupónem začínají být ceny novinek skvělé.

Jenže na webu není detailně uvedena platnost slevy, jen to, že platí „dnes“ bez uvedeného data. Takže je možné, že „dnes“ bude platit i pro další dny, pokud ne, tak akční ceny v tabulce odpovídají stavu v oficiálním obchodu Samsungu 13. srpna 2025.

Ceny a slevy Samsung Z Fold 7

ModelPůvodní startovní cenaNová cena SamsunguAkce Léto
Z Fold 7 256 GB52 999 Kč48 990 Kč39 192 Kč
Z Fold 7 512 GB55 999 Kč51 790 Kč41 432 Kč
Z Fold 7 1 TB63 999 Kč58 790 Kč47 032 Kč

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7

Ceny a slevy Samsung Z Filp 7

ModelPůvodní startovní cenaNová cena SamsunguAkce Léto
Z Flip 7 256 GB29 999 Kč27 740 Kč22 232 Kč
Z Flip 7 512 GB33 299 Kč30 790 Kč24 632 Kč

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Ceny a slevy Samsung Z Flip 7 FE

ModelPůvodní startovní cenaNová cena SamsunguVolný trh
Z Flip 7 FE 128 GB24 999 Kš22 990 Kč18 392 Kč
Z Flip 7 FE 256 GB26 499 Kč24 990 Kč19 992 Kč

Samsung Galaxy Z Flip 7 a 7 FE

Dodejme, že od představení do 23. července nabízel Samsung v rámci předprodeje akční zvýhodnění, kdy za cenu nižší verze, dostal zákazník variantu s větší pamětí. Tedy základní verze nebyla cenově zvýhodněná, ale ta další stála jako ta základní a nejvyšší (u Foldu) jako ta prostřední. U Flipu jsou verze jen dvě, takže zvýhodněná byla jen ta původně dražší.

